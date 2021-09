Madrid relaja las restricciones: ¿Puedo consumir en barra? ¿Cuántas personas puede haber por mesa? ¿Y los aforos?

La Comunidad de Madrid se quedará sin restricciones de aforo y sin número máximo de comensales por mesa en bares y restaurantes el próximo lunes, 4 de octubre, tal como anunció este miércoles desde Estados Unidos la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. También volverá el consumo en las barras de hostelería, aunque de momento solo parcialmente. En definitiva, las claves son estas:

¿Cuándo se eliminan las restricciones?

Todas las medidas de restricción de aforos en la Comunidad de Madrid quedarán definitivamente, retiradas, el próximo lunes 4 de octubre. Algunas se mantienen flexibilizadas.

¿Podré consumir en barra?

Sí, pero solo si es sentado. No podrá hacerse si se está de pie. En este sentido la restricción, por lo tanto, no se elimina del todo, sino bajo ciertas condiciones.

¿Cuántas personas puede haber por mesa?

Las que sean. Ya no habrá número máximo de comensales. Hasta ahora era de 10 en exteriores y de ocho personas en el interior.

¿Ya no habrá límites en los aforos?

No, no los habrá. Se eliminan los aforos en los sectores de actividad económica o social, tanto en interior como en exterior: en lugares de culto, bodas y funerales, hostelería, establecimientos comerciales, bibliotecas, museos, cines, teatros, equipamientos culturales, espectáculos recreativos y culturales, instalaciones deportivas, etc.

¿Y qué pasa con la mascarilla?

Se mantendrá su uso tal y como está en este momento. Todos los madrileños mayores de 6 años tendrán que seguir llevándola obligatoriamente en los espacios interiores. En los establecimientos de hostelería se permite su retirada para el momento de ingerir alimentos o bebidas. Mientras, en exteriores los ciudadanos podrán retirarse el cubrebocas cuando puedan mantener la distancia de seguridad.