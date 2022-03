Celebra San Patricio elaborando tu propia cerveza con este 'pack' que incluye de todo, hasta botellines y chapas

No es necesario ser irlandés para ser amante de la cerveza. En España somos muy de tapita y caña, eso lo sabemos todos. Sin embargo, este 17 de marzo, es posible que te apetezca cambiarla por una pinta. Hoy es San Patricio, el día en el que a medio mundo le da por vestirse de verde, sacar a pasear los tréboles y disfrutar de una jarra de esta bebida. El patrón de Irlanda cuenta con una de las fiestas más populares y extendidas del planeta, y una de las más disfrutonas.

Desde las islas británicas hasta Nueva York, las celebraciones incluyen pasacalles, música y mucha, mucha cerveza. El placer por tomar este líquido derivado de la cebada también se deja notar en España y, quien más o quien menos, aprovecha para tomarse una cervecita, o dos. Si eres de esos amantes de la rubia dorada o te gusta más la negra con cuerpo, seguro que se te ha pasado por la cabeza elaborar tu propia especialidad e invitar a tus amigos a degustarla. En 20deCompras hemos encontrado un kit muy completo para hacer cerveza artesana tipo Pale Ale como un verdadero maestro cervecero. Además, incluye un set de botellines y chapas para que puedas embotellarla y tomarla con tus amigos... o regalarla.

Lote para elaborar y embotellar tu propia cerveza artesana. Amazon

Qué tiene este lote para ser de nuestros favoritos

Este pack de Cervezanía lo tiene todo para hacer cerveza Pale Ale de color ámbar intenso y con espuma blanca. No necesitarás adquirir ningún útil más para elaborarla ya que además de maltas de cebada, lúpulo y levadura tipo ale, este set incluye desinfectante, chapas, botellines, chapadora de martillo, cubo fermentador, grifo y hasta un termómetro digital. Además viene con un completo manual de instrucciones, para que no te pierdas ni un solo paso del proceso.

Tanto las maltas como el lúpulo que este lote tienen una calidad reconocida. La malta molida que incluye recibió la Medalla de Oro en los Brewing Supply Awards 2019. Por su parte, el lúpulo fresco de origen nacional e internacional está envasado en formato pellet para que no pierda sus propiedades.

Dos fermentaciones

El proceso de elaboración de este tipo de cerveza consta de dos fermentaciones: la primera fermentación arranca entre 12 y 24 horas después de añadirla al mosto. A los seis días comienza la fermentación secundaria en la botella o en barril que dura dos semanas. El exceso de CO2 carbonata la bebida y genera una espuma persistente.

Si ya cuentas con el kit de elaboración y buscas probar otro tipo de cerveza no te preocupes que también puedes elaborar IPA, lager, cerveza de trigo, tipo Weiss, Ambar Ale, y otras muchas. Solo tienes que hacerte con un pack de recarga para que puedas disfrutar de la cerveza que más te guste. Y además, en 20deCompras hemos encontrado un dispensador portátil que permite enfriar la cerveza para que la puedas tomar fresquita en cualquier lugar.

Dispensador de cerveza portátil. Amazon

Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.