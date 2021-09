Polémica por los refuerzos docentes: el Defensor del Pueblo reclama recursos extra para una presencialidad segura

Este lunes 6 de septiembre, los colegios de La Rioja y de Murcia han vuelto a llenarse de niños con sus mochilas acuestas. Estas dos comunidades han sido las primeras en inaugurar un curso escolar que a lo largo de la semana irá arrancando en el resto de España. Solo los alumnos catalanes esperarán a la semana que viene para regresar al cole. Y para que este tercer año académico en pandemia se caracterice por una presencialidad total y segura, el Defensor de Pueblo ha reclamado a todas las instancias con competencias en la materia que proporcionen "el apoyo y el respaldo necesario" a los centros.

En medio de la polémica suscitada porque varias comunidades han reducido notablemente el número de docentes contratados como refuerzo el curso pasado, Francisco Fernández Marugán insta a las administraciones a "aportar todos los recursos materiales y personales extraordinarios que sean necesarios para conjugar la seguridad del alumnado y del personal con el deseado regreso a las aulas durante toda la jornada lectiva". Si bien hay territorios como la Comunidad Valenciana o Galicia que incrementarán las plantillas, otras como Madrid y Andalucía las han recortado -en casi 7.300 profesionales la primera y en más de 1.100 la segunda-. Con la reducción de la distancia interpersonal de 1,5 a 1,2 metros y sin que ya las clases tengan que ser de un máximo de 20 alumnos, Murcia ha aseverado incluso que tener profesores extra ya no es necesario.

En ese contexto, Fernández Marugán apuesta por la presencialidad, pero pide la colaboración de toda la comunidad educativa y un nuevo esfuerzo para evitar sobresaltos. El Defensor del Pueblo sostiene que la educación a distancia "ha generado brechas de desigualdad a nivel educativo y social que tienen una clara correspondencia con el nivel socioeconómico y cultural de las familias".

Variación del número de profesores de refuerzo Covid por comunidades. Henar de Pedro

Alumnos que no pueden ir a clase

El Defensor del Pueblo concreta que le preocupa especialmente el impacto que la suspensión de la actividad docente presencial ocasiona en el alumnado que, por diversas circunstancias, no puede acudir a las aulas. En este sentido asegura estar realizando un seguimiento de la atención que están recibiendo esos estudiantes.

Todas las administraciones educativas han establecido los criterios a seguir ante las situaciones de absentismo escolar derivadas de la crisis sanitaria. "No obstante, dada la amplia casuística existente, es necesario recordar a las autoridades que, siguiendo los criterios fijados por la Unidad de Menores de la Fiscalía General del Estado, deben ponderar individualmente la situación concreta de los alumnos afectados y sus familias, tomando en consideración los riesgos sanitarios en el ámbito escolar y familiar y primando siempre el interés del menor y su derecho a la educación", remarca.

"La educación no presencial ha generado brechas de desigualdad a nivel educativo y a nivel social "

La institución considera que para atender de manera eficaz a esos chavales "no se debe escatimar en recursos y profesionales de refuerzo". A este respecto recuerda que no todos están igual de familiarizados con el uso de las tecnologías y que muchos hogares no disponen de conexión a internet o de los dispositivos electrónicos necesarios.

Más información, uso de purificadores...

Fernández Marugán también ha instado a las administraciones a que ofrezcan a las familias información sobre las iniciativas educativas y las medidas sanitarias que se tomen en cada momento para "paliar" su preocupación sobre el desarrollo del curso. En el año 2020/2021 los protocolos funcionaron y en ningún momento se superó el 2% de clases cerradas por contagios, pero tras las vacaciones de Navidad, en plena tercera ola, se produjeron momentos de incertidumbre.

Entonces, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) se quejó por ejemplo de que seguía sin ponerse en marcha el "observatorio de vigilancia de la implantación de medidas Covid" que venía pidiendo a los Gobiernos central y autonómicos. "Es verdad que los colegios son sitios más o menos seguros pero no podemos valorar al 100% cómo se están implantando las normas ni si son viables porque tenemos un vacío de información", afirmaba su presidente, Pedro José Caballero.

En el comunicado emitido este lunes, el Defensor del Pueblo añade que algunas familias se han dirigido a la institución para plantearle la necesidad de incrementar las normas de seguridad y prevención. En esa línea, afirma que "comparte las recomendaciones de los expertos de utilizar filtros o purificadores de aire cuando no sea posible conseguir una adecuada ventilación y equipos medidores de CO2 cuando existan dudas sobre la eficacia de la ventilación o en situaciones climatológicas adversas para garantizar la máxima salubridad y calidad del aire en los centros".