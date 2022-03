Desde que el equipo de Almeida sonó entre los nombres que podrían haber estado implicados en el espionaje a Ayuso, la vicealcaldesa Begoña Villacís ha rechazado una desbancada a su socio de Gobierno. No, al menos, hasta "llegar al final del asunto". Begoña Villacís rechazó la moción de censura propuesta por Recupera Madrid para dar un voto de confianza al alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Pero que sea un mismo gobierno no quiere decir que no sean dos grupos políticos distintos. Y, para Cs, si bien Más Madrid es el grupo más grande de la oposición al Gobierno municipal, esta no es una comisión al Gobierno de coalición sino al PP. Con esta pretensión, la de desmarcarse de la polémica que sacude al Ayuntamiento de Madrid, Ciudadanos se postuló para presidir las comisiones de investigación al PP municipal.

En un principio, tanto PSOE como Más Madrid apostaban porque estas sesiones estuvieran lideradas por la oposición. Según la portavoz socialista, porque "no se puede elegir cuándo eres gobierno y cuándo eres oposición, a no ser que la oposición también pueda elegir cuándo quiere ser gobierno". Y, según Más Madrid, que había solicitado la comisión y, además, es el grupo más grande de la oposición y con más concejales (16), la presidencia "le corresponde a la oposición". No obstante, minutos previos a la Junta de portavoces, el grupo de Rita Maestre ha retirado su candidatura para cedérsela a Ciudadano. "No es una pelea de partidos, sino que se trata de esclarecer lo sucedido", ha justificado la portavoz.

Con la retirada de la propuesta de Más Madrid, PSOE ha decidido dar su "voto de confianza" a Ciudadanos que ahora "tiene el escenario para llegar hasta el final de las cosas y llegará un momento en tres meses en que tendrán que tomar decisiones, no van a poder esconderse", ha señalado Mar Espinar.

La sorpresa viene con el apoyo del PP a que sea Cs quien lidere la investigación: "Hay lógica en que presidiera la oposición, pero si no han llegado a un acuerdo por las rencillas que hay entre Más Madrid, Mixto y el PSOE, se apoya al candidato de Cs", ha defendido Almeida. Mientras los populares apoyan que la investigación la lideren sus propios compañeros de Gobierno, Vox se abstiene. Su concejal Pedro Fernández dice que "no va a participar en una caza de brujas mediática a través de una comisión pactada de antemano".

Aún más extremos han sido los de Recupera Madrid, que se han votado a sí mismos porque, recuerda, son el único grupo municipal que ha pedido la moción de censura a Almeida. La portavoz Marta Higueras ha denunciado, como Vox, el acuerdo entre PSOE, Más Madrid y Cs, para que sea Santiago Saura (Cs) quien presida las sesiones que comenzarán, previsiblemente, el 28 de marzo.