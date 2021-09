Los jóvenes son el gran motor del mercado de la vivienda en España, por encima de otras franjas de edad más maduras, pese a sus enormes dificultades para ahorrar dinero por su inestabilidad laboral y elevada tasa de desempleo juvenil. Ello les impide en muchas ocasiones poder embarcarse en la compra de una vivienda, que es lo que desearían mayoritariamente, y les deriva al mercado del alquiler, pese a que un relevante 37% considera que es "tirar el dinero". María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, analiza para 20minutos la situación, perspectivas y problemas de acceso a la vivienda de los jóvenes en España.

El alto desempleo juvenil retrasa la edad de emancipación.

La edad de emancipación lleva años retrasándose en España. Un 40% de los jóvenes menores de 35 años todavía vive con sus padres. A raíz de la pandemia, ¿los jóvenes han mantenido menor, mayor o el mismo nivel de actividad en relación con el mercado inmobiliario?

El impacto del coronavirus en España ha hecho que los jóvenes hayan aumentado su interacción con el mercado inmobiliario en 2 puntos porcentuales desde 2019 a 2020 y la hayan mantenido en 2021, a pesar de la incertidumbre.

Lo que más llama la atención es que, aunque sus condiciones económicas y laborales se han visto mermadas por la pandemia, ellos no han tirado la toalla y han incrementado su participación, pensando que un momento en el que el mercado está agitado, puede ser positivo para encontrar buenas oportunidades. Se refleja así su naturaleza de atrevimiento y esperanza frente a los cambios.

Pese a todo, ¿los jóvenes son el gran motor del mercado de la vivienda?

Sí, son el gran motor del mercado, porque son quienes más participan, muy por encima de las franjas de edad más maduras (14 puntos porcentuales más). Por ello, sus movimientos y acciones son muy relevantes y repercuten de forma firme en el mercado. Sobre todo, en el mercado del alquiler, ya que son el colectivo que más interactúa con las rentas.

¿Qué cambios ha traído el Covid-19, los jóvenes buscan más casas para comprar o para alquilar que antes del coronavirus?

Como vemos en el gráfico, ahora buscan más alquiler que antes. Es cierto que durante el impacto y los 6 primeros meses de la pandemia, el mercado de la renta perdió varios puntos en detrimento de la compra, por ser un mercado mucho más volátil frente a los cambios. Sin embargo, ahora, vemos que no solo ha recuperado los niveles de antes de la pandemia, sino que los ha superado.

¿Las condiciones de los bancos a la hora de conceder hipotecas se han endurecido para los jóvenes por temor a la morosidad?

Cada vez más, las entidades financieras están atreviéndose a apostar por ese colectivo, y están incluyéndolo en sus planes. Esto es un reflejo de que el sector financiero está empezando a entender la importancia de los menores de 35 años para el mercado inmobiliario. Los bancos están trabajando para crear hipotecas atractivas y atraer a este colectivo, a pesar de las dificultades que presentan a la hora de cumplir con los requisitos de préstamo hipotecario, debido a su situación de precariedad laboral.

¿Qué motivos principales llevan a los jóvenes a cambiar de vivienda?

Lo que más destaca, es que la razón principal que lleva a los jóvenes a buscar vivienda en el mercado del alquiler es porque no pueden comprar. Es decir, su impulso principal es comprar, pero al no poder, se ven obligados a buscar vivienda en el mercado del alquiler.

¿Qué porcentaje de jóvenes creen que pagar alquiler es tirar el dinero?

Un 37% creen que es tirar el dinero, un 40% consideran que una vivienda es un seguro para el futuro y un 48% afirman que es una inversión a largo plazo.

¿La barrera de acceso por el precio sigue siendo el gran problema? ¿Qué porcentaje de su sueldo destinan los jóvenes al alquiler o a pagar la hipoteca?

No es el precio de la vivienda en sí, ya que en estos momentos nos encontramos un 37% por debajo de los precios máximos alcanzados en los años del boom inmobiliario, sino la eterna pescadilla que se muerde la cola. Sin unas condiciones laborales dignas, no pueden ahorrar lo suficiente para afrontar la inversión inicial de los costes de una hipoteca, ni pagar ese 20% que no les financia el banco.

Según nuestro estudio conjunto con Infojobs, un español medio destina un 41% de su salario a pagar el alquiler de la vivienda, y tiene que ahorrar una media de 6 años para poder acceder a una hipoteca a la hora de comprar casa.

¿Qué podrían hacer las diferentes administraciones para tratar de solucionarlo?

En primer lugar, el sector inmobiliario en colaboración con la administración pública, debe comprometerse a dar respuesta a esta demanda mediante el fomento de vivienda asequible para este colectivo. En España contamos con un parque público muy por debajo de la media europea: con un 2% frente a un 18% de Reino Unido, un 23% de Austria o un 32% de Países Bajos.

Pero a corto plazo debemos aumentar el parque de vivienda asequible para este colectivo. También sería positivo que la administración entrase en colaboración con entidades gestoras de vivienda en alquiler para la disposición de un porcentaje significativo de su parque de vivienda para el alquiler asequible y social. Los jóvenes merecen poder acceder a una vivienda con la misma facilidad que lo hicieron las generaciones anteriores. Ya hay administraciones como por ejemplo en la Región de Murcia, que están sirviendo de aval público para ese 20% que les falta a los jóvenes para acceder a una hipoteca.

¿Ha crecido el número de jóvenes que, a raíz del crecimiento del teletrabajo, busca hogar en la llamada España vaciada, donde el precio de la vivienda es bastante más barato?

No tenemos datos desgranados por edad, pero sí que hemos detectado una gran demanda hacia la periferia de las grandes ciudades, provocada por el fenómeno del teletrabajo. Lo estamos viendo en las búsquedas de vivienda en Fotocasa: en las zonas más alejadas de las urbes se ha incrementado exponencialmente la demanda de viviendas.

Por lo que tras un año de pandemia y teletrabajo, el número de personas que quiere deshacerse de pisos pequeños y buscar viviendas más grandes con salida al exterior aumenta, provocando cierto éxodo de las grandes ciudades a núcleos urbanos más lejanos pero asequibles.

¿Los jóvenes creen que el precio del alquiler y de compra de vivienda crecerá durante los próximos meses o creen que bajará?

Esta pregunta es muy interesante, porque aunque los menores de 35 años perciben los precios como muy caros, tanto en compra como alquiler, como indica el gráfico, es la primera vez en seis años, que tienen la percepción de que la temperatura del mercado se ha enfriado. Porque la idea de que estamos próximos a una burbuja inmobiliaria ha pasado de 7% a un 6,1%.

Esto indica que ellos mismos, en la calle, aunque perciban los precios como muy caros, no están incrementándose. De hecho es una percepción completamente acorde con la realidad, sobre todo en el mercado del alquiler, donde desde hace 8 meses, lleva presentando continuas bajadas de precio.