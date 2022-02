"Toca una reflexión profunda" para un Unidas Podemos que tiene que volver a que "mirar al lugar correcto" y estar a la "altura" del electorado progresista. Ese es el resumen del primer análisis a vuelapluma que hizo este lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder del espacio morado, Yolanda Díaz, después del batacazo de la izquierda el domingo en las elecciones de Castilla y León que llevó a Unidas Podemos a quedarse con un solo procurador en las Cortes regionales y a sumar apenas un 5% de los votos. Díaz insistió de nuevo en la necesidad de poner en marcha "un nuevo proyecto de país", aunque no desveló cuándo lanzará su nueva plataforma.

Este lunes fue un día de caras largas y reflexiones en el seno de la izquierda, en general, y de Unidas Podemos en particular. La formación morada era consciente de que Castilla y León era un escenario particularmente complicado para obtener un buen resultado, pero el pacto de Podemos e IU para presentarse conjuntamente por primera vez en la región aspiraba a salvar los muebles y que Unidas Podemos mantuviera, al menos, sus dos procuradores. No obstante, no solo el mal resultado ha supuesto un golpe para los morados: tanto o más lo ha sido el gran resultado de Vox en una tierra donde, hace solo tres años, ese partido era testimonial.

Díaz no ha querido involucrarse demasiado en la campaña electoral de Unidas Podemos, habida cuenta de las malas perspectivas electorales que ya se preveían para el partido y de que la vicepresidenta quiere mantener su buena imagen con vistas a su posible candidatura en las próximas elecciones generales. En esa línea, este lunes tampoco quiso asumir un excesivo protagonismo a la hora de valorar los resultados, y únicamente lo hizo a través de tres mensajes en Twitter y después de que el candidato de morado en Castilla y León, Pablo Fernández, compareciera en rueda de prensa.

Es una pésima noticia que la sanidad, la educación, los derechos de las mujeres, el trabajo, el bienestar social dependan de Vox en Castilla y León. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) February 14, 2022

No obstante, en esa valoración Díaz se reafirma en la idea de que es necesario "un nuevo proyecto de país" que trascienda Unidas Podemos. "Hay un debate entre la España que crece y la España que mengua: la despoblación, la emergencia climática, las infraestructuras y los servicios básicos son problemas reales y deben ser abordados" en ese nuevo proyecto, sostuvo la vicepresidenta. No es que Díaz quiera acabar con Podemos, pero sí subsumirlo, como lleva meses planteando, en un nuevo proyecto con otro nombre y en el que la estructura del partido morado no sea la columna vertebral.

"La ciudadanía que quiere cambios y exige ambición de transformación está ahí esperando. Solamente tenemos que mirar al lugar correcto y estar a su altura", zanja Díaz su lectura de los resultados de las elecciones. Su entorno asegura que "en ningún caso" la vicepresidenta quiere hacer una crítica a la campaña o la dirección de Unidas Podemos en Castilla y León, si bien la dirigente, en sus mensajes, insiste en uno de sus reproches recurrentes a los partidos políticos: la de que hablan demasiado de sí mismos y demasiado poco de los "problemas reales". Una crítica de la que nunca ha eximido a su propia formación.

Iglesias insiste en reforzar Podemos

Díaz, no obstante, no fue la única dirigente de primer orden de Unidas Podemos que valoró los resultados electorales. También lo hizo el ex secretario general morado Pablo Iglesias, que a pesar de no ostentar ya ningún cargo sigue teniendo un peso casi incontestable en Podemos a la hora de marcar sus planteamientos políticos. E Iglesias fue claro: con el nuevo liderazgo de Díaz y un cambio de nombre a Podemos no le basta, y lo que debe hacer el partido es reforzarse y no diluir su fuerza en una plataforma como pretende la vicepresidenta, por muy carismática que ésta sea.

"Si los partidos de Unidas Podemos simplemente se encomiendan al 'milagro Yolanda' y al 'milagro frente amplio' no es difícil saber lo que ocurrirá. Los partidos deben armarse para la batalla ideológica sin complejos, deben hacer trabajo territorial y deben cuidar sus liderazgos", planteó Iglesias en un artículo en la revista Ctxt y en una intervención radiofónica en RAC1. E insistió en que el hecho de "que todo dependa de una personalidad", la de Díaz, "pone demasiado fácil el disparo del adversario".

Pese a las diferencias sobre el papel que debe jugar Podemos dentro de la nueva plataforma de Díaz, el exvicepresidente achacó a los medios de comunicación la intención de alentar una "guerra interna en Unidas Podemos tratando de enfrentar a Yolanda con Podemos". "Construirán un relato coyuntural que presente a Yolanda como 'la buena'” y a Podemos como 'los malos', pero si vuelve la hora de negociar un gobierno de coalición harán lo posible para evitar que haya ministros del Frente Amplio, o como se llame", sostuvo Iglesias, que pidió a "cuadros y dirigentes" de su partido "disciplina y cuidado de la diversidad del espacio" para no "repetir errores del pasado".