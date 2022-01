La ordenanza de terrazas llega al Pleno sin consenso: Más Madrid, Vox y PSOE se opondrán, pero el Mixto la salvará

La ordenanza de terrazas, la norma que marcará el futuro de la hostelería en la ciudad de Madrid, dará finalmente su último paso este martes. El proyecto- santo y seña del mandato de Begoña Villacís- llega al Pleno de Cibeles con un mes de retraso y sin el consenso político tan deseado -aunque realmente buscado- por la vicealcaldesa y su compañera Silvia Saavedra, responsable del área de Coordinación Territorial.

La líder de Ciudadanos lleva días de celebración. En su entrevista con 20minutos, hace una semana, ya manifestaba su "orgullo" por haber conseguido el equilibrio para ayudar a la hostelería y abordar conflictos que se estaban produciendo en determinados barrios. Hace unas horas reiteraba esta postura declarando el martes 25 como "un día de celebración", por lograr luz verde a su ordenanza de terrazas "equilibrada y con consenso".

Sin embargo, la ordenanza llegará con el rechazo de cerca de la mitad de los concejales. Si bien es cierto que la vicealcaldesa ya cuenta con el apoyo del Grupo Mixto (tres concejales), también obtendrá el no rotundo de Más Madrid (15), PSOE (ocho) y Vox (cuatro). El proyecto saldrá igualmente con los 15 incondicionales votos de los concejales del PP y los tres consensuados del Mixto.

Más Madrid no cree que la ordenanza resuelva los problemas

Desde noviembre la portavoz Rita Maestre manifestaba sus dudas sobre el proyecto de terrazas. En su entrevista con 20minutos advertía que en Madrid hay "problemas graves en zonas muy tensionadas en las que se genera problemas entre vecinos" y que no podía ser apaciguados por una ordenanza improvisada y que no resuelve los problemas de vecinos, hosteleros y comerciantes.

De ahí que su grupo presentase -como PSOE y Vox- una enmienda a la totalidad. También 53 enmiendas parciales "para garantizar que se escuche a vecinos y comerciantes": mesa de trabajo que en seis meses defina las zonas saturadas y la instalación de terrazas en bandas de aparcamiento; menos elementos fijos en las aceras y nada de estufas ni de gas ni eléctricas. De estas solo han sido introducidas al texto definitivo tres de ellas. "Es una mala ordenanza. Tenía que reordenar y pacificar el espacio público y no lo hace", ha señalado este lunes la portavoz Rita Maestre.

PSOE cree que no cuenta con los vecinos y no descarta represalias

El rechazo del PSOE a la ordenanza se remonta a octubre. Mar Espinar, en su entrevista con 20minutos, sostuvo que Villacís no tenía fuerza para aguantar el pulso de las terrazas y, por eso pedía a Almeida que se ocupase. Este rechazo al proyecto de la vicealcaldesa se hizo aún más patente a partir de noviembre, cuando la vicealcaldesa, para lograr el mayor consenso posible, convocó el día 8 la primera mesa de negociación con todos los grupos municipales.

A la semana siguiente se celebró la segunda. Y última para el partido socialista, dado que la portavoz anunció que no asistiría a la tercera sesión porque no había un "compromiso en firme para presentar el mapa de zonas tensionadas", justificó Mar Espinar. Esta reacción fue para la vicealcaldesa "pueril, antigua y destructiva porque no aportan nada, ni argumentos". Lo cierto es que el Grupo Mixto, con la misma tesis, siguió trabajando en las mesas hasta lograr más tarde que el Gobierno municipal presentase dicho mapa antes de votar la ordenanza en el Pleno.

El Partido Socialista ha sido uno de los grupos más críticos con la ordenanza de terrazas por entender que nace sin contar con los vecinos que se quejan de los ruidos. Este lunes lo ha vuelto a recordar a través de un vídeo en el que recoge la opinión de varios portavoces de asociaciones de vecinos contra la futura ordenanza. Asimismo, la portavoz socialista ha declarado que no descarta "ninguna vía, ni judicial ni administrativa" tras conocer el texto definitivo.

Vox también se desentiende de la negociación

Para el Grupo Vox la ordenanza no es buena para la ciudad, porque una de las principales medidas que nacen para dar seguridad, generará lo contrario, a ojos de este grupo. "El futuro mapa de zonas saturadas no da seguridad jurídica; una ordenanza que no será capaz de conciliar los intereses entre hostelería y vecinos... es un texto inmaduro y precipitado, empujados más por motivos políticos que por consideraciones técnicas", apuntó Ortega Smith el pasado lunes.

Asimismo, cree que se trata de una norma que "ya viene acordado y pactado con el Grupo Mixto". De ahí que Ortega Smith pase a apodar a la vicealcaldesa 'Terracís' para llamarla 'Vecinís' por su "interés" en una ordenanza "condicionada por comunistas".

El Grupo Mixto salva la ordenanza, el tercer gran proyecto de legislatura

Los tres grandes proyectos de Almeida y Villacís tienen también la firma de los carmenistas. Primero fue la ordenanza de movilidad, en septiembre, después los Presupuestos de 2022, aprobados en diciembre, y ahora la ordenanza de terrazas. Los concejales escindidos de Más Madrid se han convertido en la tabla de salvación del actual Ayuntamiento de Madrid.

En lo que a la ordenanza de terrazas respecta, el concejal José Manuel Calvo ha puesto en valor las mesas de negociación que convocó el área de Silvia Saavedra. "El Gobierno municipal planteó una mesa de negociación donde estábamos los grupos políticos, hosteleros y vecinos. Creemos en la negociación entre diferentes y llegamos a un preacuerdo con enmiendas que han sido incorporadas al texto, como la definición de zonas saturadas o el fin de las estufas de gas", ha señalado esta mañana el concejal tras confirmar que votarán a favor de las enmiendas y del texto resultante en el Pleno. Un gesto que la vicealcaldesa ha estado agradeciendo en público en los últimos días, por ejemplo, compareciendo tras la votación de la comisión -penúltimo paso en que se votan enmiendas de grupos- con los concejales del Grupo Mixto.