David Pérez: "Las 6.600 primeras viviendas del Plan Vive se empezarán a construir a final del verano"

David Pérez es el consejero de Vivienda y Administración Local desde el inicio de la legislatura. Tras la salida de Cs del Ejecutivo también asumió las competencias en Transportes, Movilidad e Infraestructuras. La convocatoria de elecciones, asegura, no ha interrumpido los planes que la Comunidad Madrid y repasa algunos de ellos con 20minutos.

¿Qué opina de la tramitación de la Ley de Vivienda? ¿Le convencen las propuestas?

Lo primero de todo es que pone de manifiesto que para la izquierda la vivienda no es un derecho del que preocuparse, sino una excusa con la que hacer propaganda. Ahora se ha refrescado el debate sobre la vivienda porque hay elecciones. Lo que no se dan cuenta es de que aquí no se trata de ver quién se queda la bandera, si el PSOE o Podemos, si no, qué medidas efectivas tomamos desde las administraciones para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y para hacer realidad el derecho constitucional a la vivienda. Nosotros ahí preferimos trabajar, trabajar y trabajar. Poner en marcha iniciativas como el Plan Vive. La izquierda con la vivienda solo busca votos, nosotros lo que buscamos son oportunidades reales de emancipación para los jóvenes madrileños.

En numerosas ocasiones se ha mostrado en contra de limitar los precios del alquiler como pide Podemos, ¿pero le satisface más las bonificaciones fiscales a propietarios que propone el PSOE?

Creo que es una medida insuficiente. Han renunciado a dar ayudas a los propietarios. Están influyendo en el equilibrio de derechos y deberes que tiene que haber entre arrendador y arrendatario. Están creando una asimetría en esos derechos y en esos deberes, primando al arrendatario y desprotegiendo al arrendador al que le habían prometido en sus propios decretos unas ayudas que ahora han anunciado que ya no van a hacer. Es una tomadura de pelo más del PSOE. Elegir entre la política de Vivienda del PSOE, Podemos o Más Madrid es elegir entre susto o muerte.

Gabilondo prometió construir 15.000 viviendas en dos años si gana las elecciones de mayo y usted le acusó de copiar el Plan Vive.

Las propuestas que vienen de la izquierda en materia de vivienda o no son realistas, o no son efectivas o son copiadas del Partido Popular. El PSOE ha salido diciendo que quiere hacer un plan para construir 15.000 viviendas en alquiler para jóvenes a un precio asequible mediante un proceso de concesión. O sea, el Plan Vive, que ya está inventado. El señor Gabilondo llega tarde y, además, sin reconocer la autoría que es de un gobierno del Partido Popular, del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Es una medida que ya vino en nuestro programa electoral y que ya está licitado.

Una de las justificaciones de Gabilondo es que el plan del PP tenía alquileres muy elevados, de hasta 950 euros.

Eso es falso. La inmensa mayoría de las viviendas del Plan Vive van a estar en torno a los 600 o 700 euros de media y en muchas localidades muy por debajo. Hay unas viviendas que están en Valdebebas y, como hay un componente correctoe del precio que tiene que ver con el precio de mercado en esa zona, son más caras. Pero no son ni un 1% de todas las viviendas que vamos a hacer. Cogen estas para ponerlas como muestra, pero ese precio que dicen es absolutamente mentira y ellos lo saben.

¿Cuándo se van a empezar a construir las primeras viviendas del Plan Vive?

primeros pisos del plan vive Se construirán en la capital, Torrelodones, Alcalá de Henares, Getafe, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Torrejón de Ardoz, Móstoles, Alcorcón, Pinto, Navalcarnero, Humanes de Madrid, Velilla de San Antonio y Colmenar Viejo.

El 13 de abril se cumple el plazo para la licitación. Luego hay un plazo de unos dos meses, más el tiempo que tardan los ayuntamientos en dar las licencias. Nosotros vamos a intentar que no se alarguen demasiadoestos trámites. Hacia el final del verano empezaremos a ver ya la construcción de las primeras 6.600 viviendas en 14 municipios.

