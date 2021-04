Ana Rosa responde a Pablo Iglesias: "Usted es un fascista, me está señalando y yo no tengo guardaespaldas"

La presentadora de El programa de Ana Rosa ha respondido este lunes en directo a las críticas que Pablo Iglesias ha dedicado esta mañana durante una entrevista en la Ser a algunos periodistas. El exvicepresidente ha arremetido contra algunos medios de comunicación por "blanquear a Vox y dejarle participar en los debates", algo que no ha sentado muy bien en la mesa de AR.

La comunicadora ha calificado las palabras del de Podemos como un señalamiento público contra la prensa propio de algunos regímenes como el venezolano. "Cuando Iglesias se estaba levantado de la mesa de La Ser estaba reventando la campaña", ha comentado Quintana. "Sacaban el arma de la guerra cultural frente al comunismo o libertad, se abrió la trinchera del franquismo o democracia", ha añadido más tarde la periodista.

Ana Rosa ha respondido a la acusaciones de blanquear a Vox y ha indicado que en todo caso habría sido el candidato de Unidas Podemos el encargado de hacerlo: "El blanqueamiento viene de sus votantes y ningún partido se levanta de sus escaños por compartir espacio con ellos... Además, el 6 de diciembre de 2019 Iglesias se echaba unas risas con Espinosa de los Monteros".

Criticas de Iglesias hacia Ana Rosa y Eduardo Inda

La periodista ha querido aclarar en su programa que tanto ella como sus compañeros de tertulia política han condenado las amenazas que ha recibido el exvicepresidente, el ministro del Interior, Grande-Marlaska y María Gámez, directora general de la Guardia Civil. A pesar de ello, Iglesias ha criticado la labor de algunos de los tertulianos de AR y ella ha respondido: "Usted es un fascista. Los demás somos comunicadores, tenemos información y contamos lo que ocurra".

"Aquí hay un punto de inflexión, estamos quejándonos de las cosas que nos ocurren y estamos señalando a personas concretas. ¡Oiga, que yo no tengo 26 guardaespaldas! Yo vivo en Madrid en una casa normal con mis hijos, voy de compras, voy al centro de salud y yo no tengo ningún guardaespaldas y usted me está señalando y eso si que es fascismo puro", ha continuado diciendo la presentadora.

Ataque a la libertad de prensa

Quintana ha mostrado su enfado con la actitud del vicepresidente y le ha acusado de querer limitar la libertad de prensa: "Ahora reparte democracia Pablo Iglesias, él decide quién no, él es muy democrático". La conductora del magazine matutino ha comparado el comportamiento del de Podemos con la situación de acoso que vive la prensa en países no democráticos: "Es Venezuela total. Estamos acostumbrados a verlo en Venezuela como se acosa a los medios", ha añadido.

Ana Rosa responde a Pablo Iglesiashttps://t.co/NSkge67jW5 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) April 26, 2021

Ana Rosa ha contado que ha sido votante de Ciudadanos, incluso del PSOE en otras épocas, pero que nunca ha votado a la formación de Santiago Abascal. La comunicadora ha defendido la libertad de los madrileños de elegir a los representantes que consideren y que Vox es un partido legal votado por los españoles al igual que Podemos. "Parece que en Madrid estamos todos fatal, somos todos fascistas, los hospitales van fatal, la economía va horrorosa... ¿Qué pasa que en Madrid somos todos gilipollas?", ha comentado Quintana.