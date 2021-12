El Gobierno defiende imponer más peajes para "corregir el desequilibrio" entre los territorios que ya los tienen y los que no

El sistema de nuevos peajes –o "tarificación por uso", como lo definen desde el Gobierno– viene a "corregir" el "desequilibrio territorial" que genera el sistema actual, ya que ahora se paga en las carreteras de unas zonas de España y en otras no. Así lo defendió este miércoles la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que insistió en que la implantación de los nuevos peajes todavía es “un debate abierto” en el que pretenden contar con el máximo “consenso” posible.

Para la titular de Transportes, en la actualidad existe un “desequilibrio territorial por la existencia de peajes en unas zonas, pero no en otras”. “Es lo que estamos tratando de corregir con el objeto de iniciar las bases de un modelo de la red viaria equilibrado y justo para todos los ciudadanos y territorios”, apuntó en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Para llevar a cabo esa corrección, la ministra aseguró que su departamento ha llevado a cabo diferentes medidas, siempre con la vista puesta en la futura implantación del sistema de pago por uso, un compromiso que alcanzó el Ejecutivo con Bruselas para recibir los fondos del Plan de Recuperación. Entre otras cosas, Sánchez presumió de que el actual Ejecutivo ha sido “el primero” en no prorrogar la concesión de las empresas que explotaban diferentes autopistas y la “rebaja” de los precios de otras vías, ya bien mediante la implantación de gratuidad en horario nocturno o con bonificaciones para ciertos “usuarios recurrentes”.

Todas estas medidas las cifró la ministra Sánchez en un ahorro para los ciudadanos de 1.400 millones de euros que, sin embargo, no parece que sea permanente, ya que el Gobierno sigue firme en su intención de implantar la tarificación por uso. Y es que la ministra expuso que el sistema en el que trabajan, cuyo modelo final aún no se ha presentado, “corregirá” las citadas “diferencias territoriales”. “El objetivo es transitar hacia un modelo en el que corrijamos las diferencias territoriales en cuanto al pago de peajes”, añadió.

No obstante, ante las críticas de la oposición y también del sector del transporte por carretera, Sánchez intentó rebajar la polémica aludiendo a que todavía es “un debate abierto”. Este paso lo dio también su antecesor en el cargo, el exministro José Luis Ábalos, cuando semanas después de anunciar las intenciones del Ejecutivo anunció que sin consenso no impondría los peajes, pese a que el compromiso de España con Bruselas es firme.

Así, Sánchez pidió al diputado Isidro Martínez Oblanca de Foro Asturias, quien le preguntó por esta cuestión, que no se “adelantara”. “Estamos en el punto de plantear esa propuesta”, le espetó, para después insistir en la necesidad de implantar los peajes por el “importante déficit” de mantenimiento de la red viaria “generado en la última década”. El representante de Foro Asturias, no obstante, definió como “un atropello” el nuevo sistema de tarificación que se pretende instaurar porque “los españoles siempre han pagado el mantenimiento de las carreteras con sus impuestos”. “No pueden pagar dos veces por lo mismo”, continuó Oblanca, que terminó recordando al Gobierno su “obligación” de “mantener la seguridad vial, el mantenimiento y la modernización de la red viaria”.