Son las primeras de las 15.000 que nos tocaba hacer en esta legislatura. De las otras ya se está preparando el concurso. Es decir, que van a salir en breve también.

¿Cómo ha afectado la pandemia y la crisis económica derivada al mercado de vivienda en Madrid?

Hay un antes y un después del Covid-19 en el mercado de la vivienda. La cultura de la vivienda se ha modificado. En el confinamiento muchas familias lo pasaron mal con sus hijos en pisos muy pequeños, en algunos casos, y esto ha supuesto que esas personas hayan cambiado de concepto de vida. Hay un porcentaje de la población significativo que ha decidido cambiar de modo de vida, ha decidido cambiar de lugar de residencia y de dejar la gran ciudad para irse al entorno rural con un medio ambiente mejor y con una apertura a la naturaleza mayor.

¿Hay datos de lo que ha supuesto ese 'éxodo' urbano?

Entre el 20 y 25% de los municipios de la región han incrementado sus padrones. Hablando con más de 40 alcaldes de la región hemos constatado que esa tendencia no se ha parado, sigue en este momento. Si el año pasado nos dijeron que había habido un aumento del 10% de los empadronamientos, ahora nos hablan de un 15% y subiendo. La tendencia es real, significativa y va en aumento.

¿Esto se ha traducido en más ventas de vivienda en zonas rurales?

Hay gente que tenía una segunda residencia y que ha decidido convertirla en su primera vivienda. Esto cada vez lo estamos viendo más con personas que tenían una vivienda en la sierra y que iba algunos fines de semana. También podemos decir que ha habido un aumento en la demanda de la vivienda, nos lo ha constatado el sector inmobiliario, con el que estamos muy en contacto. Creemos que los cambios que ha operado la Covid-19 en la cultura de la vivienda en España han llegado para quedarse: no son opciones provisionales ni temporales, se ve que hay un una decisión de vida de muchas familias.

¿Podría ayudar a frenar esta tendencia la despoblación en algunas zonas rurales?

El Madrid despoblado abarca 75 municipios que se reparten entre la Sierra Norte, el sureste y el suroeste y la comarca de las Vegas. Son pequeños pueblos que tienen menos de 2.500 habitantes y la mayor parte de ellos pierde población. Nosotros en la Comunidad Madrid tenemos nuestra estrategia contra la despoblación, que creemos que está ajustada a la realidad porque la hemos hecho hablando con los alcaldes, los vecinos, las asociaciones, los empresarios… Pero nos hemos encontrado con que ha sido la propia sociedad la que nuevamente ha movido ficha. Frente al intervencionismo público, no hay nada más eficaz que la libertad de la gente. Al final tú puedes planificar muchas estrategias, pero lo que ha sido determinante es la decisión libre y soberana de las personas, lo cual es también una lección para todos los planificadores estatales y sobre todo para la izquierda, que cree que a la sociedad se la puede dirigir.

En materia de despoblación, ¿hay colaboración con el Gobierno central?

Los anuncios que hizo el Gobierno de la Nación en materia de despoblación se han quedado en nada. No ha hecho absolutamente nada para combatir de una forma efectiva la despoblación. El último año ha sido en blanco. Habrá creado organismos, no digo yo que no, pero realmente aportar soluciones… ninguna. Es más, es que no hay presupuesto comprometido para respaldar la estrategia que se comprometieron a poner en marcha.

Pérez a las puertas del Palacio de Maudes, sede de la Consejería de Vivienda y Transportes, un edificio que originariamente fue el Hospital de Jornaleros. Jorge Paris

Y en el mercado urbano de vivienda… ¿cuáles son las consecuencias de la pandemia?

