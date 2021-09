El joven que mintió sobre la agresión homófoba: "No quiero hablar con nadie. Quiero que me trague la tierra"

Una reportera del canal de televisión Cuatro ha localizado al joven que se inventó una agresión homófoba brutal en su portal del barrio de Malasaña (Madrid) en la calle en la que vive y donde dijo que le asaltaron ocho encapuchados y le escribieron "maricón" en un glúteo. Aunque el chico no ha querido salir en cámara, sí le ha dicho a la reportera: "No quiero hablar con nadie ni que me saque la tele y "quiero que me trague la tierra".

Los vecinos del joven también han dicho a Cuatro que la Policía los interrogó en las horas previas y que les contaron que, pese a vivir justo encima del portal, no escucharon nada raro el domingo, día de la agresión que se ha probado falsa.

El joven, español y de 20 años, ha trascendido que se derrumbó en un segundo interrogatorio policial, dado que su primera versión tenía lagunas, y confesó que las heridas de arma blanca que tenía en el glúteo se infligieron de forma consentida, han confirmado a 20minutos fuentes del Ministerio del Interior.

El castigo establecido para el delito de denuncia falsa es de pena de prisión de seis meses a dos años en el caso de que se considere un delito grave. Si en cambio se tratase de un delito menos grave, se enfrentaría a una multa de entre doce meses y dos años mientras que si el delito es considerado leve la multa va de tres a seis meses.

Este miércoles, centenares de personas se congregaron en la Puerta del Sol en defensa de los derechos de las personas LGTB, para alzar la voz contra las injusticias sufridas por el colectivo y plantar cara a un incremento de las agresiones homófobas en distintos puntos de España.