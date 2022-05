Moreno planta sus líneas rojas a Vox: violencia de género, cambio climático y autonomía

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección en las elecciones del 19 de junio, Juanma Moreno, lleva semanas apelando a una "mayoría suficiente" para no tener que pactar con Vox ante una posible debacle de sus actuales socios de Ciudadanos y a la luz de los sondeos. El líder popular ha evitado estos días entrar en detalles sobre las diferencias con Vox, pero este lunes en Almería, Moreno dio pistas sobre sus condiciones.

Para el presidente, un posible pacto de Gobierno entre PP y Vox no sería posible si "intentan imponernos una agenda que vulnere mis líneas rojas". Dichas líneas se sitúan en iniciativas que supongan "un paso atrás en materia de lucha contra la violencia de género, en materia de lucha contra el cambio climático o de autonomía". "Hay unas normas que son la Constitución y el Estatuto de Autonomía en las que no vamos a dar un paso atrás y si alguien intenta imponernos otro tipo de agenda que vulnere esa línea roja, pues será inviable cualquier posibilidad de gobierno", añadió Moreno.

El presidente realizó estas matizaciones a preguntas sobre un posible escenario de repetición electoral tras el 19-J, ante la imposibilidad de acordar gobiernos de coalición. Para Moreno, "no sería deseable" una nueva convocatoria de comicios, pero no la descarta. "Yo no la quiero, pero es evidente que los ciudadanos tienen que ser conscientes de que nos jugamos mucho y de que de las urnas tiene que salir un gobierno viable, que dé certeza, confianza, y seguridad a las familias andaluzas", señaló y volvió a expresar su deseo de afianzar una mayoría del PP.

Feijóo vuelve a "pescar" en el PP-A

Por otra parte, el presidente saludó la elección del diputado por Granada Carlos Rojas como número dos del grupo parlamentario en el Congreso y destacó su "sobrada experiencia, capacidad y plena sintonía" con el resto de diputados. "Es bueno y positivo para el PP nacional, para el grupo parlamentario y muy positivo para el PP-A porque es una de las piezas claves también en nuestro partido".

El nombramiento de Rojas fue desvelado por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que vuelve a mostrar su sintonía y confianza en Moreno al recurrir a activos del PP-A. Desde su elección el 3 de abril, Feijóo ha integrado en su equipo a Elías Bendodo, consejero de Presidencia, como coordinador general, y a Juan Bravo, consejero de Hacienda, como vicesecretario económico.