La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, repasa en una entrevista con 20minutos la bajada de tributos, el plan de descarbonización y las medidas en salud y transporte que prevé para el curso político que acaba de comenzar.

Ha empezado el curso con una ronda de contactos con los grupos parlamentarios, ¿ha encontrado puntos de encuentro?

Sí, por ejemplo, hemos coincidido en la necesidad de abordar las urgencias que ha dejado la pandemia, sobre todo en la salud mental de los jóvenes, de los niños y de los mayores. También en el problema de las adicciones, en nuestra preocupación por el acceso a la vivienda, el medio ambiente, y seguir siendo una comunidad de referencia para encontrar proyectos y empleo.

En la parte económica, ¿la diferencia con la oposición es insalvable?

Tenemos que trasladar al mundo que Madrid es una comunidad libre de impuestos innecesarios, porque se pagan los que sí son necesarios, y donde además la colaboración público-privada, las empresas, los autónomos y las familias, han de ser nuestra prioridad.

¿Qué prioridades contempla para el presupuesto?

Acabamos de presentar en Consejo de Gobierno un plan para la descarbonización muy ambicioso. Y otro sobre ayuda a la maternidad, a la paternidad, porque hacen falta niños, porque las familias necesitan estar más respaldadas en Madrid, que tendrán la paga de 500 euros en marcha en enero del 2022. La apuesta por la vida es buena para todos. Vamos a una pandemia de soledad que tiene otros muchísimos efectos perversos. Creo que esto no entiende de ideología, ha de ser una preocupación compartida.

Estas ayudas están dirigidas a mujeres menores de 30 años y que estén empadronadas en Madrid desde hace diez años. ¿Por qué estos criterios?

Porque queremos asentar población aquí. No es solo una cuestión de dinero, que también, sobre todo para las personas que tienen economías vulnerables y no pueden tener más hijos, sino también para intentar que la maternidad se adelante y que se puedan conjugar trabajo y familia.

¿Qué plazo maneja para los Presupuestos y cuáles van a ser las líneas rojas con Vox, cuyo apoyo necesitan?

La idea es que lleguen a la Asamblea en octubre y que estén aprobados en diciembre. Vox quiere que estudiemos la situación de los menores no acompañados porque hay muchas protestas vecinales acerca de la seguridad y la convivencia en los distritos o en los municipios donde están asentados. Además, quieren asegurarse de que seguimos debatiendo sobre la reducción del número de diputados o del gasto innecesario. En cuanto a la ley LGTBI no contemplamos en absoluto eliminarla, pero estudiaremos artículos que consideran mejorables, porque estas leyes nacieron por unanimidad y ahora mismo hay representantes de cientos de miles de ciudadanos que creen que son mejorables.

¿Qué pueden hacer en política energética, en concreto, en el problema de la luz?

Los gobiernos autonómicos no tenemos competencias, pero podemos seguir aportando alternativas. Con las placas solares, por ejemplo, que tienen una complejidad burocrática que en la parte autonómica intentamos reducir al mínimo. Con tarifas para familias más vulnerables. Pero los gobiernos autonómicos solo podemos parchear.

¿Y el Gobierno central?

El Gobierno de Sánchez tiene que saber qué quiere hacer con la electricidad. Ir más allá del colorido de las cuestiones ideológicas; ir al 40% de paro juvenil, a un precio de la luz desbocado, el precio de la vivienda, la caída imparable de nacimientos, aislamiento internacional, problemas migratorios, una pandemia de la que nos hemos encargado las autonomías. La luz es un ejemplo más de todo lo que está por resolver.

¿Madrid tiene un plan para acoger a mujeres afganas?

No tenemos información por parte del Gobierno; solo sabemos de un grupo de familias que llegaron y que están trabajando con las ONG. Hemos ofrecido la vacunación y también los test. Estamos esperando a que el Gobierno nos diga si precisa ayuda, colaboración. Se trata de una lucha por la vida.

Le reprochan que la supresión de impuestos propios es el chocolate del loro.

No se trata de tres impuestos que recaudaban poco. Se trata de que hay que pagar impuestos y ha de haber burocracia, pero ni una cosa ni otra tienen que complicar la vida a la gente ni lastrar a las empresas. Madrid compite con otras capitales europeas, como Lisboa, París o Londres, y lanza el mensaje de que aquí se respeta al emprendedor y al autónomo y se respeta la inversión. Si atraemos empresas, será bueno para toda España. Europa va en dirección de eliminar impuestos innecesarios; Sánchez, no.

