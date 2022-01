Un nuevo modelo agiliza el diagnóstico de cáncer: "El paciente tendrá el mejor dictamen más rápido y viva donde viva"

Dice el doctor Xavier Matías-Guiu que los patólogos son "médicos invisibles". Al doctor Santiago Ramón y Cajal le gusta decir que son los "notarios de la medicina". Ambas cosas son ciertas, porque ellos evalúan los tejidos, diagnostican enfermedades como el cáncer y de sus dictámenes dependen los tratamientos que otros profesionales aplican. Estos especialistas son dos de los impulsores en Cataluña de un proyecto oncológico pionero en España que les gustaría que se extendiese al resto del país.

¿En qué consiste el modelo que han desarrollado? Doctor Ramón y Cajal (RC): La medicina de precisión se basa en dos pilares básicos, en los que estamos trabajando: un diagnóstico patológico correcto, y para eso estamos implementando la digitalización, y el estudio de biomarcadores, el estudio molecular personalizado de cada tumor y cada paciente, para lo que usaremos las nuevas tecnologías de secuenciación.

Doctor Matías-Guiu (MC): El diagnóstico anatomopatológico es difícil. Hasta ahora lo hemos hecho con el microscopio y con la digitalización queremos sustituirlo por el ordenador.

¿Qué ventajas tiene? MC: Los biomarcadores se cuantifican mucho mejor en un soporte informático que por el ojo humano y, si el caso es difícil, podemos compartir la imagen con compañeros en tiempo real, sin quedar físicamente.En esto participamos los siete hospitales del Instituto Catalán de la Salud.

RC: Nos va a permitir aplicar algoritmos para optimizar por ejemplo la cuantificación de los biomarcadores. Así se va a intentar objetivar el proceso, para que sea más reproducible y no tan patologodependiente. Estamos empezando a utilizar nuestros propios algoritmos y también algoritmos de la Inteligencia Artificial. Esto va a suponer una revolución en todos los ámbitos de la medicina y en el nuestro va a ayudarnos a hacer mejores diagnósticos.

¿Se extenderá a toda Cataluña? MC: El conseller [de Salud] ha expresado su ilusión de poder escalarlo. Sería fantástico porque todos los hospitales catalanes podríamos beneficiarnos de ello. Si entre siete somos más de 170 patólogos, imagine si estamos unidos todos.

DOCTOR RAMÓN Y CAJAL Jefe de Anatomía Patológica del Hospital Vall d'Hebrón y miembro de la Fundación para la Excelencia y Calidad de la Oncología (ECO).

RC: El estar interconectados, sabiendo el expertise de cada uno, nos va ayudar mucho para mejorar el diagnóstico final del paciente, que es de lo que se trata. También tiene enormes ventajas en materia de seguridad, para que no se pierda nada si hay traslados de un hospital a otro, y sobre todo, no se va a necesitar un patólogo especializado en cada área en todos los centros, algo que resulta imposible.

¿Y llegará al resto de España? MC: Hay iniciativas en Andalucía, en Madrid... Incluso nos preguntan desde otras comunidades. Probablemente en diez años la patología digital estará muy extendida. Permite incluso teletrabajar. Durante la pandemia nos hemos estado llevando los microscopios a casa.

¿Cuál es la importancia de la patología molecular, el otro pilar de la medicina de precisión? MC: A veces necesitamos mirar varios biomarcadores importantes para que el oncólogo decida el tratamiento. Hasta hace cuatro o cinco años lo hacíamos uno a uno y al tercero ya no nos quedaba muestra. Ahora, la tecnología de secuenciación NGS nos permite estudiar hasta 500 genes en una misma muestra. Lo hemos ido implantando en hospitales a diferente ritmo y en julio la Consejería estableció una instrucción para que se estandarice.

"Los oncólogos creen que en 15 o 20 años se cronificarán gran parte de los tumores"

RC: Aquí es donde acortamos mucho tiempo. Si estudiamos biomarcador a biomarcador podemos tardar dos o tres semanas. Si los hacemos todos a la vez tenemos tecnología que en 24 horas nos da el resultado. El Sistema Catalán de Salud dijo que asumirían el coste de extenderlo a toda Cataluña, tema importante, y que habría unos pocos laboratorios donde centralizar todos los estudios moleculares para optimizar recursos económicos y humanos. Pero luego son los patólogos del hospital en cuestión los que finalmente emiten el diagnóstico.

Todo esto, ¿qué beneficios tiene para los pacientes? RC: La gran ventaja es ética y social, que un paciente, independientemente de dónde viva, tenga acceso al mejor diagnóstico posible y al mejor tratamiento posible con su oncólogo en su hospital. Y más rápido. Nuestro objetivo es tener el diagnóstico integral en una semana. Es una directriz muy social y de una equidad increíble.

MC: Si te tratan en un hospital de una gran ciudad es más fácil tener acceso a estas tecnologías que si vives en un pueblo. Y también facilita un tratamiento individualizado que evita otros más tóxicos.

doctor matías-guiu Jefe de Anatomía Patológica del Hospital de Bellvitge y presidente de la Sociedad Internacional de Patólogos Ginecológicos.

¿Es elevado el grado de subjetividad y discordancia que hay ahora con los diagnósticos? MC: Lo hacemos bien pero en los casos difíciles puede haber más variación. Ahí es donde más se gana con la patología digital. En la patología molecular hay que garantizar la calidad de los test. Pero también es más objetiva.

RC: Pasa aquí y en EE UU. El patólogo no emite un análisis sino un diagnóstico, basado en su experiencia, su conocimiento y en datos que ve al microscopio. Hay un punto de subjetividad y puede haber discordancias. Pasa en todas las especialidades. Con esto intentamos objetivar algunas de esas áreas.

Después de que el Senado aprobase recientemente una propuesta para incluir los test de biomarcadores en el Sistema Nacional de Salud, ¿tomará medidas el Gobierno? MC: La sensibilidad siempre ha sido buena por parte del Ministerio [de Sanidad] pero la administración no es ágil. La estructura hace que sea más fácil aprobar un fármaco que el biomarcador del que depende su prescripción. En Cataluña estamos contentos porque por primera vez son reembolsables. Si no teníamos que mirar mil fórmulas para que los pacientes tuvieran acceso a esos biomarcadores y la industria farmacéutica nos ayudaba. Pero no es lo óptimo.

"Lo hacemos bien pero en los casos difíciles puede haber más subjetividad"

RC: El modelo que estamos desarrollando va a ser muy positivo y un referente. Pero falta otro aspecto importante: el control de calidad. No es obligatorio que los laboratorios hagan un control de calidad de sus técnicas y debería serlo y estar financiado por la administración. La Sociedad Española de Anatomía Patológica hace controles de los estudios de biomarcadores pero los resultados no son vinculantes y un 25-30% de los laboratorios no participan.

¿Cómo prevén que evolucione el cáncer? MC: Llevamos muchos años haciendo patología molecular y lo que estamos viendo ahora es un sueño. Siguen muriendo muchos pacientes pero hemos mejorado muchísimo. Dentro de 10 años el número de biomarcadores y de fármacos relacionados con ellos será mucho mayor.

RC: Los oncólogos creen que en 15 o 20 años se cronificarán gran parte de los tumores. Hoy el gran caballo de batalla está en cómo tratar la metástasis. Soy optimista. Con los nuevos abordajes terapéuticos y los ensayos clínico que hay en cartera pinta muy bien en diez o quince años. Incluso menos.

