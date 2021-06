Los socios del Gobierno aplauden la renuncia de Junqueras a la unilateralidad antes de la manifestación de Colón

Frente común entre los socios parlamentarios del Gobierno para arroparle y secundar la apelación al diálogo del líder de ERC, Oriol Junqueras, tras su renuncia a conseguir la independencia de Cataluña por la vía unilateral. Este martes, buena parte de las formaciones minoritarias que apoyan al Ejecutivo, como EH Bildu, el PNV, el PDeCAT o Más País, mostraron su apoyo a la negociación de los independentistas con el Ejecutivo. Y lo hicieron a escasos cinco días de que, este domingo, PP y Vox asistan a una manifestación contra los posibles indultos a los condenados por el procés, una concentración que lleva días caldeando el ambiente político.

La carta de Junqueras publicada este lunes es una pieza más de la distensión que Gobierno y Generalitat han puesto en marcha desde hace semanas, que tiene en los futuros indultos uno de sus hitos. El líder de ERC, que había sido muy duro con la posibilidad de que se concediera esa medida de gracia a los presos, señaló ahora en su texto que "hay gestos que pueden aliviar el conflicto". Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva días insistiendo en que la concesión de los indultos será un primer paso para "dejar atrás un escenario de conflicto" que ha dejado "dolor, pobreza y estancamiento", en palabras de este mismo lunes.

Ante la frontal oposición que los indultos y, en general, el proceso de diálogo ha generado en la oposición, el Gobierno sí tiene el apoyo de sus socios minoritarios, tanto los nacionalistas como otros que no lo son. Es el caso de Más País, cuyo líder, Íñigo Errejón, señaló este martes que la carta de Junqueras "tiene que ser tomada en serio" porque "dice cosas importantes para encarrilar la solución política a un conflicto que necesita de soluciones políticas".

Errejón rebajó las expectativas y avisó de que una crisis territorial tan honda como la catalana no va a solventarse ni en el corto ni en el medio plazo. Pero también afirmó que los movimientos de ERC y también del Gobierno son "los primeros pasos para empezar a pensar una posible solución". "La otra propuesta es la foto de Colón, el cuanto peor, mejor de quienes aspiran a conseguir votos" a través de la confrontación, denunció el portavoz de Más País.

Preguntado por la vía escocesa que ahora defiende Junqueras, es decir, la celebración de un referéndum de independencia pactado con el Estado, Errejón señaló que cualquier alternativa debe partir de encontrar primero una solución "política". "La Constitución es flexible y permite consultas en varias provincias", por lo que un referéndum solo en Cataluña podría ser al menos estudiable, sostuvo el líder de Más País. Pero, señaló, primero hay que alcanzar un acuerdo político y, después, ver cómo se le encuentra el "encaje legal".

La vía escocesa

Más clara fue la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que señaló que si la Constitución es el "traje que encorsete" una solución basada en un referéndum negociado, "habrá que cambiarla". Aizpurua aseguró que lo principal para solventar el "conflicto" es negociar "desde planteamientos de resolución". Y, "si hay que modificar la legislación que impide las aspiraciones de la mayoría de la sociedad, habrá que cambiarla", insistió la portavoz.

Por el contrario, el PNV fue menos taxativo sobre la viabilidad de un referéndum a la escocesa, es decir, pactado y vinculante. "Hablar de estas cosas en un momento en el que solo se ha abierto la vía de un dialogo incipiente, pero que ni siquiera ha comenzado, contribuye a distraer de lo verdaderamente importante", consideró el portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, que se limitó a señalar que una consulta "siempre es posible si hay voluntad entre las partes" y se acuerda "respetar las voluntades democráticas".

No obstante, Esteban no quiso opinar sobre la carta de Junqueras más allá de celebrar que "se abra de nuevo una posibilidad de diálogo y de posible apertura a encontrar soluciones políticas". Pero sí lo hizo Ferran Bel, portavoz parlamentario del PDeCAT -la derecha independentista catalana que ha roto con el expresident Carles Puigdemont-, que sostuvo que es "una buena idea" que Junqueras rectifique la posición "extrema" de ERC en 2017 y renuncie a la independencia unilateral de Cataluña porque esta "ya se demostró imposible".

PSOE y Unidas Podemos se muestran cautos

PSOE y Unidas Podemos no se mostraron tan expresivos como sus socios parlamentarios con respecto al movimiento de Junqueras y a su petición de un referéndum pactado. No obstante, la portavoz parlamentaria de los socialistas, Adriana Lastra, sí dejó claro que el PSOE no se plantea ceder ante la petición de una consulta de independencia. "No le vamos a pedir a nadie que renuncie a su ideología, pero lo que tenemos claro es que toda negociación se va a basar en el marco del estado de derecho", apuntó Lastra, que pidió "confianza" en el Gobierno a "los españoles que tienen dudas" con su gestión de la crisis territorial.

Su homólogo de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se limitó por su parte a señalar que "es demasiado pronto como para poner soluciones muy específicas encima de la mesa" y que la misión del Gobierno es ahora mismo "dar tiempo a la mesa de diálogo". "Es buena noticia lo que ha dicho el señor Junqueras, es valiente lo que ha hecho ERC, el diálogo da frutos", se limitó a señalar.