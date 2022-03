Podemos rechaza que finalmente España envíe armas a Ucrania: "La escalada puede llevarnos a un conflicto mundial"

Rechazo frontal de la parte del Gobierno de Unidas Podemos a la rectificación del presidente Pedro Sánchez, que este miércoles anunció que España finalmente enviará por su cuenta armamento a Ucrania para su defensa ante la invasión de Rusia. Apenas unos minutos después de que Sánchez confirmara su cambio de posición en el Congreso, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, aseguró que enviar armas supone "contribuir a la escalada" de un conflicto que, de enquistarse, "puede llevarnos a un escenario" de guerra "mundial".

Belarra no quiso elevar el tono ante una decisión que supone una rectificación frontal de la postura que había tenido el Gobierno en los últimos días y que el propio Sánchez confirmó el lunes, cuando descartó que España fuera a realizar su propio envío de armas a Ucrania además de contribuir al que, conjuntamente, ha aprobado la UE. Pero si fue muy clara al asegurar que, a juicio de Unidas Podemos, ese envío de armamento no es "eficaz" para detener el conflicto y, de hecho, puede únicamente agravarlo.

"Hemos echado en falta referencias a las vías diplomáticas y eso evidencia que España y la UE no están poniendo todo el esfuerzo que deberían en reforzar las vías diplomáticas y que podamos tener una solución dialogada y pacífica al conflicto", criticó Belarra del discurso de Sánchez. "Deberíamos apostar seriamente por la paz, porque la paz no tiene nada de naíf ni nada de hippie", espetó la ministra, que aseguró que "cuando no se apuesta por la paz los negociadores en la frontera de Bielorrusia van sin ningún tipo de respaldo internacional".

Belarra, no obstante, no quiso hacer sangre con respecto a que el presidente haya adoptado finalmente la posición que rechaza Unidas Podemos. "Vamos enfrentando la situación conforme cambian los acontecimientos, y los acontecimientos cambian con mucha rapidez en un contexto muy incierto", justificó la ministra, que sin embargo insistió en que "esta no es la medida más eficaz para que el conflicto acabe cuanto antes" y para "pararle los pies a Putin".

¿Apoyas el anuncio del presidente Sánchez de que España envíe directamente armas a la guerra en Ucrania? Sí, me parece adecuado. No estoy de acuerdo. No tengo opinión.

En el mismo sentido que Belarra se pronunció, en su discurso, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que deslizó que la postura del "no a la guerra" de la formación morada "ni es hija de la coyuntura ni se doblega ante determinados marcos mediáticos por unánimes y aplastantes que estos sean", en velada crítica al cambio de opinión de Sánchez. Echenique sí se dirigió directamente al presidente para decirle, "con toda la lealtad y todo el respeto, que el envío de armas, lo haga España u otro país, es un error".

"Y es un error porque no es eficaz para acabar con el conflicto", continuó el portavoz de Unidas Podemos, que argumentó que "muchos militares" opinan "que armar a la población civil contra un ejercito profesional no va a cambiar la correlación de fuerzas". "Y esto solo puede acabar de dos formas: con un acuerdo de paz o, esperemos que no, con un envío de tropas por parte de la OTAN que nos puede llevar a un conflicto mundial", sostuvo Echenique.

Más información en breve.