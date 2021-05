Ábalos intenta frenar la polémica sobre los peajes en las autovías: "Si no hay consenso, no saldrá adelante"

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, intenta frenar la creciente polémica por los peajes en las autovías. Este martes, en el Senado, Ábalos ha sostenido que el Gobierno sólo quiere "abrir el debate" y que si no hay consenso, la medida no saldrá adelante. La polémica tasa está incluida en el plan de reformas que Pedro Sánchez ha pactado con Bruselas a cambio de los fondos de reconstrucción, y podría aplicarse a partir de 2024.

El Ejecutivo lleva días defendiendo la medida. Este lunes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que el "un pago por uso" de las autovías "no es un impuesto" y que "23 países de la UE ya la aplican". Si España quiere ser "homologable" en la calidad de su Estado de bienestar a la media europea, "no podemos decir a todo que sí menos a lo que implica un esfuerzo, porque entenderá lo que nos responden [los socios europeos]", agregó.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, admitió por su parte que "el 70% de la siniestralidad se produce en las vías interurbanas", las únicas que serían gratuitas si prospera el plan del Gobierno para cobrar por las autovías, pero defendió que el Ejecutivo hace "política de conjunto" y que ya ha adoptado algunas medidas en relación con las carreteras secundarias para reducir la mortalidad.

Durante el Pleno del Senado, Ábalos dijo este martes que se trata de "abordar el debate no más, no hay nada más que intentar abrir un debate". "El cómo y cuándo lo tenemos que decidir, si es posible, entre todos, porque no hay nada más avanzado al respecto y, como se trata de una reforma estructural importante, cuando haya una propuesta del gobierno real vendremos a las Cortes y a los grupos parlamentarios a ver qué podemos hacer entre todos y, si no es así, evidentemente no habrá propuesta que salga para adelante", añadió.

Por su parte, el senador Francisco Martín Bernabé Pérez (PP) reprochó a Ábalos que hace cuatro semanas le "mintiera" sobre esto y le ha acusado de ser "de largo el ministro con más cara de la democracia", y calificó la medida de "disparate" y "atraco a mano armada a bolsillo de todos los españoles". El ministro tildó al senador de "faltón" y "muy maleducado", y le acusó de abordar este asunto con "demagogia" e "hipocresía", ya que los populares estudiaron también implantar ese sistema cuando gobernaron, según consta en dos documentos de diciembre de 2012 y de enero de 2018.