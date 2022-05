Moreno no invitará a Aznar ni a Rajoy en la campaña, estará con Ayuso en un solo acto y no hablará de Andalucía como "nacionalidad"

Ni José María Aznar ni Mariano Rajoy. Una dosis de Isabel Díaz Ayuso en Cádiz y Jerez el primer martes de campaña. Nada de reivindicar la "nacionalidad histórica" de Andalucía, la nueva estrategia territorial en ciertas comunidades marcada por Alberto Núñez Feijóo. El tiro centrado en Andalucía para que no ocurra como en Castilla y León, donde Pablo Casado conjugó las elecciones en clave nacional y el partido se desinfló paulatinamente. Y, sobre todo, "Juanma, Juanma, Juanma". El presidente de la Junta de Andalucía que asoma como una onomatopeya entre las filas de los populares andaluces.

Juanma Moreno ultima su estrategia para una campaña electoral que comenzará el 3 de junio para culminar en la cita con las urnas del día 19. Una hoja de ruta que el PP andaluz plantea imitando el modelo de Feijóo en Galicia: centrada en la figura del presidente y candidato y sin protagonismo de las siglas. Y sin ex presidentes.

La obsesión: consolidar el voto del socialista descontento a quien seduce Moreno y estaría dispuesto a votarle. La preocupación: que los datos halagüeños de la candidata de Vox, Macarena Olona, quien se postula como futura vicepresidenta de la Junta, los espante. La estrategia: invocar el fantasma de una posible repetición electoral en caso de no conseguir una "mayoría suficiente" para gobernar en solitario.

Juanma Moreno jugará a la defensiva, evitando cualquier patinazo que erosione las expectativas electorales y deshojando las hojas del calendario hasta llegar al 19-J sin desgaste. "Entre 40 y 45" son los diputados que calculan en el equipo del presidente andaluz, convencidos de que la clave radica en superar la suma de los partidos de izquierda para evitar un gobierno con Vox. Esa "mayoría suficiente" en la que incide Moreno.

"Lo de sacar 53, como nos dio una encuesta, es un disparate", asumen sobre un barómetro publicado inmediatamente después del anuncio electoral. Sí genera optimismo la buena percepción de Moreno y cunde el "respeto" con Olona, con quien no se entrará al trapo y de quien no se hizo sangre con el lío de Salobreña, ya resuelto; pero a quien restan fuelle electoral al considerar a Vox "pura marca".

Desde Génova dan a Moreno libertad absoluta para diseñar hasta las apariciones de Feijóo en la campaña. "Cuatro o cinco", estiman en el equipo del líder gallego. Los viajes del resto de barones estarán absolutamente medidos y serán testimoniales.

Abascal estima 26 diputados

El mensaje contenido del PP, tanto a nivel interno como externo, difiere del optimismo que impera en Vox, a quienes todas las encuestas le presumen que doblará la docena de escaños cosechados en 2018 y que supuso la irrupción de la derecha radical en el escenario político. Su líder, Santiago Abascal, aseguró este lunes que podrían "obtener el mismo número de diputados que Juanma Moreno en las anteriores elecciones". Es decir, 26 representantes.

Un resultado que, escaño arriba, escaño abajo, chafaría las intenciones del PP. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz parlamentario, vaticinó, sin remilgos, un resultado "muy, muy bueno" este martes en el Congreso. En Vox, además, sí hurgan en la llaga del error del coordinador general del PP, Elías Bendodo, cuando afirmó que "España era un Estado plurinacional". "Tengo la sospecha de que hay un complot para que ganemos las elecciones", ironizó el portavoz.

Este lunes en Almería, Moreno delimitó las "líneas rojas", siempre en el marco de una pacto de investidura y no de gobierno, que impondrían a Vox. El Rubicón que nunca cruzarían y que es todo aquello que suponga "un paso atrás en materia de lucha contra la violencia de género, en materia de lucha contra el cambio climático o de autonomía". No subyugarse, en definitiva, a leyes como la de "violencia intrafamiliar".

El objetivo, compartido con Génova, es que el pacto en Castilla y León no sea un precedente convertido en regla general. "El pacto en Castilla y León fue malo, Mañueco tuvo que negociar con un partido roto; pero no se sentará precedente", afirma un alto dirigente del PP a 20minutos.

"Andalucía no es Madrid"

"El PSOE nunca ha bajado del millón de votos en Andalucía: a Susana [Díaz], que sacó el peor resultado, la votaron 1.200.000 personas", admiten fuentes autorizadas del PP andaluz. "Andalucía no es Madrid", es la conclusión, por lo que el mensaje de Pedro Sánchez "aquí no suma, sino que resta". Nadie cuenta con Ciudadanos.

El plan, en principio, es que nadie sople el cuerno desde Sevilla para que los dirigentes nacionales, los barones o incluso los expresidentes acudan a apuntalar las encuestas. La intención, al contrario, es congelarlas. No hablar de Vox, no hablar de Olona, no enfangarse en el encaje constitucional de Andalucía sino enarbolar su bandera. Una campaña 'a la gallega'. Porque, explica una diputada andaluza, "las elecciones son de Juanma y su gestión, y no del PP".