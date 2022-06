Radiografía de los casos de viruela del mono en Madrid: tienen una media de cuatro contactos y el 48% es VIH positivo

La Comunidad de Madrid es la región con más casos de viruela del mono identificados hasta la fecha en España, que a su vez es el segundo país con mayor número de positivos detectados en el brote internacional de esta enfermedad que afecta ya a al menos 27 países donde esta enfermedad no es endémica. Hasta este lunes, España, con 198 casos confirmados, es el segundo país con más confirmados, tras el Reino Unido, que ha contabilizado 225. De los casos detectados en Madrid, el 91% es menor de 50 años -es decir, no están vacunados contra la viruela-, el 100% ha presentado lesiones cutáneas, el 61% ha tenido fiebre y los positivos tienen una media de cuatro contactos, la mayoría de los cuales no es capaz de identificar.

Así lo ha explicado la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, durante un coloquio celebrado este lunes y organizado por la Fundación Ramón Areces bajo el título 'De la Viruela humana a la Viruela del mono: 50 años de investigación y de cambio social'. En esta mesa redonda -moderada por el fugaz portavoz durante 48 horas del Grupo Covid de la Comunidad de Madrid, Emilio Bouza-, la doctora Andradas ofreció una radiografía del brote de viruela del mono en esta autonomía, que hasta este lunes sumaba 183 casos confirmados.

De ellos, el 70% tiene menos de 40 años y otro 21% tiene entre 40 y 49 años, por lo que el 91% de los casos es menor de 50 años, es decir, "no está vacunado" contra la viruela, vacuna que ha demostrado ofrecer un 85% de protección frente a la viruela del mono.

Asimismo, el 100% de los casos presenta erupciones cutáneas generalizadas "que afectan también a la zona genital". A la mayoría, prosiguió la especialista, se le han inflamado los ganglios linfáticos (presenta linfadenopatía), mientras que el 61% ha tenido fiebre y aproximadamente el 50% ha sufrido mialgias y cansancio tras la infección.

Andradas agregó que los casos confirmados relatan una media de cuatro contactos, pero la mayoría no es capaz de identificarlos. Esta característica responde al patrón de transmisión que ha seguido este brote en concreto, que ha afectado en su mayoría a hombres que han declarado mantener relaciones sexuales con otros hombres. En Madrid, el 50% de los contagios se han dado en fiestas particulares celebradas en domicilios, ámbito que ha sido el mayor foco de transmisión, seguido de la sauna que se clausuró el pasado 20 de mayo y de la fiesta multitudinaria del Orgullo que se celebró en Maspalomas (Gran Canaria), a mitad de mayo, expuso la directora general de Salud Pública madrileña.

"Todos los casos se han dado en hombres, salvo uno en una mujer que estaba ligado a la cadena de transmisión. La mayoría de los casos ha comunicado mantener relaciones sexuales con otros hombres y solo uno se ha declarado heterosexual", explicó Andradas, en relación con el caso de la única mujer con viruela del mono identificada hasta la fecha en Madrid y que, hasta el momento, se trata del único caso secundario detectado, que se ha contagiado por convivir con un positivo. Hasta el momento, aclaró Andradas, no se ha registrado ningún caso de contagio por cuidar a un positivo.

En cuanto a los "antecedentes de interés" de los casos confirmados en la Comunidad de Madrid, la doctora Andradas apuntó que aproximadamente el 48% de ellos son positivos en VIH (virus de la inmunodeficiencia humana que puede causar la enfermedad del Sida). Además, ha señalado que algunos casos confirmados han relatado "encuentros con personas no conocidas procedentes de Reino Unido y Portugal", que son los otros dos países que concentran la mayoría de casos del actual brote internacional.

Con todo, la experta ha recalcado que la evolución de todos los casos hasta ahora detectados es favorable y que ninguno ha requerido ingreso hospitalario.

Pico de inicio de síntomas: del 13 al 15 de mayo

Por su parte, el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aseguró este lunes a los medios de comunicación en el Hospital Clínico San Carlos que consideran que "estamos en la fase de pico de contagios y habrá que ver en estos días su evolución".

En este sentido, Andradas, "con toda la precaución", aseveró que sus datos apuntan a que "entre el 13 y el 15 de mayo" se registró el pico máximo de personas iniciando síntomas, por lo que este martes, 7 de junio, ya habrían pasado tres semanas y muchos de estos casos estarían ya a punto de superar la infección, si bien la literatura científica muestra casos que se han prolongado hasta cuatro semanas tras el inicio de la sintomatología.

Elena Andradas, directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, durante un debate sobre viruela organizado por la Fundación Ramón Areces. FUNDACIÓN RAMÓN ARECES (CAPTURA YOUTUBE)

El posible peligro de las mascotas

Otro dato que la doctora destacó es que el 6% de los positivos en monkeypox convive con una mascota. A todos ellos se les han trasladado las indicaciones a seguir, que básicamente se basan en aislarse en una habitación de uso individual y de restringir los contactos con otras personas y con sus mascotas, ya que estas también pueden ser transmisoras del virus de la viruela del simio.

La convivencia de las mascotas es uno de los asuntos por los que la jefa del servicio de Microbiología del Hospital Gregorio Marañón, Patricia Muñoz, mostró inquietud. "Creo que es el riesgo más importante. Espero que se controle, pero me sorprende por qué de repente [el virus de la viruela del mono] aparece no solo en Europa sino también en EE UU, Canadá... La transmisión a los animales autóctonos sería un peligro", consideró durante el debate, en el que también participó junto al virólogo Antonio Alcamí, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa - CSIC.

Con todo, Andradas aseguró que se pauta aislamiento a todos los casos sospechosos y, en caso de que se confirmen como positivos en viruela símica, hasta que desaparecen las erupciones cutáneas y se caen todas las costras finales. En el protocolo de actuación también se incluye el uso de la mascarilla FFP2 en casa, no compartir ropa ni toallas y evitar el contacto con mascotas. Asimismo, se solicita a los confirmados que se lo comuniquen a sus contactos, para los que se pide una vigilancia de aparición de síntomas durante los 21 días posteriores a la exposición al virus, que es el periodo máximo de incubación.