Casado intenta acorralar con Ghali, la economía y Puigdemont a Sánchez, que pide "política útil" y el fin de la "bronca"

Pedro Sánchez evitó este miércoles contestar a los tres dardos que le lanzó el líder de la oposición, Pablo Casado. El presidente del PP intentó acorralar al presidente con asuntos que afectan al Gobierno en las últimas semanas –la detención de Puigdemont, el descalabro del dato de crecimiento del segundo trimestre y el caso Ghali–, pero el líder del Ejecutivo no concretó y, en su lugar, instó a los populares a sumarse a la "política útil" y abandonar los "insultos" y la "bronca". Y así, una semana más, hubo más bronca que respuestas.

Casado abrió la sesión instando a Sánchez a responder si fue él quien autorizó la entrada en España de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario que llegó para tratarse de coronavirus pero que pasó la frontera sin un pasaporte válido, una maniobra que ya investiga un juez y por la que está imputada la exministra de Exteriores, Arancha González Laya. "¿Es usted la equis del caso Ghali?", preguntó Casado, quien señaló a Sánchez como máximo responsable de aquella operación.

El interrogatorio no se quedó ahí. Casado también acusó al presidente de haber ordenado "falsear" las previsiones del INE para cuadrar "a martillazos" el presupuesto que el PSOE tiene que pactar con Unidas Podemos. Y es que la economía española se quedó muy lejos del 2,8% de crecimiento previsto en el segundo trimestre y sólo se anotó un 1,1. Por último, el líder del PP reclamó a Sánchez que traiga a Puigdemont a España y se levante de la mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña, porque los independentistas, dijo, sólo pretenden forzar al Estado a aceptar un referéndum de autodeterminación.

En su réplica, Sánchez intentó bajar el tono y zafarse del cuestionario. Los españoles, sostuvo, están "hasta la coronilla" de la "bronca" y los "insultos". A continuación, desplegó su discurso, ya conocido, a favor de la "recuperación justa" y la "política útil", la de las "cosas concretas". El presidente no concretó sobre Puigdemont, Ghali ni el PIB, pero recordó que este martes se aprobaron ayudas para La Palma, la subida del salario mínimo y la prórroga de los ERTE, medidas que beneficiarán "especialmente a los más vulnerables" y con las que el PP tendría, a su juicio, que "arrimar el hombro".

"Nos gustaría que el PP ayudara por una vez a su país", insistió Sánchez, que reclamó una vez más al principal partido de la oposición que "acepte que está en minoría" y desbloquee la renovación de los órganos constitucionales –el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo, cuyos mandatos llevan caducados años, en algunos casos–. También que vote a favor de la reforma que liga la evolución de las pensiones al IPC, contra la que los populares han presentado una enmienda a la totalidad y que se debate este jueves.

Su discurso no convenció a Casado, que insistió en sus tres preguntas y elevó el tono para concluir su turno con un "váyase". Porque "quien calla, otorga", dijo, y porque si el presidente "no está dispuesto a defender a España de delincuentes y de la crisis económica", es mejor que deje que lo hagan "los demás". Se refería a sí mismo, claro.

Si duro fue el primer enfrentamiento de la mañana, el segundo round, en este caso entre Sánchez y Miriam Nogueras (Junts) no fue mucho mejor. La diputada catalana se centró en la detención –"cacería", dijo– del expresident Carles Puigdemont, que presentó como un "pulso" del 'deep state' español y que llegó a tildar de "putiferio" que hace pender "de un hilo" el "prestigio de España". Un "golpe de Estado togado" del que se ha "aprovechado" el Gobierno, que también ha "inventado un diálogo ficticio, una cortina de humo" en forma de mesa de diálogo. "El problema son ustedes, sus engaños y su cobardía. Con ustedes no podemos negociar nada, porque no mandan y no deciden", zanjó.

En su turno de respuesta, Sánchez, aficionado al baloncesto, comentó que hay jugadores de la NBA que no quieren vacunarse porque creen que hay "un plan para vacunar a los negros y conectarlos con un ordenador con un plan satánico". "¿A dónde quiero llegar con todo esto?", se preguntó el presidente –lo que generó un breve silencio expectante–, "a que ni usted misma se cree lo que está diciendo aquí hoy". El socialista defendió que "España es un país democrático" y que "el 80% de los catalanes quiere acuerdo y no unilateralidad", y dio por zanjado el rifirrafe con Nogueras. El Gobierno necesita a los independentistas para los presupuestos, pero parece improbable que logre los votos de Junts.

La sesión sólo comenzó a bajar ligeramente de intensidad con el turno de la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que preguntó por la vuelta al cole: el nivel educativo, el nivel de inglés, el "enorme gasto" que las familias tienen que afrontar cada septiembre... todo ello, dijo Arrimadas, no es "prioridad" para el Gobierno "porque sus socios son Rufián y Otegi, que no piden nada bueno", y no "los liberales españoles".

"La verdad es que siempre he sentido la mano tendida de los liberales españoles", se arrancó Sánchez, levantando algunas risas en la bancada socialista. Después, el presidente tiró de un listado para replicar a Arrimadas: 225.000 plazas de Formación Profesional, 21.000 plazas de 0 a 3 años, la mejora de la prestación por hijo a cargo... "Con hechos demostramos que estamos pendiente de la educación", dijo.