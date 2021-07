El ministro Garzón recurre al consejo de Schwarzenegger de "comer menos carne" tras la polémica del chuletón

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha hecho eco este martes de una recomendación lanzada por el actor y exgobernador republicano de California Arnold Schwarzenegger, en línea con el consejo del ministro español de consumir menos carne, que ha levantado mucha polémica en España.

"Tres cambios de hábitos de consumo que Schwarzenegger recomienda para contribuir en la lucha contra el cambio climático: No consumir plástico, comprar productos locales, consumir menos carne", resume Garzón en un mensaje en Twitter, junto a un vídeo del actor estadounidense y de origen austríaco, publicado por Brut.

Tres cambios de hábitos de consumo que @Schwarzenegger recomienda para contribuir en la lucha contra el cambio climático:

- No consumir plástico

- Comprar productos locales

- Consumir menos carne https://t.co/4TvQRrzFNR — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) July 13, 2021

En el vídeo, Schwarzenegger, reconocido defensor del cuidado del medio ambiente, invita a los ciudadanos a ser "parte de la solución" descartando el uso de plásticos y comprando productos locales. Asimismo, mientras se observa una imagen del actor comiendo junto a su pony, aconseja comer menos carne.

"No te digo que no comas nada de carne, porque si no, estaría diciendo no comas nunca más escalope vienés y eso es imposible. Pero come menos. Suprime la carne dos días a la semana. Y de esta manera, salvaremos el clima y el mundo. Confía en mí", subraya Schwarzenegger.

El ministro de Consumo español ha retuiteado el mensaje del actor apenas unos días después de la polémica suscitada en España a raíz de su recomendación de reducir el consumo de carne, que le valió la crítica no solo del sector ganadero sino también de la oposición e incluso de miembros del Ejecutivo, como el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Asimismo, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preguntado por este asunto, aseguró que "un chuletón al punto es imbatible". En todo caso, en el Plan España 2050, presentado el pasado mes de mayo por Sánchez, ya se recogía la necesidad de reducir el consumo de ciertos productos como la carne.