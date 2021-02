Podemos pedirá a la justicia que Jiménez Losantos declare en el juicio de Bárcenas

Podemos solicitará a la Audiencia Nacional que el periodista Federico Jiménez Losantos, presidente de Libertad Digital, declare por el supuesto uso de fondos de la caja B del PP para financiar el medio. Así lo anunció este lunes la portavoz orgánica morada, Isa Serra, el mismo día que comienza en la Audiencia Nacional el juicio contra el extesorero del PP Luis Bárcenas por la financiación irregular del partido.

Es "absolutamente vergonzoso", planteó Serra, que el digital hubiera sido "financiado" por la caja B de los populares "a cambio de campañas como la que trataba de contarle a la ciudadanía que la autoría del 11-M era de ETA". Y, por ello, "vamos a pedir a la justicia que llame a declarar a Losantos y le investigue porque es evidente que ha reconocido que Libertad Digital se financió con dinero irregular de la caja B del PP", señaló la portavoz.

Con respecto al juicio del caso Bárcenas que comienza este lunes, Serra aseguró que los hechos que se enjuiciarán reflejan la "única forma de gobernar" que conoce el PP. "El PP no conoce otra forma de gobernar que no sea saqueando lo público, otra forma de gobernar que no sea la corrupción", y aunque su actual presidente, Pablo Casado, asegure "que ese PP ya no existe", se trata del mismo partido "que está ahora mismo en las instituciones", declaró Serra. "Esas declaraciones son ridículas y vergonzantes", zanjó.

Para Podemos, además, es fundamental que la investigación sobre la trama corrupta se extienda también a la supuesta implicación del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. "No queda ninguna excusa para que no se le investigue, porque el mensaje que se está mandado es que no somos todos iguales y que hay personas absolutamente impunes", denunció Serra, que recordó que, según Bárcenas, Rajoy conocía la caja B del PP e incluso destruyó delante de él los papeles que la acreditaban.

La formación morada también considera que esta forma de operar del PP es la que explica su bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace más de dos años. "Bárcenas ha dicho que el PP no solo trafica con contratos públicos, sino que también trafica con favores de jueces", y el "bloqueo permanente del CGPJ" se explica, aseguró Serra, por "la buena relación del PP con el poder judicial a cambio de favores".