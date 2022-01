El pasaporte Covid seguirá vigente una vez finalizado este mes si se cumplen las previsiones de la Junta de Andalucía, cuya intención es prorrogar su vigencia y, para ello, solicitará una prórroga al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Así lo confirmó el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en una entrevista en Canal Sur Radio en la que aseguró que "reuniremos al Comité de Expertos para solicitar la prórroga del pasaporte Covid en Andalucía; es una medida de contención del virus, de mantenimiento de las medidas de protección higiénico sanitarias y un gran acicate para quienes son reacios a vacunarse". La vigencia del pasaporte Covid para residencias y centros sanitarios, bares, restaurantes y discotecas está fijada actualmente hasta que finalice este mes de enero.

El consejero no se pronunció sobre el nuevo calendario que maneja la Junta. Por su parte, Juanma Moreno, presidente del Gobierno andaluz, manifestó que "hasta que no tengamos una situación de incidencia muy, muy leve vamos a seguir con mascarilla y con el pasaporte Covid". El presidente recordó que la variante ómicron es "tremendamente infecciosa" y eso "nos hace pensar que nos quedan tres semanas de cierta intensidad, aunque esperemos que sea menos", por lo que apuesta por mantener todas las medidas actuales.

A ello se sumaría el uso de mascarillas FFP2 en transporte público y residencias si el Gobierno central lo determina. Es una petición que el consejero de Salud ha planteado al Ministerio de Sanidad para que, de acuerdo con las comunidades, implante el "uso obligatorio" de las mascarillas tipo FFP2 en estos lugares.

El consejero de Salud recordó que el fin de la sexta ola no está tan cerca como se podría pensar porque aún quedan días de "subidas" en los contagios y estimó que el 80% de la población andaluza estará contagiada con la cepa ómicron a principios de febrero. Para Aguirre, que se posicionó lejos del "optimismo" de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que vislumbra ya el pico de la sexta ola, no pueden sonar todavía "campanas" porque en estos momentos estamos en una situación de "dientes de sierra" con subidas y bajadas en las cifras de incidencia acumulada. Por tanto, dijo, los datos diarios de contagiados son "poco fiables", ya que muchas personas se están haciendo los test en sus casas y, en caso de dar positivo, no lo comunican a los servicios sanitarios. Así, Aguirre volvió a llamar a la "prudencia" a los andaluces.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y el Sindicato de Enfermería (Satse) alertaron del nuevo incremento de contagios por Covid-19 entre profesionales de la sanidad andaluza, con 4.865 casos registrados en la primera quincena del año 2022 que, a fecha 14 de enero, se traducen en 2.846 bajas por esta causa, frente a los 986 de finales de diciembre, lo cual supone un aumento de 1.860 efectivos (un 188% más). Entre otras cosas, los sindicatos piden más dotación de mascarillas FFP2 y FFP3 para sanitarios.