Se han producido cambios en el mercado, tanto de venta como de alquiler, y han sido más sensibles en el segundo. En ambos el efecto ha sido de bajada de precios. Creo que es una buena noticia y que la tendencia va a consolidarse con el aumento de la oferta. Creemos que en el momento que se desplieguen los grandes desarrollos, como el sureste, Madrid Nuevo Norte o las viviendas del plan Vive, se va a marcar un camino de descenso en los precios en la capital. Los precios han subido en los últimos años porque durante el Gobierno de Carmena se tomó la decisión política de paralizar el urbanismo. La escasa oferta que había aumentó su precio, con lo cual ahora estamos trabajando para revertir ese efecto y pensar que haya más oferta. Cuanta más oferta, más bajará el precio.

¿Se hará, entonces, más accesible el mercado?

Creo que el mercado se autorregula y que al final se encuentra un equilibrio entre la oferta y la demanda. Lo que nosotros queremos es que ese equilibrio sea en beneficio de aquellos que quieren acceder a una vivienda y que tienen dificultades. Y eso compromete su plan de vida, de emancipación, de poder construir su familia, su futuro. En la vivienda, la gente tiene que poder elegir si quiere comprar, alquilar… Nosotros tenemos el plan Primera Vivienda para ayudar a los jóvenes que opten por comprar con ese 20% de entrada que tienen que entregar a los bancos y que muchos no pueden porque no tienen capacidad para ahorrar. Para los que opten por el alquiler tenemos el plan Vive y el Alquila Joven. Tenemos distintas líneas para que cada uno elija cómo, dónde y de qué manera quiere vivir. Y si hay obstáculos, la administración tiene que estar para eliminarlos. Y si hay sectores de la población que encuentran una dificultad en un momento dado, la Administración también tiene que estar ahí para ayudarles. Para eso está la Administración, para hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda.

¿La pandemia ha aumentado la demanda de vivienda social?

No hemos apreciado un cambio significativo en la gestión de las viviendas sociales. Mucho me temo que ese cambio se va a ver en los próximos años. Por desgracia, debemos prever que pueda haber un aumento de los demandantes de ese tipo de viviendas, porque la situación económica que ha provocado esta pandemia puede llevar a algunas familias a la situación de tener que necesitar ese tipo de recursos. Ahí estaremos para poder ofrecerlos.

¿Está Madrid preparada para esa coyuntura?

La Comunidad tienen el mayor parque de vivienda social de España, con cerca de 24.000 viviendas. Estamos construyendo 1.500 viviendas nuevas y hemos requerido tres millones de los fondos europeos para poder seguir aumentando el parque.

¿Cuántas personas esperan una vivienda social en Madrid?

En este momento hay 4.000 personas que están esperando una vivienda social y por eso estamos aumentando el parque constantemente. Actualmente tenemos tenemos ocupadas más de 2.000 y las estamos tratando de recuperar. Esta legislatura ya hemos recuperado 325 y tenemos 800 expedientes remitidos a juzgados. Si las recuperamos todas, conseguiremos aliviar esa lista de espera.

¿Y cómo ha influido la Covid-19 en los planes contra la morosidad y la okupación?

Durante la pandemia pusimos en marcha un plan, que luego imitó el Gobierno de la Nación y otras administraciones, para que las personas que no pudieran pagar el alquiler pagaran el mínimo, que son 45,60 euros. Pero las viviendas sociales que tenemos en la Comunidad de Madrid ya registraban antes de la crisis un alto nivel de morosidad. El 75% de las personas que debían dinero aceptó acordar un plan de pagos para ponerse al día, lo cual es muy buena noticia. Pero hay un 25% que que dice ‘yo no pago porque no me da la gana’. Este porcentaje a veces debe cantidades brutales de dinero a la Administración, que ha pasado años sin requerírselo. Estamos trabajando para combatirlo.

Alguien puede reprocharles que esta es una medida antisocial.

