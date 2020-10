Fernando Simón, en 'Planeta Calleja': "El próximo verano no tendrá nada que ver con el de 2020"

Este viernes, Telecinco emitió el esperado Planeta Calleja protagonizado por Fernando Simón. En Mallorca, el epidemiólogo descubrió cuevas secretas, escaló, voló en globo, buceó y hasta cocinó pan siguiendo las directrices de Miquel Montoro.

Entre tan diversas actividades, hubo algún que otro instante de calma en el que Calleja aprovechó para entrevistar a Simón. Este habló sobre cómo es trabajar con Soraya Sáenz de Santamaría, su infancia, de lo libre que es a la hora de tomar decisiones o de la pregunta más surrealista que le había hecho la prensa.

Pero fue al final de la aventura cuando dio los datos más reveladores. Y es que, tras pasar el día junto a los hermanos Pou -que son a la escalada como Messi al fútbol, según el doctor-,Calleja y Simón se sentaron, con unas vistas envidiables, a poner el broche final a los días que habían pasado juntos.

Los esperanzadores datos de Fernando Simón

Y es que, el leonés le propuso a Simón hacer un ejercicio de futurición. Entre otras cosas, quiso saber si veía posible un nuevo confinamiento general, algo que el epidemiólogo negó. Pero, yendo a datos más concretos, preguntó por el tiempo que tardaría en llegar la vacuna y, tras esto, cuánto se demoraría la vieja normalidad.

La respuesta de Fernando Simón fue muy esperanzadora. Estimó que, en diciembre de este año, estaría lista la vacuna, y fue más allá. Después de crearse la vacuna, se irían vacunando las personas de grupos de riesgo, como quienes tienen enfermedades crónicas o son sanitarios.

La idea es, tal y como explicó, que primero fueran vacunados quienes más riesgo tienen y, después, los que menos. Se haría de manera gradual, porque lo contrario "no tendría sentido". Así, antes de que llegara la mitad del año 2021, una parte considerable de quienes viven en España se habrían vacunado.

"¿Me estás diciendo que el verano que viene será como los de antes? Porque no me lo puedo creer, parece un sueño... me has alegrado el día" confesó, emocionado, Jesús Calleja. "No te lo puedo asegurar, pero hay una probabilidad considerable de que el próximo verano no tenga nada que ver con el de este año", concluyó.