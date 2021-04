Sanidad sigue sin decidir sobre el 'cóctel de vacunas' pese a que la EMA insiste en poner la segunda dosis de AstraZeneca

Casi una semana después de suspender la vacunación con AstraZeneca en personas de menos de 60 años, el Ministerio de Sanidad no tiene todavía tomada una decisión sobre qué hacer con los más de dos millones de personas que ya han recibido la primera dosis y que, de momento, no pueden inocularse la segunda de esta misma marca. Entre otros elementos de juicio, el Gobierno espera a ver qué dicen las "investigaciones de la Agencia Europea del Medicamento (EMA)" para ver qué hacer, aunque este organismo europeo no tiene dudas al respecto e insiste en que quienes recibieron la primera dosis de AstraZeneca deben completar la inmunización con una segunda dosis de esta misma vacuna.

A pesar de que la semana pasada estableció "posibles vínculos" entre los trombos y el suero de la Universidad de Oxford y los incluyó en su prospecto como raros efectos secundarios, la EMA ha defendido en todo momento que el beneficio supera ampliamente los riesgos -222 casos sobre 34 millones de personas a principios de abril- y que los pinchazos deben continuar con esta vacuna. De esta manera, no ve tampoco debate sobre qué hacer con las personas a las que se ha inyectado una dosis. A preguntas de este diario, su respuesta es que deben recibir la segunda dosis de AstraZeneca.

"La posición actual del Comité de Seguridad de la EMA (PRACT) es que los beneficios siguen superando los riesgos en todos lo grupos de personas y que la pauta de dos dosis puede utilizarse, según la información del producto", afirma la EMA, preguntada sobre cómo debería continuar la vacunación de las personas menores de 60 años que ya tienen puesta una dosis de AstraZeneca.

La ausencia de dudas por parte de la EMA tiene su importancia porque su pronunciamiento sobre esta cuestión es uno de los elementos que espera Sanidad para tomar una decisión sobre qué hacer con las personas de menos de 60 años a las que ya se inoculó una dosis, principalmente miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, docentes y maestros que en febrero fueron identificados como personal de profesiones esenciales a las que se empezó a vacunar con AstraZeneca. Según los últimos datos disponibles, en España más de 2,3 millones han recibido ya una dosis de este suero y solo 125 tienen la pauta completa, es decir, las dos dosis.

El miércoles pasado, el Consejo Interterritorial acordó -con la oposición de la Comunidad de Madrid y la abstención de Ceuta y Melilla- que a partir de ahora esta vacuna no se pondría ya a los menores de 60 años, dejando en el limbo a quienes ya tienen la primera dosis puesta.

El día siguiente, la Comisión de Salud Pública postergó la decisión de qué hacer con ellos, a la espera de que "se vaya actualizando y ampliando la evidencia científica, las evaluaciones de la EMA y en comunicación con otros países de la UE". Sin embargo, la EMA no tiene dudas y apuesta por poner la segunda dosis de AstraZeneca, dado que en términos generales tampoco ve motivos para cambiar los planes previstos para vacunar con este suero.

Darias sigue estudiando escenarios

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad sigue sin decidir qué hacer. Este lunes, la ministra, Carolina Darias, ha reiterado que la decisión todavía no está tomada. "En relación con la segunda dosis mantenemos lo mismo. Estamos analizando distintos escenarios y cuando tengamos dichos escenarios, de la mano de la evidencia científica, lo daremos a conocer", ha dicho.

Las dos opciones que bajara Sanidad son no administrar ninguna otra dosis a quienes ya tengan la primera, confiando en que desarrollen así el 70% de inmunidad que prevé la vacuna británica con una sola, o recurrir al llamado 'cóctel de vacunas', es decir, administrarles la segunda dosis de otra marca, que es algo que el Gobierno rechazaba hace apenas unas semanas porque no existía evidencia científica de que esto pudiera hacerse.

Y la EMA insiste en su respuesta a este periódico en que no existen estudios científicos que avalen que esto deba hacerse. "Nos gustaría aclarar que de momento las compañías implicadas en el desarrollo de vacunas contra la Covid-19 no han proporcionado evidencia que apoye mezclar vacunas", indican en el organismo, donde se sigue revisando los datos disponibles sobre la materia.

Además de la EMA, Sanidad determinó esperar a ver qué hacían otros países, pero tampoco esto sirve de momento para tomar una decisión. El viernes pasado, Francia anunció que suministrará una segunda dosis de Pfizer o Moderna a quienes ya tengan la primera de AstraZeneca. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Sanidad rechazaron ese mismo día apresurarse en tomar la decisión, con el argumento de que en España todavía hay tiempo para ello, dado que la segunda dosis no debe inocularse hasta pasadas entre 10 y 12 semanas y que, por tanto, queda al menos un mes para que quienes se vacunaron con la primera dosis tengan que ponerse la segunda.