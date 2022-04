La conjura de la brasería La Quinta: Feijóo comienza su mandato sentando a todos los barones en la misma mesa

Solo una puerta separaba dos celebraciones en el piso superior de La Quinta, una brasería ubicada en el centro de Sevilla. La despedida de soltero de dos jóvenes madrileños, acompañados por 17 amigos que aún languidecían por los estragos de la noche anterior, y el primer almuerzo de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Partido Popular. Y ambos cortejos confluyeron en el cuarto de baño, donde los vítores y las felicitaciones del grupo de resacosos fueron acogidos con entusiasmo por un Feijóo que les contestó que hacía "falta mucha más gente como vosotros en España".

Pero Feijóo no estaba solo. La unidad interna que ha prometido para el PP pasaba por sentar primero a todos los barones en la misma mesa, por compartir mantel y brindar por una nueva etapa donde no caben las cuitas internas. El gallego acababa de abandonar el Palacio de Congresos de Sevilla investido presidente del PP con un apoyo del 98,35% de los votos de los compromisarios, tras un fin de semana terapéutico donde el partido se ha cosido las heridas, donde se ha cerrado al fin un ciclo de cuatro años, el de Pablo Casado, lleno de sinsabores y disputas de puertas para dentro. "No dejo Galicia para presentarme a un juego: vengo a hacer una política seria", avisó Feijóo frente a un auditorio lleno y que daba la bienvenida de nuevo a la "política adulta" y el adiós a los "entretenimientos infantiles". La vuelta del PP de siempre.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso; el castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco; y el murciano, Fernando López Miras, se conjuraron en torno al nuevo líder en uno de los restaurantes favoritos del presidente andaluz, Juanma Moreno, que ejerció de anfitrión. Y es que, con permiso de la cuota madrileña y de la cintura que demuestre Ayuso, el PP encarará la carrera hacia la Moncloa capitaneado por los propósitos de gallegos y andaluces. El nombramiento de Elías Bendodo, consejero de Presidencia y mano derecha de Moreno en la Junta, como coordinador general -'número tres' del partido- es una prueba evidente. Como también lo es el nombramiento de Diego Calvo, presidente del PP coruñés, al frente del Comité Electoral, un puesto clave. Y del propio presidente, claro.

Pero también compartieron vino junto a su nuevo líder el resto de los barones territoriales. Entre ellos, el extremeño, José Antonio Monago, que dirigirá el Comité de Derechos y Garantías y que tardó en contestar al ofrecimiento del gallego pocas horas antes del anuncio, sencillamente, porque no escuchó el teléfono. Uno a uno desfilaron el viernes por el escenario de Fibes rendiendo pleitesía a Feijóo y uno a uno habrán de acometer la tarea de devolver al poder allá donde lo tuvieron a un partido que lleva más de 40 años y no 40 meses, según reivindicó el presidente del PP en clara referencia a Vox. La nueva hoja de ruta marca que habrán de hacerlo sin "enfrentamientos" ni "debates estériles". Sin repartir "carnés" y sin tener que ser "más españoles que nadie".

Este domingo, el nuevo comité de dirección

Feijóo reúne este domingo en Sevilla a su nuevo Comité Ejecutivo Nacional, tras lo que ofrecerá una rueda de prensa donde está previsto que anuncie al resto de miembros del comité de dirección. El todavía presidente de la Xunta de Galicia, además, se marca el plazo de un mes ["cuatro o cinco semanas"] para culminar su sucesión al frente del gobierno gallego. Fuentes de su equipo también confirman que el nuevo líder de la oposición y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se verán" en las próximas fechas, tal y como habían acordado.

Feijóo llegará a ese encuentro después de haber tendido cierto puentes durante su discurso de investidura como presidente del PP. "Garantizamos nuestro apoyo al Gobierno para rectificar lo que se hace mal", introdujo antes tender la mano respecto si se trata de bajadas de impuestos, del cese de los ministros "que hacen oposición al Gobierno", de la protección de los servicios públicos "para que la economía crezca de forma sana" o de que el Ejecutivo "no dependa de los que quieren fracturar y dividir nuestro país". Puentes, eso sí, quizas minados con la crítica a la gestión más reciente de Sánchez.

Al presidente del Gobierno, por cierto, lo conoce mejor Juanma Moreno que Feijóo. Y es que hubo un tiempo que los presidentes andaluz y del Gobierno compartieron enemigo común: Susana Díaz. Una relación no solo unida por la misma antagonista, sino fraguada con salidas a cenar en Madrid cuando ambos eran jóvenes diputados nacionales. Moreno aterrizó con aterrizó con 30 años en el Congreso, tras la mayoría absoluta de José María Aznar en el 2000, quien le recomendó que se relacionara con los diputados jóvenes de los otros partidos. Sánchez llegó en 2009 y se sumó a la quinta.