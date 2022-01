"Los síntomas neurológicos son la norma en quienes pasaron un Covid leve. Hay que tomar medidas para entenderlo"

Diferentes investigaciones apuntan a que el coronavirus está impactando de forma preocupante en la salud neurológica de quienes lo padecen y ya no solo durante la infección inicial sino incluso una vez superada y entre los pacientes que sufren Covid persistente. Más allá de la pérdida del gusto y la pérdida del olfato, ampliamente conocidas, las cefaleas, los problemas de memoria y de concentración, la fatiga crónica, los dolores musculares o los mareos también están siendo "altamente comunes", según la Sociedad Española de Neurología (SEN).

"Las quejas que tenemos en nuestras consultas son fundamentalmente por las dificultades cognitivas, los trastornos en la planificación, la dificultad para encontrar la palabra exacta, lo que habitualmente se llama niebla mental", señala el doctor Jesús Porta. El vicepresidente de la SEN y neurólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid habla con 20minutos sobre una situación de alta prevalencia y muy limitante para los afectados, y en la que aún no se han conseguido identificar los procesos patológicos implicados.

¿A qué se debe la aparición de estos síntomas neurológicos? Afortunadamente, los graves han sido excepcionales pero los leves han sido la norma en la infección por Covid. Pensamos que se debe a distintas causas. Por un lado la fisiopatología del virus, que tiene diferentes mecanismos de acción, y por otro la situación pandémica en sí misma, han hecho probablemente que muchas manifestaciones del long covid hayan sido neurológicas. Los procesos inflamatorios que pueden acompañar al virus y la situación de especial estrés que estamos viviendo pueden hacer que estos síntomas estén teniendo mucho protagonismo.

¿Son pacientes que presentaban problemas neurológicos antes? Curiosamente, los que tuvieron cuadros graves tienen secuelas pero es raro que desarrollen estos síntomas de Covid persistente. Los vemos más en personas que han pasado la enfermedad de forma leve. Sabiendo que la invasión directa del virus afortunadamente es algo excepcional, tenemos que buscar otras explicaciones.

Se ha publicado que pueden quedar ciertos reservorios virales en el cerebro. Es absolutamente excepcional. Son casos publicados de manera puntual. Es un virus muy poco neurotropo, invade muy poco el cerebro. En todas las grandes series ha habido poquísimas encefalitis y algunas de ellas ya las hemos puesto en duda. Las manifestaciones no son porque se haya acantonado en el cerebro.

DOCTOR JESÚS PORTA El doctor Porta es jefe de la Unidad de Hospitalización, Cefaleas y Neurootooftalmología del Servicio de Neurología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), también dirige la Fundación del Cerebro y da clases en la Universidad Complutense, donde se licenció en Medicina y Cirugía.

¿Qué explicaciones tienen entonces? Hay muchas publicaciones pero algunas son contradictorias. Sí hemos visto que en un porcentaje de pacientes, las pruebas de neuroimagen funcional presentan unas alteraciones que podrían justificar los síntomas. Tienen una disfunción. Cuando miramos la imagen del cerebro no vemos, sin embargo, ninguna lesión. Sabemos que hay casos en los que esa disfunción es producida probablemente por el proceso inflamatorio que han podido tener durante la infección y la situación que han pasado desde el punto de vista sistémico, pero en otras personas lo desconocemos.

¿Hasta qué punto les preocupa esta situación? Muchísimo. Es muy prevalente y supone una causa de discapacidad para todos los que la padecen. Es un tema que necesita un análisis detallado por cada paciente que viene a nuestras consultas para saber exactamente qué hay detrás de los síntomas que nos cuenta. Todos deberíamos concienciarnos. No debemos exagerar pero tampoco minusvalorar lo que está pasando y tenemos que tomar las medidas adecuadas para entenderlo y ayudar a esas personas. No son trastornos que ponga en riesgo sus vidas pero sí les limitan mucho.

¿Cómo los están tratando? Hacemos una historia clínica adecuada, un diagnóstico de por qué se puede producir este cuadro y excluimos las causas de siempre, como por ejemplo un déficit de vitamina B12. A partir de ahí les ponemos un tratamiento individualizado.

el impacto neurológico de la covid, en cifras ​La SEN celebró a finales de 2021 su reunión anual y en ella se presentaron numerosas investigaciones. Una de ellas, realizada en la Comunidad de Madrid, determinó que el 3% de las nuevas consultas que se realizan en los Servicios de Neurología son de personas que han superado la Covid, a lo que los expertos suman que habrá "muchos casos" que no acudan al médico o que sean abordados en la Atención Primaria. El mismo trabajo concluyó que la duración media de esos síntomas era de cuatro meses tras padecer la enfermedad y a pesar de que solo un 12% de los tratados fueron ingresados en planta o en la UCI. Igualmente se presentó un estudio hecho en Albacete entre más de 800 adscritos a LongCovidACTS, quienes manifiestan síntomas relacionados con la esfera cognitiva (problemas de atención, 67%; de memoria, 67,5%, y de claridad de pensamiento, 62%). Pero además un 61% presenta cefalea, el 67% dolor muscular y el 49% mareos. En todo caso, refieren la fatiga como el síntoma más frecuente (88%) y a su vez el más limitante, perjudicando a la actividad habitual del 73%.

¿Mejoran? No todos, pero muchos sí. Para la cefalea crónica por ejemplo utilizamos todo tipo de recursos pero a veces es dificilísima de tratar. Los pacientes con un trastorno disejecutivo -pacientes con problemas para planificar su día a día y organizarse- pueden mejorar con rehabilitación cognitiva. Los casos de astenia -cansancio-, con ejercicio físico de manera progresiva y a veces ayudado de alguna medicación, también. Y para los que tienen niebla mental hay igualmente algunos fármacos.

¿Es habitual que al principio no sean conscientes por ejemplo de la pérdida de memoria? Sí, porque muchas veces cuando estás pasándolo mal no tienes actividad. Suelen notarlo cuando se incorporan al trabajo y necesitan un rendimiento cognitivo mayor. Es lo menos habitual pero también hay pacientes, todavía más sorprendentes, que pasan meses asintomáticos y empiezan con los síntomas después. No sabemos si hay factores como la ansiedad y la depresión que los causan o si es que vuelven a entrar en contacto con el virus y se produce una reactivación que no somos capaces de ver. No podemos sacar conclusiones.

Este virus está dejando consecuencias desconocidas hasta el momento. Absolutamente. Lo fundamental es ver por qué. ¿Es porque tiene un mecanismo de acción distinto a otros? ¿O es porque ha afectado a muchísimas personas y se han multiplicado por mil o por diez mil manifestaciones que antes eran excepcionales y a las que no les dábamos importancia? Yo creo que es más lo segundo. De hecho no se ha descrito ninguna entidad nueva más que las del postcovid pero ya veíamos esto mismo con otras infecciones virales de manera puntual. La diferencia creo que radica en la situación pandémica y en la situación de estrés y agobio que hemos vivido todos.

¿Son optimistas respecto a que estos casos vayan a ser reversibles? Esperamos que sean reversibles y es lo más probable.

