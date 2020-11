Quién es Ugur Sahin, el científico detrás de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus

Ugur Sahin es uno de los fundadores de Bionthech, la empresa alemana dedicada a la biomedicina que, mediante un acuerdo con Pfizer, están tratando de realizar una vacuna contra el coronavirus.

Se trata de una de las empresas que más avanzadas van en esta carrera por conseguir la vacuna que ponga freno a la pandemia, por lo que el nombre de Ugur Sahin y, también, el de su mujer, Özlem Türec, son cada vez más sonados.

Ugur Sahin nace en Alejandreta, en Turquía, aunque con tan solo cuatro años se trasladó con su madre a Colonia, donde su padre trabajaba en una fábrica de Ford. Así, Sahin estudió, en primer lugar, medicina en la Universidad de Colonia.

Junto a su mujer, fundó Biontech en el año 2008, después de conocerse ambos en la Universidad del Sarre, en Homburgo, Alemania. Concretamente, Ugur Sahin, que ahora tiene 55 años, trabajaba en esta universidad en estudios relacionados con la investigación del cáncer.

Tras conocerse y casarse en 2002, ambos fundan Biotech, convirtiéndose Sahin en el director ejecutivo. Sin embargo, anteriormente tenían otra empresa, Ganymed Pharmaceuticals, dedicada a la investigación de terapias inmunes para centradas en el cáncer de esófago.

Actualmente, Sahin trabaja en la empresa como investigador, a la vez que da clases en la Universidad de Mainz, ciudad donde se encuentra la sede de Biontech.

Sobre el desarrollo de la vacuna, Sahin explicó que "no hay muchas empresas en el planeta que tengan la capacidad y la competencia para hacerlo tan rápido", por lo que esto se convirtió en una prioridad: "No lo sentí como una oportunidad, sino como un deber de hacerlo, porque me di cuenta de que podríamos estar entre los primeros en idear una vacuna", decía en una entrevista a The New York Times.