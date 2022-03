El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido la "unidad" que se "vivió y se vio" en el Congreso de los Diputados el miércoles tras su comparecencia, en la que explicó la situación que vive Ucrania, que está siendo invadida por Rusia, y detalló las medidas que va a poner en marcha el Ejecutivo. Entre otras, el envío de armas bilateral, pese a que en los dos días anteriores había defendido que debía hacerse solo en el seno de la Unión Europea. Sin embargo, esa "unidad" no fue tal en todos los partidos. No, al menos, en Unidas Podemos, su socio de coalición, que ha vivido una nueva divergencia de opiniones al respecto: mientras la vicepresidenta Yolanda Díaz apoya la decisión, las ministras Irene Montero e Ione Belarra la rechazan, como también el exvicepresidente y anterior líder de Podemos Pablo Iglesias.

"Quiero agradecer después de la comparecencia en el Congreso la unidad que se vivió y vio en todos los grupos", ha señalado el presidente este jueves tras visitar la sala de operaciones y mantener una videoconferencia con miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional que participaron en la evacuación de españoles de Ucrania y que están situados en la frontera entre el país que está siendo invadido y Polonia. Sánchez ha definido como "fundamental" que "todos los partidos políticos" estén "detrás del Gobierno de España y del resto de Estados miembros".

Con estas declaraciones el presidente ha tratado de minimizar la crisis que atraviesa Unidas Podemos al respecto del envío de armamento a Ucrania, que fue anunciado ayer por la mañana y concretado por la noche. Según anunció la ministra de Defensa, Margarita Robles, el envío se realizará el viernes y se mandarán 1.370 lanzagranadas, 700.000 cartuchos de fusiles y ametralladoras, y ametralladoras ligeras. Y es que, el presidente, como también el sector morado del Ejecutivo, defendió el lunes que el envío debía hacerse a través del Fondo Europeo para la Paz, un mecanismo que se ha activado por primera vez para armar a otro país. De 450 millones, España es el cuarto país que más aporta.

Sin embargo, ayer Sánchez rectificó y anunció que finalmente el Gobierno sí enviaría material ofensivo bilateralmente y no solo "defensivo" y "humanitario". Lo hizo para recabar la unidad de otros grupos políticos, como PP y Vox, que habían comenzado a criticar que España no secundara un movimiento que sí habían tomado la mayoría de países europeos. La decisión fue comunicada al sector morado el martes por la noche. "El problema no es de comunicación", puntualizaban fuentes de Unidas Podemos mientras transcurría la sesión parlamentaria. Y es que, el "problema" es que varias ministras moradas no están de acuerdo con el envío bilateral al, según su opinión, "contribuir a la escalada".

No obstante, las críticas no fueron unánimes desde Unidas Podemos. La división se vio en los aplausos que le dedicaron al presidente. Mientras la vicepresidenta y líder del espacio morado, Yolanda Díaz, y el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, sí apoyaron a Sánchez, no lo hicieron así ni Ione Belarra ni Irene Montero, responsables de Asuntos Sociales e Igualdad y número uno y dos de Podemos respectivamente. Es más, este mismo jueves las declaraciones cruzadas han continuado. Como ya expresó el miércoles, Díaz ha afirmado que el presidente cuenta con todo su "apoyo", y ha insistido en que el pueblo ucraniano ha sido "agredido" y, según las leyes internacionales, "tiene derecho a la legítima defensa". La vicepresidenta no ha mencionado expresamente la negativa de las democracias liberales a prestar apoyo a la II República tras el golpe de Estado de 1936, pero la referencia estaba clara.