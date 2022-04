Cuenta atrás para el fin de las mascarillas en España: ¿puedo quitármela en el gimnasio?¿Y en los taxis, el trabajo o en las farmacias?

Los españoles llevamos ya más de dos años utilizando la mascarilla a diario. El objeto, que desde 2020 forma parte de la vida cotidiana de los ciudadanos, dejará de ser de uso obligado a partir del próximo 20 de abril. Así lo anunció la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el pasado miércoles seis de abril. La medida se publicará en el BOE después de la Semana Santa, y contemplará una serie de excepciones y recomendaciones que requieren de cierta explicación.

En primer lugar, el Real Decreto establecerá tres casos en los que la obligación permanecerá: los transportes públicos, sin excepciones, los centros sanitarios y los centros sociosanitarios. Por otro lado, aunque no será obligatoria, se recomendará su uso en los establecimientos cerrados en los que confluyan un gran número de personas sin posibilidad de mantener la separación ni una correcta ventilación.

A la espera de que entre en vigor la nueva norma, quedan algunas dudas sobre la gestión del nuevo paradigma por parte de los distintos espacios interiores abiertos al público, ya sean gimnasios, bares o incluso taxis. Sí hemos sabido este fin de semana que serán obligatorias en farmacias.

¿Podrá un bar o restaurante obligarme a usar la mascarilla?

Así, todo indica que los locales hosteleros no podrán obligar de ninguna manera al uso de la mascarilla. José Carlos Ramón, secretario ejecutivo de la Asociación Madrileña de Restauración, es prudente al respecto, pero asume que si la ley no prohíbe su uso en bares, los propietarios no podrán hacer nada al respecto. "Cuando veamos la norma en su extensión, tras su publicación en el BOE, seremos conscientes del alcance que tiene. De todas formas, si la ley permitiese que un bar obligue a usar la mascarilla, seríamos los primeros en estar sorprendidos".

¿Qué pasa en las grandes superficies y tiendas pequeñas?

Los establecimientos comerciales, desde las grandes superficies a los pequeños comercios, no podrán obligar al uso de mascarillas. Los ciudadanos podrán transitar por los pasillos del supermercado con la cara descubierta.

También podrán ir al cine, al teatro, a un concierto o a una librería, sin necesidad de ponerse la mascarilla. Lo mismo ocurrirá con las tiendas de ropa y todo tipo de comercios. El Gobierno y los expertos encaran el importante cambio que se acerca apelando a la "responsabilidad individual", clave para que la transición sea exitosa.

¿Y si voy al gimnasio?

Cuando se hace ejercicio en un interior la mascarilla es especialmente molesta, pero también más necesaria que en otras ocasiones. El ambiente de los gimnasios suele estar más cargado de lo habitual, el cuerpo suda y la respiración es fuerte. En España, de todas formas, el 92,5 % de los mayores de 12 años tienen la pauta completa, y la situación permite que la mascarilla deje de ser obligatoria también en estos espacios. Varios establecimientos consultados por 20minutos han indicado que esperarán al 20 de abril para conocer el cambio de normativa y comunicar los detalles a sus clientes.

¿Y en la oficina?

La gestión de esta nueva etapa por parte de las oficinas es una de las grandes incógnitas de cara al 20 de abril. ¿Puede mi empresa obligarme a llevar mascarilla en mi puesto de trabajo?

A la espera de la publicación del Real Decreto, la propuesta de la Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuesta del Sistema Nacional de Salud proporciona alguna pista. En este sentido, la propuesta deja en manos de los servicios de prevención de riesgos laborales la decisión. Cada empresa dirá si sus trabajadores deben utilizar la mascarilla y ellos deberán acatar la decisión.

Los expertos han estudiado este caso de forma específica y, en conclusión, recomiendan su uso siempre que el trabajo deba realizarse a distancia interpersonal de menos de 1,5 metros y no pueda garantizarse la ventilación adecuada del espacio.

¿Qué ocurre si voy en un taxi o vtc?

La ley que entra en vigor el próximo 20 de abril establece que las mascarillas deberán utilizarse siempre que se viaje en transporte público. Con lo cual será obligatorio llevarlas en el metro, en autobuses, aviones o trenes. La ley afectará además a los taxis y a los vtcs, aunque en su interior haya solo un cliente y un conductor.

Dentistas, o farmacias

Los términos "centros sanitarios" o "sociosanitarios" son uno de los puntos más confusos en este cambio legislativo. La ley que se publicará en el BOE el día 20 mantiene la obligación de llevar mascarilla en estos lugares, pero ¿cuáles son exactamente?

En el dentista, por ejemplo, seguirá siendo obligatoria. "Las clínicas dentales son consideradas centros sociosanitarios, por lo que, a expensas de lo que publique el BOE, entendemos que la obligación seguirá vigente", declaran a 20minutos desde el Colegio de Dentistas.

El caso de las farmacias la ministra Darias ha avanzado este fin de semana que sí se obligará al uso de mascarillas.

Respecto a los psicólogos, los fisios y demás servicios, cabe atenerse a la definición que establece el BOE del centro sanitario: "Conjunto organizado de medios técnicos e instalaciones en el que profesionales capacitados, por su titulación oficial o habilitación profesional, realizan básicamente actividades sanitarias con el fin de mejorar la salud de las personas".

Centros de fisioterapia o consultas de psicología entran dentro de esta definición, por lo que se entiende que en su interior el uso de mascarilla seguirá siendo obligatorio.