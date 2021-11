Hombre amante del fútbol y la televisión y que pide hamburguesas y pizzas, perfil mayoritario del cliente de 'delivery'

El perfil mayoritario de los españoles que piden comida a domicilio es el de un urbanita (79%), padres de familia (62%), a quienes les gusta el fútbol (47%) y los videojuegos (34%) y lo hacen fundamentalmente porque no les apetece cocinar (25%) o tienen un capricho (21%). Y el alimento que más se pide es la hamburguesa de ternera y la pizza carbonara.

Los pedidos de delivery crecen un 25% en València en el último año, según Just Eat

Así se desprende de los datos de la IX edición del 'Gastrómetro', informe elaborado por la plataforma de 'delivery' Just Eat, según el cual el mercado de comida a domicilio 'online' en España alcanzará en 2021 los 1.079 millones de euros en pedidos, lo que supondrá un 16% más que en 2020.

La cena, el momento del día preferido

El Gastrómetro también refleja que el momento del día preferido por los españoles para pedir comida en casa online es por la noche, durante la cena (62%). Respecto al reparto por géneros predominan los hombres, 53%, por un 47% de mujeres. Por edades, las personas de entre 35 y 55 años son quienes más piden comida a domicilio online (53%), seguidas por la franja de edad entre 18 y 34 años (38%).

El 75% de los pedidos en casa se realizan mediante el móvil

La vía fundamental por la que los españoles realizan sus pedidos es el móvil, que aglutina un 75% del total de pedidos realizados, frente al 25% tramitados a través del ordenador.

Lo hacen principalmente para consumir comida en casa los fines de semana y los festivos. En cuanto a fechas destacadas, entre los días estrella en 2020 destacaron Año Nuevo, San Valentín y Halloween.

¿Qué platos son los preferidos?

Los platos favoritos de los españoles son la hamburguesa de ternera estilo norteamericano, seguido de la cocina italiana con las pizzas carbonaras y la cocina oriental con su plato estrella el arroz tres delicias. Les siguen entre las preferidas la cocina japonesa con el sushi y en quinto lugar la cocina española, con la ensaladilla rusa como plato más demandado.

Boom de pedidos de desayuno

Una de las novedades del Gastrómetro es el relevante crecimiento de las opciones de desayuno en un año (456%), seguido del auge de la comida argentina (375%), la alta cocina (345%) y la cocina africana (323%). Estos fortísimos crecimientos se deben a que partían de registros muy bajos.

Según Patrik Bergareche, Director General de Just Eat en España, el Gastrómetro "nos permite actualizar nuestra mirada al sector de comida a domicilio, en un periodo de tiempo marcado por la incertidumbre". En su opinión, "si bien el sector ha continuado creciendo, el sector de la restauración al que servimos no está aún recuperado". No obstante, agrega, "el informe apunta razones para el optimismo", como "la resiliencia de los restauradores con la ayuda de la digitalización o el apoyo de la ciudadanía al sector de la restauración".

Por su parte, José Luis Yzuel, Presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, afirma: “Tenemos que partir de este momento que hemos vivido con la pandemia para diseñar la hostelería del futuro, que pasa por la digitalización, sostenibilidad y profesionalización y formación".

En este sentido, añade Yzuel, "los servicios para el consumo fuera del local se han consolidado en los hábitos de los consumidores". "Las aplicaciones aportan mayor competencia al mercado, como una buena forma de probar nuevos restaurantes, así como opciones para ver los productos en menús digitales, entre otras ventajas", concluye.