Díaz Ayuso, durante la entrevista con 20minutos en su despacho de Sol. Jorge París

¿Qué bajada de impuestos va a haber y para quiénes?

Es una rebaja del tramo autonómico del IRPF, que entrará en vigor en 2022 y se notará en la declaración de la renta del siguiente. Será de medio punto en todos los tramos, y dejará a Madrid como la comunidad donde las rentas bajas pagan menos.

¿Le preocupa que pueda haber un aumento de agresiones homófobas? ¿Cómo valora la polémica política tras la denuncia falsa por un joven en Malasaña?

Siempre ha habido agresiones homófobas, y estamos estudiando si los datos indican que hay ahora más violencia. La lucha contra la homofobia, y las fobias de todo tipo contra otra persona, debe ser prioritaria para todas las administraciones. Tenemos que luchar contra cualquier tipo de odio, pero no desde la polarización del debate, por si pones o no pones una bandera, o por si eres invitado o no a una manifestación. Con los señalamientos a partidos, como Vox, o a políticos, se ha polarizado tanto el debate que al final hay una amenaza de regresión. Madrid es una comunidad que cada vez más personas LGTBI eligen para vivir con libertad y respeto. Por eso los debates deben ser sosegados. Por nuestra parte, seguir trasladando valores de tolerancia y de convivencia en las aulas.

¿Cómo es la vuelta a las aulas todavía en pandemia?

Volvemos a las ratios anteriores, pero reduciremos paulatinamente el número de alumnos por clase. El curso que viene empezaremos en algunos tramos. Contra la covid, vamos a seguir los protocolos del año pasado, que fue un éxito, y que nos ayudó a erradicar la gripe y la bronquiolitis. Cada vez hay más población joven vacunada, y eso nos permitirá, más adelante, suavizar medidas, sobre todo en el patio. Pero por ahora vamos a seguir con el mismo esfuerzo.

En los aforos y restricciones, ¿ha acabado esa desconfianza del Gobierno central respecto a las medidas de Madrid?

Han ido tomando, día a día, todas las medidas que nosotros íbamos proponiendo. Hace ya casi un año que Madrid pidió test en farmacias. También planteamos que era necesario saber convivir con el virus. Hay que poner soluciones y adoptar medidas, pero acordes con porcentajes, y por fin lo aceptan ahora. Hace tiempo empezamos a pelear también por la tercera dosis para vulnerables, que está ahora sobre la mesa.

¿Cómo están los hospitales y, en concreto , el Zendal?

La mayoría de los pacientes Covid están trasladándose afortunadamente al Zendal. No solo ha servido de desahogo en los peores momentos, sino que permite que el resto de los hospitales retomen su actividad normal y poco a poco se reduzcan las listas de espera y todos los pacientes vuelvan a sus médicos, a sus tratamientos y a sus revisiones habituales para evitar cualquier problema mayor. Vamos a incidir en los cribados contra el cáncer, los más habituales.

Uno de los grandes problemas que hay en España es el acceso de los jóvenes a la vivienda. ¿Qué planes tiene Madrid?

El acceso a la vivienda siempre ha sido un problema en Madrid y hay que romper con ello. Aparte del Plan Vive que ya está en marcha pese a todas las trabas burocráticas, primero, vamos a seguir intentando fomentar el empleo.Luego la apuesta es más oferta, a la que no ayudó el bloqueo a los nuevos proyectos urbanísticos por parte del anterior Ayuntamiento de Madrid. Y también vamos a seguir con medidas para facilitar el alquiler.

¿Tiene algún plan especial para el Día de la Hispanidad?

Vamos a presentar la oficina del español en muy pocos días y las actividades para la Hispanidad. Madrid no pretende ser la capital del español, para eso están Salamanca o San Millán de la Cogolla. Queremos ser la capital en español de las nuevas tendencias de la música, la cultura, la industria audiovisual, y va a haber varios días de actividades.

¿Qué va a pasar en el PP de Madrid? ¿Va a haber guerra por la presidencia del partido?

Quiero recuperar la normalidad en una formación donde siempre el presidente autonómico ha liderado el partido, como ocurre en toda España y en el ámbito nacional. Daré un paso adelante para presentarme.

¿Qué Madrid saldrá de la pandemia?

Madrid está sonando mejor que nunca. Va a repuntar y va a experimentar una auténtica revolución cultural, deportiva y de proyectos empresariales y de estudiantes. Este lunes recibo en Italia el premio Bruno Leoni, un instituto que defiende valores liberales y quiere reconocer el trabajo de Madrid durante la pandemia, conjugando la vida, la salud, la economía y la libertad de los ciudadanos.