Los problemas de memoria de pacientes Covid: "Hice una especialidad y tres másteres y ahora me cuesta hasta leer"

Alicia Negrón habla de forma pausada; porque se fatiga y necesita ir tomando aire pero también porque hay veces en las que le cuesta encontrar las palabras. "Lo tengo en la cabeza pero no me sale", dice, después de contar que en el trabajo ha cogido por norma anotarlo todo. "Registro lo que he hecho, lo que tengo que hacer... porque sino no me acuerdo. Tengo un montón de alarmas", relata sobre unos episodios que antes no tenía, y con antes se refiere a su vida previa al coronavirus.

El caso de esta enfermera de 39 años está siendo más habitual de lo que en un principio se podía pensar y ha puesto en alerta a los médicos. En la última reunión anual de la Sociedad Española de Neurología (SEN), celebrada a finales de 2021, se presentaron numerosas investigaciones sobre el impacto del SARS-CoV-2 en la salud neurológica de quienes se contagian. Los síntomas no solo se manifiestan durante la infección inicial, sino incluso una vez superada y entre quienes, como Alicia, sufren Covid persistente.

De los estudios se concluye que más del 67% los afectados por lo que se conoce como long Covid tiene problemas de atención y memoria; el 61% padece cefaleas; el 67%, dolores musculares y el 49%, mareos. Más del 50% refiere que son fluctuantes, siendo persistentes para un 27%, y casi la mitad no nota ninguna mejoría. Las investigaciones determinan asimismo que estos pacientes ya suponen más de un 3% de las nuevas consultas de los Servicios de Neurología.

Alicia se contagió al inicio de la pandemia, allá por marzo de 2020, cuando nada se sabía acerca de un virus que provocó un confinamiento histórico. Cuando se creía que no afectaba a los más jóvenes y que de hacerlo, no sufrirían más que una gripe que se superaba en unos días. Pero transcurrían las semanas y ella no mejoraba. "No me podía mover de la cama. Estuve con 38-39 de fiebre de manera sostenida durante meses y después de forma más intermitente, varias veces a la semana, durante un año. Se pasa mucho miedo porque no sabes lo que te ocurre, ni tampoco lo saben quienes tienen que darte respuesta en el ámbito sanitario", recuerda.

Lo peor ha ido pasando, pero tanto tiempo después todavía no se ha curado. "Antes de enfermar trabajaba a jornada completa, fui enfermera responsable de centros de salud, madre, hice tres másteres y una especialidad... Y de repente me cuesta hasta leer. Ahora estoy mejor pero me refiero a los últimos dos meses. Había veces que el cuerpo me dolía mucho pero uno de mis mayores sufrimientos, junto a no poder levantarme a cuidar de mis dos hijas, era el no poder hacer nada porque la mente no me lo permitía. No podía ni ver series. No me enteraba de nada. Me saturaba", continúa y comenta igualmente que, sobre todo al principio, cualquier esfuerzo intelectual le subía la fiebre. También afirma que hay ocasiones en las que ha respondido a mensajes de WhatsApp que después ha comprobado que no le habían enviado: "Hay cosas de las que no me doy cuenta hasta que no me las dicen los demás".

Esta sanitaria, que ha desarrollado asimismo problemas oculares y cardiacos, no tenía ninguna patología previa, más allá de alguna alergia. Desde hace dos años sin embargo lleva recorrido un largo periplo por diferentes consultas. En Neurología la han visto dos médicos y en las pruebas que le han hecho no se ve la causa de lo que le ocurre. Eso la ha llevado a tener que defender su postura. "Me dicen que estoy bien. No. La prueba está bien. Que no se vea nada no significa que a mí no me pase nada. Agradezco que no me vean un tumor pero también agradecería que supieran qué ocurre. Terminan dándome un diagnóstico funcional que ya sé", se queja con enfado.

El doctor Jesús Porta, vicepresidente de la SEN, corrobora que en pacientes como Alicia las pruebas de neuroimagen funcional presentan unas alteraciones. "Tienen una disfunción. Sin embargo, cuando miramos la imagen del cerebro, no vemos ninguna lesión", reconoce. El también neurólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid explica que no se trata de síntomas que pongan en riesgo la vida de estas personas, pero sí sabe lo limitantes que resultan. Señala que tanto él como sus colegas están muy preocupados por esta cuestión, altamente prevalente, y que trabajan en hallar una explicación.

Especialistas como el doctor Porta se muestran optimistas acerca de que estos síntomas sean reversibles y también Alicia tiene la esperanza de que su estado actual sea pasajero aunque reclama que no se "dé un portazo a la pandemia" ni se olvide a las personas con Covid persistente. De momento, ella se ha propuesto marcarse "pequeños retos".

"Hace seis meses no hubiera podido reincorporarme al trabajo, algo que me costó mucho asumir", asegura esta mujer que ha dejado la fase de las frustración atrás: "Mi propósito, de aquí a un año, es tener una capacidad aeróbica normal. Y con la parte neurológica lo mismo. Iba a presentar mi tesis doctoral en junio de 2020. Evidentemente ahora mismo no puedo defenderla. Pero quiero hacerlo. ¿Tardaré dos o tres años? Puede ser. Pero es lo que hay", recalca y solo busca mirar hacia adelante, ponerse metas que pueda alcanzar y esforzarme cada día por llegar a ellas: "No queda otra. Pretendo mejorar, curarme y volver a ser yo".

