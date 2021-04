¿Se debe vacunar con Pfizer o Moderna a los que ya tienen AstraZeneca? ¿Dejarlos con una dosis? Los expertos responden

Las dudas sobre AstraZeneca siguen creciendo como una bola de nieve, después de los recientes cambios de criterio de las autoridades. España decidió el miércoles pasado detener su aplicación en menores de 60 años, y al día siguiente extendió su uso a personas hasta los 69 años. Sin resolver qué pasará con quienes ya tienen puesta la primera dosis de la también conocida como vacuna de Oxford.

AstraZeneca (que ya ha cambiado oficialmente su nombre a Vaxzevria, en un intento de mejorar su imagen) ha sido la vacuna contra el coronavirus que más dudas ha despertado a lo largo de la campaña de vacunación iniciada en enero, principalmente por los casos de trombosis registrados en personas de varios países de Europa días después de haberse inoculado. En España han muerto al menos dos personas en esas circunstancias.

Ante la creciente incertidumbre, la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que ya en dos ocasiones anteriores había certificado la seguridad del suero, accedió a hacerlo una tercera vez, y el pasado miércoles admitió que AstraZeneca puede estar relacionada con casos de trombosis, pero que es un efecto secundario "muy raro", aunque no recomendó en ningún momento dejar de administrarla.

A raíz de ese informe, España decidió ese mismo día suspender su administración en personas menores de 60 años. Lo que dejó en el aire a quienes ya habían recibido la primera dosis, ¿qué hacer con ellos?

La misma ministra Carolina Darias no pudo precisarlo y señaló que se barajaban dos opciones: dejarlas solo con una dosis (que ya brinda una protección del 70%) o ponerles una segunda dosis de otra vacuna.

"Las dos cosas son directamente absurdas", afirma en entrevista concedida a 20minutos Salvador Macip, médico investigador de la Universidad de Leicester y profesor de la Universitat Oberta de Catalunya.

Tampoco a Adelaida Sarukhan, doctora en inmunología y redactora científica del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), un centro impulsado por la Fundación laCaixa, le parecen acertadas esas dos posibilidades. "La opción de dejar a la gente con una sola dosis es muy arriesgada, no es buena idea".

Combinar vacunas

Ninguno de los dos científicos cree que el combinar vacunas dé problemas. Pero recalcan que hay que esperar a los resultados de los ensayos científicos que ya hay en curso.

A principios de febrero, científicos del Reino Unido pusieron en marcha unos ensayos para establecer la efectividad de suministrar dos vacunas distintas entre la primera y la segunda dosis. Participan más de 800 voluntarios mayores de 50 años; unos recibirán AstraZeneca y después Pfizer BioNTech, y otros al revés.

Los estudios previos demostraron en animales una mejor respuesta de anticuerpos con la mezcla de dosis. Pero los resultados en humanos no estarán listos hasta junio.

Y aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha advertido este mismo viernes que todavía no hay datos suficientes para usar dos vacunas distintas, Francia ya ha anunciado que inyectará una segunda dosis de Pfizer o Moderna a los menores de 55 años que ya tienen AstraZeneca.

"No se puede mezclar vacunas sin tener antes los resultados de los ensayos clínicos. Cuando los tengamos veremos si funciona o no, pero hacerlo así, aleatoriamente, no nos garantiza nada", indica Macip. "No se puede improvisar de esta manera".

Sarukhan señala que las tecnologías de AstraZeneca (de vectores virales) y de Pfizer y Moderna (ARN mensajero) son diferentes, por lo que no hay datos de cómo puede interactuar esa combinación.

"Creo que sí funcionará, pero quedan algunas dudas, por eso se tienen qué hacer los ensayos clínicos", insiste. "Por ejemplo, qué dosis se da primero, o qué intervalo se usa [es de al menos 12 semanas con AstraZeneca, 28 días con Moderna y 21 días con Pfizer]. Se puede hacer, pero siempre con un poco de riesgo porque no hay datos todavía".

Dejarlo en una sola dosis

Los dos investigadores también coinciden en que dejar a personas con solo una dosis tiene riesgos, porque se quedan con una protección incompleta.

"Se sabe, y por eso casi todas las vacunas usan dos dosis, que la primera sirve para preparar al sistema inmune, darle un primer empujón para que produzca anticuerpos y células T capaces de reconocer la proteína espícula del virus", explica Sarukhan.

"Pero se necesita una segunda dosis de refuerzo para que esta respuesta a nivel de anticuerpos sea óptima en calidad y cantidad", agrega. "Entonces la opción de dejarnos con una sola dosis no me parece concebible".

"No dar la segunda dosis es absurdo", indica por su parte Macip, "porque dejas a una persona con la protección incompleta, y es mucho más peligroso no estar protegido contra la enfermedad que el riesgo mínimo que pueda haber con estas posibles trombosis".

Seguir con AstraZeneca

"Lo que hay que hacer, y de hecho la Agencia Europea del Medicamento lo dice así, es seguir vacunando", insiste el profesor de la UOC. Los riesgos de no hacerlo son mayores que las posibles trombosis, no hay excusa para no seguir vacunando y no dar la segunda dosis con esta vacuna. En Reino Unido lo van a hacer y veremos qué hace el resto de Europa. Cualquier alternativa me parece poco científica".

De hecho, Macip comenta que tanto él como su mujer (que es menor de 55 años y por tanto, estaría dentro del grupo de más riesgo ante posibles trombos) tienen cita para la segunda dosis de AstraZeneca en una semana. "Nos la vamos a poner muy tranquilos".

De acuerdo con datos del Ministerio de Sanidad, hasta el 7 de abril había en España 2,3 millones de personas con al menos una dosis de AstraZeneca.

Sarukhan aclara que no menosprecian los casos de personas que han fallecido tras recibir la vacuna, que son "muy desafortunados". pero que la evidencia indica que son "muy, muy raros": El riesgo de trombosis se calcula en uno entre 200,000, y el de muerte es poco menos de uno en un millón.

Además, en Reino Unido, donde la segunda dosis de AstraZeneca se ha administrado a unos cinco millones de personas, estos casos se han observado principalmente tras la primera dosis. Con todo, en este rubro también hace falta una investigación a fondo que certifique estas observaciones.

Pero insiste en que la mejor opción en quienes ya tienen la primera dosis de Vaxzevria es continuar con la segunda. "Definitivamente, es una vacuna con muchos más beneficios que riesgos", concluye la investigadora de ISGlobal.