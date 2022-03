Díaz defiende la decisión de Sánchez de enviar armas para no dejar "abandonada" a Ucrania como pasó con la II República

"Dejar a los pueblos abandonados es una decisión muy difícil de tomar, y podríamos pensar en la historia de nuestro país". Con esa reflexión la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, volvió a mostrar este jueves su apoyo a la decisión de que España envíe armas a Ucrania por su cuenta, una decisión que anunció el miércoles el presidente Pedro Sánchez apenas 48 horas después de plantear lo contrario. Díaz, además, restó importancia a que en el Ejecutivo existan diferentes "sensibilidades", en referencia a la oposición de Podemos a este envío, pero resaltó que la política exterior la marca el presidente.

Así se pronunció la máxima dirigente de Unidas Podemos en el Gobierno apenas un día después de que se evidenciase la división que ha generado en la formación morada la rectificación de Sánchez. Como ya expresó el miércoles, Díaz afirmó que el presidente cuenta con todo su "apoyo", e insistió en que el pueblo ucraniano ha sido "agredido" y, según las leyes internacionales, "tiene derecho a la legítima defensa". La vicepresidenta no mencionó expresamente la negativa de las democracias liberales a prestar apoyo a la II República tras el golpe de Estado de 1936, pero la referencia estaba clara.

Además, Díaz rechazó que el Gobierno y la UE hayan renunciado a solucionar el conflicto a través de las vías diplomáticas, como denunció el miércoles la secretaria general de Podemos, la ministra Ione Belarra, que afirmó que no se estaba haciendo todo lo necesario en ese sentido. "Todo nuestro esfuerzo está en las vías diplomáticas, la vía diplomática no se abandona, pero no podemos olvidar que el pueblo ucraniano está siendo agredido", insistió Díaz.

No obstante, la vicepresidenta rechazó que estas diferentes "sensibilidades" vayan a generar una "crisis" en el Ejecutivo. "El Gobierno está más unido que nunca, está absolutamente coordinado y tiene una posición única", sostuvo Díaz, que calificó de "comprensible" que entre los distintos ministros haya "diferentes sensibilidades en temas muy difíciles", pero insistió en que "el Gobierno actúa con una única voz, y más con respecto a una invasión absolutamente ilegítima".

Las declaraciones de Díaz intentan quitar hierro a las diferencias que se hicieron evidentes entre Podemos, por una parte, y la propia vicepresidenta junto a los comuns de Ada Colau e IU, por otra. Este miércoles Belarra aseguró que enviar armas a Ucrania "eficaz" para acabar con la guerra y que fortalece un conflicto que, de enquistarse, "puede llevarnos a un escenario" de conflagración "mundial". La ministra, además, criticó el discurso del presidente Sánchez asegurando haber echado "en falta referencias a las vías diplomáticas" y denunciando que "España y la UE no están poniendo todo el esfuerzo que deberían en reforzar" estas vías. Y espetó que "deberíamos apostar seriamente por la paz, porque la paz no tiene nada de naíf ni nada de hippie".