Hay que distinguir entre los que no pagan porque no pueden, a los quienes ayudamos, de quienes no pagan porque no quieren. Esto es lo antisocial: estar utilizando un recurso público sin cumplir sus mínimas obligaciones. Además, legalmente nosotros no podemos permitir estos abusos: en cualquier momento la Cámara de Cuentas o el Tribunal de Cuentas nos puede pedir fiscalización de estos recursos porque son públicos. Lo que es duro y antisocial es que una familia esté en lista de espera de una vivienda social y no pueda acceder porque está ocupada por otros señores. Yo creo que es una medida social combatir esos abusos para proteger estos recursos públicos y que los puedan disfrutar en tiempo y forma quienes los necesitan.

Ahora también es usted responsable de la cartera de Transportes. ¿Siguen en marcha todos los proyectos que se pusieron en marcha antes de la salida de Cs?

Las ampliaciones de metro previstas van adelante. Además, hay un plan de mejora de las estaciones y un plan de renovación de los trenes: vamos a comprar 60 para renovar algunos que ya tienen una antigüedad muy grande. También siguen tramitándose los nuevos intercambiadores: el de Conde de Casal ya está licitado y el de Legazpi va a estarlo próximamente. Con ellos completaremos la red de intercambiadores que darán servicio a todos los accesos a Madrid por carretera, lo cual va a significar una mejora cualitativa de la intermodalidad.

¿Se mantiene la apertura de la estación de Gran Vía este verano?

Sí, se mantienen los plazos.

¿Está en sus planes seguir con el proyecto de abrir metro por las noches los fines de semana?

No se descarta, pero en este momento no es la prioridad.

¿Y el abono a 30 euros hasta 30 años?

En este momento estamos en un período de reflexión. Estamos analizando qué medidas pueden tener el mayor impacto social de cohesión, de vertebración, de servicio público, con el menor coste o el menor desequilibrio económico para la viabilidad de metro y de todo el transporte público.

Ha enviado al Ministerio de Transportes una carta pidiendo un tercer carril en la A-42 desde Parla. ¿Cuál es la magnitud del problema que quiere solucionar?

El problema que hay en esa zona es que la carretera no da más de sí. A la altura de Parla, los últimos datos de aforos disponibles (año 2018) indican que circulan al día casi 123.500 vehículos: hay tramos donde se forman unos atascos brutales. Para los madrileños que viven en los pueblos de ese eje es un infierno diario tener que ir por ahí. Por eso queremos que se planteen distintas medidas: aumento de los carriles en algunas zonas, mejora del firme, ampliación de la capacidad de los vehículos y mejoras también en las líneas de Cercanías, que están abandonadas2. Facilitar paradas en algunas zonas aliviaría esta congestión del tráfico.

Va usted en el número 6 de la lista del PP para el 4-M. ¿Cómo afronta la campaña electoral?

Desde el Gobierno lo que queremos es una campaña tranquila, donde la gente pueda analizar sosegadamente los programas electorales y tomar sus decisiones. Eso es lo que queremos. No nos viene bien, ni creemos que sea bueno para la democracia ni que ayude a los madrileños, ni la bronca, ni el permanente enfrentamiento, ni mucho menos los insultos y los ataques que constantemente se están dirigiendo contra Madrid y contra su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, por parte de la izquierda.

Lo cierto es que en la precampaña ya habiendo denuncias cruzadas, polémicas...

La izquierda se presenta a las elecciones con dos propósitos: el primero es desmantelar todo lo que el PP ha hecho, pese a ser bueno. Y el segundo, atacar e insultar a Isabel Díaz Ayuso. Esa es su campaña. Nosotros no compartimos esa campaña y no vamos a participar en ese tipo de campaña. Lo que queremos es que la jornada de reflexión este año, estas elecciones, dure todo el mes. Que la gente pueda analizar sosegadamente qué ofrece cada uno y qué representa cada uno. Qué ofrecen unos: ataques, insultos y desmantelamiento de lo conseguido por todos madrileños durante décadas; y qué ofrece Isabel Díaz Ayuso: seguridad, solidaridad, libertad y garantías de que el empleo, de que la educación, de que la sanidad sigan siendo los mejores de España y además sin subir impuestos. Ese es nuestro modelo. Y es lo que nosotros queremos explicar durante este tiempo.