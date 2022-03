Sánchez rectifica y aprueba el envío de armas a Ucrania con el apoyo de Díaz pero con el rechazo de Podemos

España enviará por su cuenta armas a Ucrania, además de participar en el envío centralizado de material ofensivo que ha aprobado la UE. Ese fue el principal anuncio de la comparecencia que realizó este miércoles en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la invasión rusa a Ucrania, lo que supone una rectificación de su posición inicial, ya que el lunes había confirmado que no proporcionaría armamento unilateralmente al Ejército ucraniano. Sánchez justificó ese cambio apelando a la necesidad de que no se ponga "en cuestión" el apoyo del Ejecutivo a Ucrania. Pero el movimiento ha dividido a Unidas Podemos: la vicepresidenta Yolanda Díaz mostró "todo el apoyo" a Sánchez mientras la líder de Podemos, Ione Belarra, aseguró que este movimiento supone "contribuir a la escalada" del conflicto.

La comparecencia del presidente se produjo en un pleno extraordinario del Congreso seis días después del inicio de la invasión y en mitad de un ambiente pesado y solemne en el hemiciclo. Lo excepcional de la sesión se percibió desde su inicio, cuando los 350 diputados, sin excepción, se levantaron para dar un aplauso cerrado al ministro consejero y encargado de Negocios de la Embajada de Ucrania en Madrid, Dmytro Matiuschenko, presente en la tribuna de invitados de la Cámara Baja para presenciar el debate.

Se esperaba que, en su discurso, Sánchez hiciera algún anuncio. Pero nadie suponía que el presidente fuera a desdecirse de lo que él mismo había planteado apenas 48 horas antes en una entrevista en TVE, en la que aseguró que España vehicularía a través de la UE toda su ayuda militar a Ucrania. De hecho, el presidente aseguró este miércoles que ese enfoque es el "adecuado" porque, dijo, ante "una amenaza europea tenemos que dar una respuesta europea, coordinada". Pero acto seguido planteó que, para disipar las dudas que han surgido entre algunos grupos "que ponen en cuestión el compromiso del Gobierno" con Ucrania, "España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo" por su cuenta.

El presidente no detalló la magnitud de este envío de armas españolas y después, ya por la noche, la ministra de Defensa, Margarita Robles, explicó en una entrevista en Antena 3 que el primer traslado tendrá lugar este viernes, con dos aviones que llevarán material ofensivo consistente en un total de 1.370 lanzagranadas contracarro y 700.000 cartuchos de fusiles y ametralladoras.

"Saldrá el viernes por la mañana, por medio de aviones del Ejército del Aire hasta Polonia, en un punto cercano a la frontera con Ucrania y serán recogidos por las autoridades ucranianas", detalló Robles.

Fuentes de la Moncloa, no obstante, explican que, aunque el armamento lo financiará España, la UE juega un importante rol también a la hora de definir qué material se remite al Ejército ucraniano, ya que será Bruselas la que coordine a los Estados miembros para especificarles las necesidades militares de Ucrania.

División en Unidas Podemos

La decisión de Sánchez, no obstante, no solo supone un cambio de postura con respecto a lo defendido por él mismo esta misma semana, sino que también rompe el pacto que se había alcanzado en el seno del Gobierno para que la aportación militar de España se hiciera exclusivamente a través de la UE. Y este movimiento ha partido en dos a Unidas Podemos: por una parte, Díaz, los comuns de Ada Colau y el líder de IU, Alberto Garzón, mostraron su respaldo a Sánchez, mientras por otro lado Podemos, el principal partido del espacio morado, criticó la decisión.

La encargada de dejar clara la oposición de Podemos al envío de armas a Ucrania fue Belarra, secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales, quien aseguró que ese movimiento no es "eficaz" para acabar con la guerra y que fortalece un conflicto que, de enquistarse, "puede llevarnos a un escenario" de conflagración "mundial". La ministra, además, criticó el discurso del presidente Sánchez asegurando haber echado "en falta referencias a las vías diplomáticas" y denunciando que "España y la UE no están poniendo todo el esfuerzo que deberían en reforzar" estas vías. Y espetó que "deberíamos apostar seriamente por la paz, porque la paz no tiene nada de naíf ni nada de hippie".

En la misma línea se pronunció el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que deslizó que la postura del "no a la guerra" de la formación morada "ni es hija de la coyuntura ni se doblega ante determinados marcos mediáticos por unánimes y aplastantes que estos sean", en velada crítica al cambio de opinión de Sánchez. Y el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró que el debate real "no es enviar armas sí o no", sino "si estamos dispuestos a ir a una guerra con Rusia", a una "conflagración mundial con una potencia nuclear" en la que "tendríamos que asumir que habría cadáveres de jóvenes españoles que tendrían que venir en cajas de madera".

Fuentes de Unidas Podemos tratan de quitar hierro a las diferencias entre Díaz y la formación morada asegurando que la vicepresidenta quiso expresar su respaldo institucional como miembro del Gobierno y Belarra, por el contrario, defendió la postura del partido. Pero, sea como fuere, Podemos se quedó solo en su oposición a la decisión de Sánchez: el portavoz de En Comú Podem dentro del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, recordó que Ucrania estaba siendo "invadida" y "tiene derecho a defenderse", mientras el entorno de Garzón asegura que el líder de IU tiene claro su "respaldo" al envío de armas.

PP y Vox apoyan el envío de armas pero critican a Sánchez

Ante estas dudas quiso posicionarse la portavoz del PP y nueva coordinadora del partido, Cuca Gamarra, que dijo a Sánchez que "no tema por la posición de sus socios, porque contará con el apoyo parlamentario del Partido Popular" en lo relativo a la guerra de Ucrania. No obstante, eso no fue óbice para que Gamarra criticara el rechazo a enviar material ofensivo que, hasta este miércoles, había defendido el Gobierno. "Somos la cuarta potencia del euro y en lugar de enviar material militar para repeler una invasión, usted lo único que ha enviado son guantes y gel hidroalcohólico", denunció.

La coordinadora y portavoz del PP también planteó la necesidad de elevar la inversión en Defensa a imitación de lo que han planteado países como Alemania, aunque no dio detalles de cómo tendría que financiarse este gasto extra. "Es necesario que España cumpla con la responsabilidad que adquirimos en 2014", defendió Gamarra en relación a elevar el gasto en esta materia hasta el equivalente a un 2% del PIB, el doble de lo que se gasta actualmente. "Dejemos de ver la Defensa como un gasto: sin libertad no hay sociedad", sostuvo.

Mucho más agrio con el Gobierno se mostró el líder de Vox, Santiago Abascal, que defendió el envío de armas a Ucrania, acusó a Sánchez de haber enviado tan solo "cascos y tiritas" y no escatimó en críticas contra el Ejecutivo y, especialmente, contra Unidas Podemos. Abascal acusó a los morados de "ser cómplices directos" de la agresión de Rusia contra Ucrania al ser "aliados internacionales de Putin", pese a que es la familia política de Vox en Europa la que se ha mostrado próxima en los últimos años al "sátrapa" ruso, tal y como lo definió el presidente del partido.

En esta línea, Abascal acusó al Gobierno de querer estar "en dos sitios a la vez, con los agresores y con los agredidos, con Putin y con la OTAN", y cargó contra la UE asegurando que Putin "nunca se habría atrevido a esta guerra criminal" si no fuera por la "vulnerabilidad económica y energética" a la que Bruselas ha conducido a Europa.