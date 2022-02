Andrea Levy, quien hacía poco menos de cuatro días sentía "gran orgullo de formar parte del equipo de Pablo Casado", ha dimitido de su cargo en Génova. Según ha anunciado esta tarde, la delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid solicitó este lunes su dimisión como presidenta del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular.

Tal como solicite ayer después de presentar mi renuncia en el Comite de Dirección, pido la convocatoria de un Congreso Extraordinario. ¿A qué se está esperando?

Lamento con mucho dolor y tristeza tel espectáculo dado estos días. No lo merecen nuestros afiliados ni nuestro país. — Andrea Levy (@ALevySoler) February 22, 2022

Con este movimiento, la concejala se cambia al bando contrario de la guerra abierta del Partido Popular. En lugar de tuitear que Casado "será el mejor presidente para España", como hizo el pasado 17 de febrero, ahora pide la convocatoria de un Congreso Extraordinario para decidir el futuro del partido: "¿A qué se está esperando?", se pregunta este martes.

Su dimisión se suma a la de Almeida en su cargo como portavoz nacional del PP. Esta mañana, el regidor popular ha cesado del cargo que le otorgó el presidente Pablo Casado en agosto de 2020 para centrarse en su cargo en Cibeles. "Tras mantener una conversación con Pablo Casado, acabo de anunciar que dejo la portavocía nacional del Partido Popular para dedicarme en exclusiva a mis responsabilidades como alcalde de Madrid", ha revelado a los medios y en su cuenta de Twitter. José Luis Martínez-Almeida dice desconocer el que será su sustituto. Tampoco ha querido proponer candidatos: "No es competencia mía determinar quién me tiene que sustituir y no conozco ningún nombre".

Este martes también han anunciado su marcha la diputada por Valencia y presidenta del Comité Electoral, Belén Hoyo, y la responsable de la política de Exteriores, de Ana Vázquez Blanco.