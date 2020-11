Margarita del Val enfría la euforia por las vacunas de Pfizer y Moderna: "No arreglan la vida a ninguna persona"

Las ilusiones y el optimismo de los últimos días tras los anuncios de varios laboratorios como Pfizer y Moderna sobre la efectividad de sus vacunas para acabar con el coronavirus se han frenado en seco este martes tras las declaraciones de Margarita del Val, una prestigiosa viróloga del CSIC que, lejos de alimentar ese optimismo, ha echado un jarro de agua fría. "Yo todavía no veo nada de luz", ha señalado.

En una entrevista en El Programa de Ana Rosa, ha asegurado que, pese a que "se ha avanzado un poquito", no se trata de "un producto que arregle la vida a ninguna persona" ya que su eficacia solo sirve para casos leves y moderados y en ningún caso para casos graves. "Esto no es un producto que necesitemos para nada, es un pequeño paso", ha afirmado rotunda.

Según ha explicado en directo, lo que se ha comprobado en los laboratorios es que reduce los síntomas leves como la tos. "No garantiza lo que nos interesa de verdad, que proteja de síntomas graves y de la muerte", ha reiterado, por lo que "no soluciona nada". Es por ello que, más que ilusionada, se ha sentido "molesta" por que no se hayan hecho estas precisiones públicamente.

Consciente de lo que suponen sus palabras tras unos anuncios tan esperados sobre la posibilidad de tener por fin una vacuna que ayude a frenar la pandemia, ha puesto de manifiesto su larga experiencia en vacunas para demostrar que no se trata de una opinión sin fundamento: "Siento ser tan pesimista, llevo toda mi vida en vacunas, y esto no me convence para nada", ha sentenciado.