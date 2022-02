La guerra interna del PP explota en Cibeles: Carromero dimite y Almeida pierde la confianza de Villacís

José Luis Martínez-Almeida ha salido indemne en el primer día de guerra interna del PP. Tanto Pablo Casado como Isabel Díaz Ayuso le han dejado al margen de su posible implicación en el presunto espionaje a la presidenta autonómica. El propio alcalde ha tratado de capear el temporal siendo el primero en dar una rueda de prensa con ronda de preguntas. Pese a ello, la crisis le ha hecho mella en el Ayuntamiento. Primero, porque el escándalo ha salpicado a uno de sus más estrechos colaboradores; segundo, porque no solo le ha pedido explicaciones la oposición de Cibeles, sino su propia socia de Gobierno, Begoña Villacís. Pese a haber salido indemne en la guerra interna de su partido, la crisis ha hecho tambalear su posición como alcalde.

Almeida acudía a las 9.00 horas, más serio de lo habitual, para dar cuenta de las presuntas investigaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Parecía acudir en calidad de portavoz nacional del PP. Finalmente, se ha desmarcado de Génova para intervenir como alcalde del Ayuntamiento de Madrid.

En su intervención se ha centrado en desmentir la posible malversación de los fondos de la Empresa Municipal de Vivienda. El regidor ha negado que se haya producido una reunión entre un trabajador de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y un detective para investigar a Ayuso. "Una vez hechas las averiguaciones, concluimos que el detective niega la reunión, que el trabajador niega la reunión, que no hay ningún contrato y no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento para obtener información de esa naturaleza", ha señalado a los medios.

La contundencia de su desmentido no ha impedido que la oposición de Cibeles afile sus armas. Ni siquiera la de su socia de Gobierno, Begoña Villacís. "De inicio", la vicealcaldesa confía en la palabra del alcalde, pero el hecho de que "el Ayuntamiento de Madrid salga todos los días como una plaza más de la guerra del PP" y que una investigación se haya llevado a espaldas del partido con el que el PP gobierna en coalición "ha minado la confianza" en el equipo del regidor popular. "No se ha demostrado que se haya utilizado dinero público y la palabra prevalece, pero vamos a investigar hasta el final".

Por eso, la líder naranja ha solicitado que se active una comisión especial de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) este viernes "para garantizar que no se ha utilizado el dinero de todos los madrileños para fines partidistas". Una investigación que hará "como gobierno, no como ciudadanos", pese a que el alcalde lo haya hecho como PP "porque solo han sido informados los del PP y no nosotros", ha vuelto a criticar.

Y es que aunque "(Almeida) da por cerrado el caso porque lleva dos meses investigando, nosotros no lo hemos investigado y la oposición tampoco", ha sentenciado. El PP asegura no tener inconveniente en apoyar dicha comisión de investigación. La portavoz popular en el Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, dice que su partido está "a favor de cualquier iniciativa que pueda contribuir a esclarecer estos hechos".

Además de la comisión, que también ha solicitado Más Madrid, el alcalde tendrá que rendir cuentas en el Pleno del próximo martes, 22 de febrero, y ante la Oficina de Anticorrupción a petición de los grupos de la oposición que quieren llegar "hasta el final" del asunto, han reiterado todos ellos.

Pero es que, además de enfrentarse a los grupos municipales, el alcalde ha tenido que aceptar este jueves la dimisión de uno de sus personas de mayor confianza en el Ayuntamiento. El coordinador de la Alcaldía de Almeida, Ángel Carromero, ha dimitido tras su presunta participación en el espionaje a Ayuso. Lo que a ojos de Rita Maestre "confirma que el Ayuntamiento que preside José Luis Martínez-Almeida, a tiempo parcial, está implicado en este escándalo de espías y presunta corrupción".