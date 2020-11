Los pronósticos de los expertos para la vuelta a la normalidad: la mayoría apunta al verano de 2021, otros la retrasan años

¿Cuándo podrá volver el mundo a la normalidad tras la pandemia provocada por la Covid-19? Esta es una de las preguntas que más se repite desde el pasado mes de marzo. Dado que este coronavirus es, todavía, un gran desconocido para la comunidad científica internacional, la cuestión no tiene una respuesta certera. Sí que existen, sin embargo, opiniones de reputados virólogos y epidemiólogos que permiten abundar un poco más sobre este aspecto.

Los pronósticos de investigadores, científicos y médicos se han sucedido en las últimas semanas. Sobre todo, tras los anuncios esperanzadores realizados por las farmacéuticas Pfizer y Moderna, que aseguran que la eficacia de las vacunas en las que trabajan supera ampliamente el umbral del 90%.

Los vaticinios no son, ni mucho menos, unánimes, y todos han de ser leídos en un contexto de prudencia, ya que el escenario que va marcando la Covid-19 es cambiante en todo el mundo. La mayoría de las opiniones de expertos apuntan a una vuelta a la normalidad a finales de la primavera del año que viene, ya entrado el verano o a finales de 2021. Por el contrario, otros expertos señalan que la pandemia aún nos mantendrá en jaque durante años y no aventuran una resolución el próximo año.

A continuación, reproducimos las principales valoraciones de los expertos en uno u otro sentido.

Primavera o verano de 2021, uno de los plazos más repetidos

Dentro de este grupo de expertos destacan los responsables de las vacunas de Moderna y Pfizer, virólogos como el español Adolfo García Sastre, que trabaja en el hospital Monte Sinaí de Nueva York; o Anthony Fauci, virólogo jefe de la Casa Blanca.

adolfo garcía sastre Investigador, catedrático de medicina y microbiología, codirector del Global Health & Emerging Pathogens Institute y del Icahn School of Medicine at Mount Sinai en Nueva York.

García Sastre vaticinó esta semana que el retorno a la vida normal, "probablemente", podría ocurrir "a mediados o finales" de la próxima primavera, "Una vez que empieza a vacunarse toda la gente, las medidas que haya que tomar para controlar la vacuna no van a ser como las de hasta ahora", valoró en una entrevista en televisión.

Anthony Fauci Médico especializado en inmunología. Es uno de los principales miembros del Grupo de Trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca.

En una línea similar se posiciona el doctor Anthony Fauci, virólogo de la Casa Blanca. Recientemente, Fauci afirmó que cree que Estados Unidos, que es desde hace meses uno de los países más golpeados por la pandemia en lo que a contagios y muertes se refiere, podría comenzar a volver a una "relativa normalidad" para abril o julio de 2021.

Mariano esteban Profesor de Investigación del CSIC, jefe del Grupo de POXVIRUS Y VACUNAS del Centro Nacional de Biotecnología, Académico de Número de la Real Academia Nacional de Farmacia

"A medida que la población vea que la vacuna protege, superaremos el umbral del 70% de inmunidad de grupo y con eso podremos conquistar esta pandemia. En un año tendremos la inmunidad de grupo y podremos vivir tranquilamente y disfrutar de la vida", pronosticó hace unos días Mariano Esteban, uno de los científicos del Centro de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Ugur Sahin Licenciado en Medicina en la Universidad de Colonia. Director ejecutivo de la empresa alemana dedicada a la biotecnología BioNTech

Por una vuelta a la normalidad en 2021 también apuesta Ugur Sahin, director ejecutivo de la empresa alemana BioNTech, que junto a la farmacéutica Pfizer está desarrollando una vacuna contra la Covid-19 muy prometedora, pues su eficacia alcanza el 95%. Gracias a estos avances, el científico pronostica que podríamos volver a la vida normal "a mediados del próximo año". Sahin advirtió, eso sí, que este invierno será "difícil" y la situación sanitaria "empeorará antes de mejorar".

