Gamarra ataca a Sánchez por su "indigno" pacto con Bildu y le advierte: "El Gobierno frankenstein es un proyecto fallido y agotado"

Con un minuto de silencio en recuerdo de Miguel Ángel Blanco ha comenzado Cuca Gamarra su intervención en el Debate sobre el estado de la Nación. Un homenaje al concejal asesinado por ETA en Ermua hace hoy 25 años y al que se han sumado, en pie, todos los diputados. La reivindicación ha servido a la portavoz popular, sentada junto a Alberto Núñez Feijóo, ovacionado en su entrada en el hemiciclo tanto por la mañana como por la tarde, para cargar contra el Gobierno por el pactar la Ley de Memoria Democrática con EH Bildu. Una norma que el PP, como adelantó Feijóo en Ermua este fin de semana, derogará cuando llegue a La Moncloa.

"La derogaremos y recuperaremos el espíritu de la Transición", reivindicó. Gamarra se refería a las palabras de Mertxe Aizpurua, portavoz del partido abertzale, que aseguró que la ley pondrá "en jaque el relato de una Transición ejemplar". "Un manto de ignominia" sobre los gobiernos de Suárez, Calvo-Sotelo y González, aseguró la portavoz del PP que supone la ley. Gamarra ha tirado de hemeroteca, señalando la negativa inicial de Pedro Sánchez a pactar con ellos. "¿Se acuerda, señor Sánchez, cuando dijo que no pactaría con Bildu?", le ha preguntado. "Escuche la voz de escritores como la de Andrés Trapiello, que dice entre todas las facultades la memoria es la menos democrática", le ha recomendado. Y ha añadido: "Intentar escribir la memoria democrática junto a EH Bildu es indigno".

Gamarra pasó después al ataque por otros dos flancos previsibles: la relación de Sánchez con diversas instituciones públicas, eso que el PP ha venido llamando "asalto institucional", y un preocupante escenario económico inflamado por una inflación galopante. "Desde que gobierna, hemos visto cómo destituye a quien le es incómodo", ha interpelado directamente al presidente del Gobierno. "Anómalo es el deterioro al que ha sometido a las instituciones", ha lanzado. Gamarra se ha referido directamente a la directora del CNI o al general Pérez de los Cobos.

"La inflación es el virus más cruel", ha dicho Gamarra. "Va a dejar España mucho peor de lo que la encontró", le ha dicho la portavoz del principal partido de la oposición a Sánchez. "Sus políticas no funcionan y nos ponen a la cola de la recuperación económica", se ha quejado. "No puede mantener los impuestos de la clase media como si no pasase nada", asegura Gamarra.

La portavoz del PP también ha cargado contra una reforma laboral que "maquilla", considera, los datos de empleo a través de la figura de los fijos discontinuos. "Necesitamos empleos de verdad", ha dicho. "Es la primera vez que en España se incrementa el empleo y, en cambio, también aumenta la pobreza y los españoles en riesgo de pobreza", ha argumentado. "Por mucho maquillaje que le ponga, lo precario, precario es", ha apuntado. Gamarra, en definitiva, ha dado por acabado el gobierno Frankestein, según se ha referido al Ejecutivo de coalición. "Su proyecto político no da más de sí, está acabado".