Marlaska cierra filas en torno al Gobierno en la crisis con Marruecos y no aclara el futuro de Brahim Gali en España

El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha cerrado filas en torno al "trabajo conjunto" en el seno del Gobierno, en el conflicto abierto con Marruecos por la entrada masiva de inmigrantes desde este pasado lunes en Ceuta y Melilla, en el que han entrado de manera ilegal más de 6.000 personas y cerca de 90 respectivamente.

"El Gobierno actúa siempre de conjunto. Estamos viviendo una situación migratoria y todos actuamos de forma conjunta. Trabajamos para revertir la situación extraordinaria. Ya se han devuelto 1.500 personas de forma ilegal en el día de ayer. Y seguimos trabajando lo que sea preciso", han indicado en una entrevista en Las Mañanas de TVE, confirmando que la cifra total de personas que han entrado a Ceuta son 6.000.

"Son crisis migratorias permanentes y continuadas en el tiempo, hay momentos donde la presión es mayor y donde acontecen situaciones extraordinarias. Pero fruto de esa relación fructífera es que se están produciendo devoluciones, hasta 1.500 y continúan", indica sobre las críticas recibidas por parte de la oposición.

Sobre la situación de Brahim Gali, el jefe del Frente Polisario, ingresado en La Rioja y requerido por las autoridades marroquíes por un genocidio y que tiene pendiente declarar en la Audiencia Nacional, no determina si se dará una solución a la presencia en España de Ghali: "Nosotros mantenemos relaciones mantenidas entre le conjunto de instituciones es coordinada", sin entrar en una segunda pregunta realizada por Mónica López en TVE. Tanto la ministra de Exteriores, González Laya, como la presidenta de La Rioja, Concha Andreu , tienen una cita hoy y previsiblemente en la agenda no se va a hablar sobre Gali, según se deduce de las palabras de Marlaska en TVE.

Sobre la petición de Santiago Abascal (Vox) de que se despliegue el Ejército en la ciudad, Marlaska pide seriedad y no "buscar soluciones simplistas como puede pretender Abascal". Estamos tomando tods las medidas necesarias y precisas para garantizar la seguridad en nuestras fronteras".

"No quiero anticipar lo que no es seguro, pero es factible que esto suceda", ha indicado sobre si viajará a la zona en las próximas horas. "Será para prestar un trabajo y no molestar a los que están realizando un trabajo extraordinario".

"Fruto de esa cooperación, estamos materializando las devoluciones de las personas que entraron de manera ilegal hasta que se revierta la situación".

Laya no cree que el problema sea Gali

La ministra de Exteriores, Arancha González-Laya, indicó anoche en la Cadena SER que esta crisis con Marruecos en Ceuta y Melilla "no es fruto del desencuentro" entre los dos países y que no concibe "poner en riesgo la vida de menores como respuesta a una acción humanitaria".