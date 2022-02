La segunda "nueva normalidad" de la pandemia se ensaya en los colegios. Sus aulas y sus patios se han convertido en las últimas semanas en el terreno en el que expertos y autoridades sanitarias están poniendo la atención y, en muchos casos, retirando medidas que después se extenderán a toda la población en materias como el uso de las mascarillas o aislamientos y cuarentenas ante contagios por Covid. Las comunidades mantienen posturas muy distintas, que van de la extrema prudencia de Galicia a la liberación total en Cataluña.

La Xunta gallega es el gobierno autonómico que de momento se está mostrando más reticente a levantar medidas en los colegios y su recomendación sigue siendo que en el patio, durante el recreo, los niños sigan llevando la mascarilla, a pesar de que el Gobierno decretó hace dos semanas el levantamiento de esta obligación.

No se trata de desobedecer esta norma -que las comunidades después traspusieron mediante sus correspondientes órdenes-, sino de buscar un subterfugio para que, al menos, recomendar que su uso siga vigente hasta que todos los niños de 5 a 11 años estén vacunados con dos dosis contra la Covid. Junto con Asturias y Extremadura, Galicia encabeza el ranking de vacunación pediátrica (83% con un dosis) y de pauta completa, que ya tiene el 21,2% de los niños gallegos.

Consiste en considerar los patios de los colegios como "lugares de aglomeración". En ese caso, el Gobierno y las comunidades acordaron recomendar el uso de la mascarilla, aunque se esté al aire libre.

Justo en el otro extremo, la Comunidad de Madrid es la comunidad que más claramente se ha posicionado a favor de eliminar el uso de las mascarillas en los colegios, también en los espacios cerrados. Así lo pidió la semana pasada la Sociedad Española de Pediatría y enseguida se adhirió a ella la Comunidad de Madrid. Su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, indicó la semana pasada que debería tratarlo ya la Comisión de Salud Pública, aunque de momento son más las comunidades que, como el Ministerio, cree que hay que esperar.

Fin de la cuarentena

Quien no ha esperado a que haya un acuerdo entre todas las comunidades es la Generalitat de Cataluña, que desde este miércoles ha puesto en marcha de forma unilateral la instrucción de que los niños sigan yendo al colegio aunque sean contactos estrechos de positivos que puedan producirse en clase, siempre que ellos sean negativo por Covid.

Esta decisión, que de momento se aplica solo a Primaria pero que el Govern quiere poder extender a Secundaria posteriormente, supone que en Cataluña ya no estará vigente la disposición acordada por Ministerio y comunidades según la cual cuando se produzcan cinco contagios en clase el aula se cerrará y los alumnos serán enviados a casa hasta que guarden un periodo de cuarentena.

La decisión se ha producido además en un momento en cada vez más comunidades están presionando para reducir todavía más el periodo de aislamiento de quienes dan positivo por Covid -de los siete actuales a tres, cuatro o cinco, según los planteamientos-. El Gobierno todavía cree que la situación está madura y preferiría esperar a que la situación en los hospitales y las UCI se normalice dado que todavía están en valores de riesgo medio. También esperar a ver cómo funciona el "experimento" del Reino Unido, que acaba de eliminar la obligación de guardar periodo de aislamiento, indican expertos que, como algunas comunidades, no descartan una decisión más pronto que tarde en plena "carrera por la normalización".

Hasta que eso pase, Cataluña no es la única autonomía que ha empezado a abrir la mano en los colegios. Sin llegar tan lejos como eliminar la cuarentena, la dirección de Salud Pública de la Comunitat Valenciana dio el lunes pasado una nueva directriz, que no las suprime pero abre la puerta a que no sea necesario cerrar clases.

Consiste en que cuando haya cinco contagios o más en clase, en lugar de mandar automáticamente a todos los alumnos a casa se elevará el caso a Salud Pública, que decidirá si se clausura el aula o no, atendiendo a diversos criterios, como la situación epidemiológica en la zona concreta en la que esté el colegio o el porcentaje de niños vacunados que haya en la clase afectada.