Stéphane Bancel Director ejecutivo de la farmacéutica Moderna

Moderna es la otra farmacéutica que ha anunciado una vacuna con un 95,4% de eficacia contra la Covid-19. Es la gran competidora de Pfizer en esta carrera científica de interés mundial y su director ejecutivo (CEO), Stéphane Bancel, también considera que una vez que comiencen las vacunaciones, en los próximos meses, el fin de la coyuntura actual estará más cerca. Bancel aseguró hace unos días que cree que se podrá volver a la normalidad para septiembre de 2021, una vez se haya distribuido la vacuna.

Fernando Simón Epidemiólogo. Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias

Un plazo similar barajó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, varias semanas antes de que Moderna y Pfizer anunciaran los resultados de sus respectivas vacunas. Fue durante su participación en el programa 'Planeta Calleja', que se grabó a finales de septiembre. "¿Me estás diciendo que el verano que viene será como los de antes? Porque no me lo puedo creer, parece un sueño... me has alegrado el día", preguntó en un momento el programa su conductor, Jesús Calleja. "No te lo puedo asegurar, pero hay una probabilidad considerable de que el próximo verano no tenga nada que ver con el de este año", respondió Simón.

María Neira Licenciada en Medicina por la Universidad de Oviedo, Directora de Salud Pública y Medioambiente de la OMS

También es optimista respecto a conseguir la inmunidad de la población el año que viene María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Neira explicó hace unos días que prevé que la vacunación de los grupos poblacionales de riesgo comience a principios del próximo año y en verano ya se alcance cierta normalidad, aunque la inmunidad no se generalizará hasta finales de 2021.

John Bell Inmunólogo y genetista. Profesor de la Universidad de Oxford. Asesor del Gobierno británico

John Bell, profesor de la Universidad de Oxford y miembro del equipo de esta institución que está desarrollando otra vacuna contra el coronavirus, es otro de los expertos que considera que la normalidad volverá en los próximos 12 o 14 meses. Bell, que también es asesor del Gobierno británico en la estrategia contra la pandemia, señaló recientemente que en la primavera de 2021 el mundo podría haber vuelto a la situación anterior a marzo de 2020.

Guido Rasi Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Roma. Inmunólogo. Exdirector de la Agencia Europea del Medicamento

Las previsiones también son buenas en la Agencia Europea del Medicamento (EMA), un organismo que estima que el año que viene habrá seis o siete vacunas disponibles contra la Covid-19. Guido Rasi, que fue relevado recientemente de su cargo de director de la institución, confió antes de dejar su responsabilidad en que la administración de estos medicamentos a la población pudiera iniciarse en enero, un proceso que, dijo, se alargará durante un tiempo. "Llevará al menos un año vacunar a todo el mundo y si todo va bien al final de 2021, tendremos una inmunización suficiente", sentenció recientemente.

Christian Drosten Virólogo. Asesor de referencia del gobierno alemán durante la pandemia

"Es seguro que en Semana Santa seguiremos enfrentados a la pandemia. Pero es posible que para el verano haya cosas que mejoren en nuestra vida diaria", valoró hace unos días Christian Drosten, el virólogo más conocido en Alemania. "Lo mejor sería que nos comportáremos como su estuviéramos contagiados y quisiéramos evitar la transmisión de la enfermedad", recomendó.

La vuelta a la normalidad tardará años, otra opinión que se repite

No todos los expertos fían la vuelta a la normalidad a corto plazo. Hay científicos y médicos de renombre que opinan que deberán pasar años para que la pandemia se controle a nivel global y la humanidad vuelta a la situación previa a marzo de 2019. En este grupo destacan los españoles Margarita del Val o Pedro Cavadas, entre otros.

