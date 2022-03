Sánchez alerta del "coste" económico que tendrá la invasión de Ucrania: "Nadie sabe cuánto durará la guerra de Putin"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este domingo de las consecuencias económicas que va a provocar la guerra en Ucrania derivada por la invasión rusa justo cuando la sociedad europea comenzaba a recomponerse de los efectos del coronavirus. No obstante y aunque ha declarado que "nadie sabe lo que va a durar la guerra de Putin", se ha comprometido a no frenar las reformas que España debe acometer en estos años para recibir los fondos europeos. "Vamos a seguir intentando estar a la altura", ha expresado el también secretario general del PSOE, que ha celebrado un Comité Federal en Ferraz en el que Sánchez ha ondeado la bandera del 'no a la guerra', en mitad de las divergencias en Unidas Podemos al respecto del envío de armas, asunto que el presidente no ha mentado.

