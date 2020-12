El PSOE cede con la luz pero rechaza prohibir que se corten el gas y el agua

Crece la tensión entre PSOE y Unidas Podemos en la negociación para impedir los cortes de suministros básicos a familias vulnerables. Este martes, los socialistas lanzaron una nueva propuesta: prohibir hasta mayo que se corte la luz a los consumidores con dificultades. Pero la parte morada del Gobierno se muestra inamovible: a su juicio, la prohibición del corte de suministros debe ser también para el agua y el gas.

La propuesta del Ministerio de Transición Ecológica se hizo pública en respuesta a la última petición de Unidas Podemos, adelantada por este diario: que se obligue a las empresas suministradoras de electricidad, gas y agua a que soliciten a los servicios sociales un informe antes de proceder al corte de suministros a las familias que impaguen. Si estos servicios sociales consideran que la familia se encuentra "en situación de vulnerabilidad", la empresa no podría dejarla sin luz, agua o gas.

El ministerio liderado por Teresa Ribera acepta que los servicios sociales hagan esa valoración. Pero la medida que plantea, a la que ha tenido acceso 20minutos.es, señala únicamente que "no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica", sin hacer referencia a gas y agua. Quienes se beneficiarían de esta prohibición serían los receptores del bono social y quienes los servicios sociales consideren que, sin ser titulares de un contrato de luz –y, por tanto, sin poder beneficiarse del bono–, sí cumplen las condiciones de vulnerabilidad que se requieren para disfrutar del bono social.

Este último supuesto cobijaría, por ejemplo, a una familia vulnerable que viviera de alquiler y cuyo casero fuera el titular del contrato de luz. Si los inquilinos no pudieran pagar al propietario la electricidad y este dejara de pagar los recibos a la empresa, a esa familia se la consideraría potencial beneficiaria del bono social –si cumple los requisitos de renta– aunque no fuera la titular del contrato. Y, por tanto, se prohibiría que se le cortase la luz.

Fuentes de Transición Ecológica recuerdan que el bono social eléctrico lleva aparejado el pago de una cantidad a sus beneficiarios para que paguen el gas, el llamado bono térmico. No obstante, de ese extra no podrían beneficiarse las familias que no sean titulares del contrato de la luz. Y además, en todo caso, las compañías seguirían pudiendo cortar el agua y el gas si hay impagos.

Podemos no cede

Para Unidas Podemos, ese último extremo sigue siendo inaceptable. "La medida, para ser efectiva, debe contemplar todos los tipos de suministros: luz, gas y agua", sostienen fuentes de la parte morada del Gobierno, que insisten en que "la protección debe ir más allá de las personas que perciben el bono social eléctrico y proteger a todas las personas en situación de vulnerabilidad".

Más allá de su contenido, en Unidas Podemos no sentó nada bien que, a su juicio, los socialistas dieran por hecho que la propuesta de Transición Ecológica va a ser la que se apruebe finalmente. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afirmó ayer tras el Consejo de Ministros que el ministerio de Ribera garantizará "que ningún consumidor vulnerable va a tener ningún problema con el corte de suministro", si bien posteriormente matizó que trabaja solo en garantizar la "energía eléctrica". Fuentes de Transición Ecológica confirman que esa es solo su propuesta, y no un texto definitivo.