Rafael Bengoa Médico. Codirector de The Institute for Health and Strategy y exasesor de la OMS

Hace unos días, el codirector del The Institute for Health and Strategy y exasesor de la OMS, Rafael Bengoa, valoró que los últimos avances en vacunas representaban muy buenas noticias, pero señaló que haría falta mucho tiempo para hacerlas llegar a toda la población. Bengoa destacó que se estará vacunando durante todo el año 2021 y a lo largo de varios años. "Las pandemias no desaparecen como un bombardeo, de golpe", aseveró, "van cediendo despacio".

margarita del val Química, viróloga e inmunóloga. Investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Esta semana, la viróloga Margarita del Val, una de las científicas más prestigiosas del CSIC, instó a no dejarse llevar por la euforia con los anuncios de las farmacéuticas Pfizer y Moderna. La investigadora aseguró que estas vacunas solo son eficaces en casos leves y moderados. "No arreglan la vida a ninguna persona", aseveró. Del Val alertó, además, que si durante la celebración de la Navidad la población no tiene cuidado, en enero sufriremos una nueva ola mucho más dura. En septiembre, la viróloga ya advertía que para luchar contra la pandemia había que prepararse "para una maratón y no para un sprint" y opinó que solo "en unos años" podríamos volver a algo parecido a aquella 'vieja normalidad'.

pedro cavadas Licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia y con especialidad Cirugía Plástica y Reparadora

Hace algo más de un mes, el doctor Pedro Cavadas también advirtió que el desarrollo de las vacunas es un proceso complejo y largo. "La realidad es que, una vacuna, para que sea real, antes de un par de años no me la creo", afirmó el doctor en una entrevista en televisión. "Una cosa es tener una segura y otra que hasta que esté vacunado un porcentaje de población mundial suficiente para decir que es normalidad, otro par de años...", agregó.

Bill Gates Fundador de Microsoft y filántropo

"La única forma en que volveremos completamente a la normalidad es teniendo, tal vez no la primera generación de vacunas, sino otra vacuna que sea súper efectiva, y que se ponga mucha gente, para así eliminar la enfermedad de manera rápida a nivel global", afirmó el pasado octubre Bill Gates, fundador de Microsoft y filántropo.

Isabel sola Bióloga y codirectora del laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC

De similar opinión conservadora es Isabel Sola, codirectora del laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. "Tener una vacuna es el principio del final, pero no podemos verlo como algo mágico que nos va a devolver a la vida prepandemia de inmediato. Tener una vacuna va a cambiar el escenario, pero su efecto no va a ser inmediato. Esto se va a tener que seguir acompañándose por todas las medidas que ya conocemos", señaló en una entrevista realizada a finales de octubre.

Anders Tegnell Epidemiólogo jefe de la Agencia de Salud Pública de Suecia

A largo plazo fían también la recuperación en Suecia. Anders Tegnell, el epidemiólogo jefe de la Agencia de Salud Pública del país escandinavo, señaló hace un par de semanas que la normalidad podría llegar, cuando menos, en "un año, tal vez año y medio, incluso un poco más". "Si es que volvemos", advirtió el experto sueco. "Nunca es fácil predecir qué va a pasar, pero creo que va a tomar mucho tiempo. Una parte va a depender de cómo de efectiva sea la vacuna y de cuan rápidamente se puede vacunar a suficiente gente como para que esto haga una diferencia", explicó.

Josep Balsega Oncólogo y vicepresidente ejecutivo de investigación y desarrollo en oncología de AstraZeneca

El oncólogo Josep Balsega se mostró más pesimista a principios de este mes. El especialista, que también es vicepresidente ejecutivo de investigación y desarrollo en oncología de la farmacéutica AstraZeneca, lamentó que no se volverá nunca a la normalidad que había antes de que empezara la pandemia, aunque defendió que el próximo verano se podrá tener "una vida relativamente normal" una vez empiece a cambiar la situación a principios de 2021.

Juan Antonio Pineda Médico. Profesor asociado de Medicina. Investigador en Virología Clínica. Portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica

Desde la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), no creen que el verano de 2021 vaya a ser como los que vivíamos antes de la pandemia. El doctor Juan Antonio Pineda, portavoz de la Seimc, dijo a principios de este mes que un estío a la vieja usanza significaría que "el 60%" de la población estuviera vacunado. "Eso lo veo prácticamente imposible, incluso aunque haya más de una vacuna comercializada, que seguro que la va a haber", indicó. Siendo realistas, apuntó Pineda, el año 2022 parece el "horizonte razonable" para la llegada de las campañas masivas de vacunación.