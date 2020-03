Cómo preparar tu propia cerveza en casa para celebrar San Patricio con los 'kits' más vendidos de Amazon

Durante mucho tiempo, la fiesta y la siesta han sido considerados deporte nacional y, por ello, han protagonizado los tópicos más achacados a los españoles. Sin embargo, la primera ya no es una práctica extendida, pues solo el 16% de los habitantes de España practica esta costumbre a diario. Pero, lo de la fiesta… ¡ahí todavía seguimos siendo los auténticos reyes! ¿Cómo se explica si no que, fiesta que se celebra en el mundo, fiesta a la que nos unimos? El año nuevo chino o Halloween son algunos ejemplos y es que nos gusta hacer nuestras otras celebraciones extranjeras.

Otra prueba de ello es la próxima celebración de San Patricio, patrón de los irlandeses, que el 17 de marzo llena el mundo de color verde….y de cerveza. Esta popular bebida es la protagonista de una jornada en la que los habitantes del país (y, por ende, de todo el mundo) se reúnen en pubs para degustar las mejores pintas o las famosas Guiness.

Pero, para este año, te proponemos un reto muy interesante: que elabores tu propia cerveza para disfrutar del Día de San Patricio. ¡Que no cunda el pánico! No queremos ponértelo difícil y hemos encontrado en Amazon tres kits con los que esta tarea te va a resultar fácil y divertida que, además, tienen más de cuatro estrellas de valoración por los usuarios. ¿Te animas? (Eso sí, que no se te olvide el enfriador de botellas de cerveza…)

El más vendido, para elaborar Lager

Parece que hay muchos amantes de la Lager, una cerveza de malta suave con delicadas notas a lúpulo, de color dorado y sabor refrescante, ya que el pack más vendido de Amazon (de Brewbarrel Braufässchen) sirve para preparar esta deliciosa bebida. Incluye todos los ingredientes y un barril de cinco litros que funciona como tanque de fermentación.

Para los amantes de la Pale Ale

Otras de los líquidos dorados más aclamados el la de la variedad Pale Ale, una cerveza de notas afrutadas, con alta fermentación que recuerda a la malta caramelizada. Este pack incluye un set con botellines y chapas, además de la que dicen es la mejor malta del mundo, la The Swaen.

Para los asiduos a la Oktoberfest

Los verdaderos amantes de la cerveza tienen, cada año, una cita fija en el calendario en el mes de octubre: la Oktoberfest, la fiesta por excelencia de esta bebida, originaria de Alemania, donde han conseguido que al resaca sea considerada como enfermedad. Si quieres preparar en casa tu propia fiesta de la cerveza, hazte con este kit que rememora la bebida que sirven en ellas. Eso sí, no te olvides de acompañarla con algunas de las recetas típicas del país germano.

Y los complementos que no pueden faltar el día de San Patricio…

Si quieres que la celebración sea 100% irlandesa, no puedes dejar de lucir algún complemento verde con tréboles para, de paso, atraer a la suerte. Esta son nuestras dos propuestas que puedes encontrar, a buen precio, en Amazon.

