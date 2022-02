Almeida insiste en su primera versión del supuesto espionaje "ni desmentida por medios ni por los grupos municipales"

"Tengo que reconocer que desconozco cuál puede ser la utilidad de este Pleno, precisamente, para averiguar qué pudo suceder, porque se produce dos días después (del Pleno ordinario)". El alcalde de la capital ha comenzado su intervención en el Pleno extraordinario -solicitado la oposición para esclarecer el presunto espionaje a Ayuso con recursos municipales- negando la utilidad de la misma. Y es que José Luis Martínez-Almeida ha vuelto a ofrecer las mismas explicaciones que el jueves 17 de febrero -horas después de que se publicaran las primeras informaciones- así como las que dio en el Pleno ordinario del pasado martes. El regidor popular insiste en la verdad de su primera versión, que no ha sido "ni desmentida por los medios ni por los grupos municipales".

Sin embargo, para la oposición la verdad pasa por responder a preguntas las que el regidor ha ido esquivando desde el día en que la guerra interna del PP explotó en el Palacio de Cibeles. ¿Por qué dimitió su mano derecha, Ángel Carromero? ¿Quién le dijo que hiciera averiguaciones sobre Ayuso? ¿Qué puede decir de las informaciones que aseguran que hubo más empresas de detectives contactadas? ¿Por qué hizo averiguaciones internas en secreto ocultándoselo a su socio de gobierno (Cs)?". La portavoz de Recupera Madrid, Marta Higueras, advierte al alcalde de que será en la futura comisión de investigación en la que se aclarará si el alcalde miente. Aunque, "veo que va a ser muy difícil saber si no hay nada o si es que no encontramos nada tras la limpieza que han podido hacer ustedes en este tiempo", ha afeado la portavoz.

"Hasta el final vamos a llegar nosotros en la comisión de investigación en la que vamos a llamar a comparecer, por lo menos, a la presidenta de la Comunidad de Marid, Isabel Díaz Ayuso, al excoordinador de Alcaldía y mano derecha del alcalde, Ángel Caromero, al presidente de la EMVS, Álvaro González, a los detectives con los que habría contactado el Ayuntamiento y, por supuesto, al alcalde".

Los socialistas se han sumando a la cascada de nombres que cada día se van sumando a la palestra. La portavoz municipal del PSOE, Mar Espinar, no descarta pedir la comparecencia de Rafael Catalá, el que fue exministro de Mariano Rajoy y, supuestamente, quien avisó a presidenta de la Comunidad de que la estaban espiando. También pedirá la comparecencia de Andrea Levy, y Borja Carabante. La primera por ser, hasta el martes pasado, la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, y el segundo, por ser el máximo responsable de la EMT y haber estado, presuntamente, involucrado en la investigación interna que realizó el alcalde cuando le llegaron las informaciones de que había un complot contra Ayuso desde el Ayuntamiento.

La portavoz de Más Madrid ha sido la más incrédula en la versión del alcalde. "Intentan diseñar una versión de la trama digerible para la ciudadanía", ha acusado Rita Maestre, quien ha apuntado a que existen tres preocupantes hipótesis en las que habrá que indagar en la comisión de investigación. "Primera hipótesis: Catalá, Gallardón y Díaz Ayuso mienten, nunca hubo espionaje. Segunda hipótesis: hubo una trama de espionaje, pero usted no sabía nada de ella, con el director general de Coordinación de Alcaldía implicado, pero usted no se entera y cuando lo hace, no hay ceses ni dimisiones. Tercera hipótesis: usted estaba perfectamente al tanto, mandó hacer el trabajo sucio e hizo pagar el pato a su director general de Coordinación de Alcaldía".

"Esa falta de honestidad y lealtad ha quedado bastante clara. Ha pasado del tono solemne de la semana pasada a que esto está cerrado. Los que somos cargos públicos, pagados con dinero público, no vamos a permitir que la operación 'Salvar al soldado Almeida' se termine rápido. Tienen que comprometerse, dar la cara y no poner obstáculos burocráticos. Desde Más Madrid no vamos a parar hasta conseguirlo", ha concluido Maestre.

La actitud de la izquierda de Cibeles se aleja de los socios del PP. Tanto Ciudadanos como Vox han vuelto a mostrar su voto de confianza vinculada, eso sí, a los resultados de la investigación. "No es correcto sacar conclusiones antes de la comisión de investigación, haríamos un flaco favor a la ciudad", ha manifestado el socio de Gobierno; "Vox está para defender la presunción de inocencia en todos los casos", ha añadido el socio de investidura.

En todo caso, todos los grupos municipales aguardan a la futura comisión de investigación -aún sin fecha- en la que Almeida ya ha garantizado que todo su equipo declarará si así lo piden los grupos. Ciudadanos, además, llamará a comparecer a Félix Bolaños, dado que supuestamente fue a quien consultó el exsecretario general del PP, Teodoro García Egea.