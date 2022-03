Vox vuelve a apoyar a Almeida mientras el alcalde arremete contra sus socios alternativos del Grupo Mixto

Parece ser que las piezas del tablero municipal han vuelto a su casilla de origen: Vox, el grupo que comenzó en julio de 2019 la partida como socio preferente del PP y cambió su postura en septiembre de 2021, vuelve hoy a apoyar al alcalde, en la víspera del congreso que dará fin a la etapa de Casado e iniciará la de Feijoó; mientras el Mixto, el grupo que durante el abandono de Vox al PP ha jugado como socio, aprobando los proyectos más importantes del Gobierno municipal -la ordenanza de movilidad, los presupuestos de 2022 y la ordenanza de terrazas- vuelve a ser solo oposición: a ejercer "la mejor tradición de la izquierda con un ejercicio de señalamiento, hostigamiento y acoso como forma de entender la política", según el alcalde, quien ha rehuido de cualquier gesto de modestia durante la comparecencia en la que debía explicar qué ha hecho para asegurar el adecuado funcionamiento de la comisión de investigación.

"¿Piensa hacer algo para que no vuelva a suceder el bochorno de ayer donde no apareció ninguno del PP los llamados a comparecer? ¿Dará instrucción para que a los grupos políticos se nos facilite toda la información que hemos solicitado en lugar de obstaculizarlo como han hecho hasta el momento? ¿Qué va a hacer usted si Carromero no comparece el 4 de abril? ¿Pondrá su cargo a disposición de Villacís o va a dimitir?", le ha preguntado al alcalde el concejal del Mixto, José Manuel Calvo.

A lo que el alcalde ha respondido que ninguna de esas competencias son suyas, sino del presidente de la comisión, Santiago Saura (Cs). Y a continuación ha arremetido contra el concejal que le ha apoyado durante los últimos siete meses: "Esto es una advertencia a todos los grupos municipales: el señor Calvo es capaz de acabar en cualquier lista electoral con tal de seguir viviendo de esto, incluida la de Vox".

"No me quejo de su oposición porque ustedes no son lobos con piel de cordero, sino corderos con piel de lobo. Cada vez que lo hemos necesitado para sacar un proyecto, ahí han estado. Sigan haciendo esta oposición en la que ustedes pretender ser los más duros, liderar y hablar de una moción de censura, porque sabemos que cuando los necesitemos ahí estará el Grupo Mixto otra vez", ha lanzado Almeida en el Pleno de Cibeles.

Aún más revelador ha sido el cambio de rumbo de Vox, el que fue aliado de Almeida durante los dos primeros años de legislatura y con quien ha mantenido un fuerte enfrentamiento desde que el alcalde aprobó mantener el Madrid Central de Carmena cuando prometió en campaña electoral lo contrario. Un alejamiento que también estuvo alentado por la enemistad de Abascal con Casado, desde que el aún presidente del PP escenificara una ruptura personal durante la moción de censura a Sánchez en 2020. Para Abascal, el próximo nombramiento de Feijoó como presidente nacional del PP podría ser una oportunidad de entendimiento con los populares. Y esto es lo que ha quedado reflejado hoy en el Palacio de Cibeles, con un acercamiento público al alcalde.

"Estoy de acuerdo con el alcalde, no tiene ninguna competencia en asegurar el adecuado funcionamiento de la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid sobre el presunto espionaje, así como para que dicha comisión dé cumplimiento a los objetivos", ha apostillado el concejal Pedro Fernández, quien asegura que no tiene sentido dicha comparecencia: "No sé ni cómo rellenar mi intervención" También ha criticado la actuación del Mixto: "Están haciendo una falacia para continuar con el circo mediático porque a la izquierda solo le interesa montar bronca". Para Fernández, Calvo es "'como el Will Smith a la española que busca abofetear en su nerviosismo a cualquiera que se ponga por en su camino. Y buscan un cálculo electoral, y haciendo eso enturbian la imagen de Madrid".

Y no ha sido el único. La portavoz socialista Mar Espinar también ha acusado al Mixto de querer aprovechar el caso de espionaje a la presidenta de la Comunidad para sacar rédito político. "Jamás le culparé (a Almeida) sin pruebas para sacar rédito electoral, esa manera de entender la política va más con otros partidos, ¿verdad, señor Calvo?".

"No hay caso, por mucho que lo intenten"

En relación con la comisión de investigación que superó este lunes su primera jornada, el alcalde ha insistido en que "no hay caso, por mucho que lo intenten" los grupos de la oposición. Y para decir esto se ha basado en los dos informes "que han descartado cualquier irregularidad en este equipo de Gobierno". Unos informes que el alcalde da por cerrados mientras la oposición, en este caso el PSOE, dice que "hay que esperar a los resultados de la auditoría externa que ha quedado desierta". No ha archivado el expediente. El alcalde ha hecho oídos sordos: "Gracias por pedir un informe que nos exculpa de haber cometido cualquier tipo de irregularidad", ha lanzado el alcalde a la portavoz socialista.

Sobre su promesa de que obligaría a todo su equipo a comparecer, el alcalde insiste en que "debe venir cualquier persona que tenga relación con el objeto de la comisión y lo que se pretenda averiguar" pero "no las personas con las que ustedes quieren montar un circo". Y se ha referido a dos comparecientes socialistas para sostener su reflexión. "No puedo coger de las solapas a Bolaños y traerlo a la comisión, como tampoco puede la portavoz municipal del PSOE. Boñalos dice que no acude porque forma parte de otra administración y, en cambio, la delegada 'del sanchismo' [Mercedes González] ha confirmado su asistencia: pónganse de acuerdo en cuando dicen si vienen o no vienen", ha lanzado a Espinar.

Por su parte, Más Madrid, como el resto de la izquierda, ha afeado que el alcalde esté obstaculizando la comisión al no facilitar la información solicitada por los grupos municipales. "No nos quiere facilitar ni los pagos realizados por el coordinador general de la Alcaldía, ni por la EMT ni audios del consejo de administración de la EMVS ni las agendas de los implicados, ni los registros de las entradas a las sedes de EMT y EMVS". Sobre esto, Almeida asegura que efectivamente tiene que enviar toda la documentación, salvo la que los servicios jurídicos no les permite. Una respuesta que no ha convencido. "Necesitamos la información y los documentos y nos la han negado dándonosla parcial e incompleta. Esos mismos datos se entregan a personas externas a la comisión si lo solicita mediante solicitud pública", ha señalado la socialista Espinar, quien asegura que "hay caso" y de ahí el "nerviosismo" que ha demostrado el alcalde al "atacar con descontrol a la oposición".