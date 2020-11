La viróloga del CSIC Margarita del Val advierte de una nueva ola más dura tras la Navidad: "Enero será tremendo"

Margarita del Val, viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), analizó este miércoles la situación actual de la pandemia de coronavirus en España y alertó de que si durante la celebración de la Navidad no tenemos cuidado, tendremos que enfrentarnos a una nueva ola que será mucho más dura: "La cuesta de enero va a ser tremenda porque será con nuestros familiares directamente".

"Veo las Navidades, veo cómo son las enfermedades respiratorias, y todos sabemos cuáles son los peores momentos de la gripe, que es la enfermedad respiratoria más grave que teníamos hasta ahora. Son diciembre, enero, y principios de febrero, porque son cuando más se contagia. Ahora tenemos una enfermedad más grave y casi ninguno tenemos inmunidad frente a este virus, por lo tanto nos podemos contagiar muchas personas", advirtió la experta en Más Vale Tarde.

Y destacó que no debemos olvidar que "solo una de cada 10 personas contagiadas localiza de dónde le ha venido el contagio, es decir, nueve de cada 10 se han contagiado y no saben dónde". En este sentido, Del Val señaló que "nuestra familia puede ser quien nos contagie o nosotros quienes les contagiemos. Hay que tener muchísimo cuidado estas Navidades y preferiría celebrarlo después".

La viróloga se refirió también a la primera ola, pidiendo no olvidar las muertes que se produjeron ahora que nos encontramos en el "peor momento del año" para las enfermedades respiratorias: "Ese número de muertos se nos está olvidando (...). Queremos olvidarlo, pero no podemos, tenemos que aprender de eso y actuar en consecuencia".

Respecto a los diferentes proyectos de vacuna contra la Covid-19, Del Val ha explicado que "los números bailan porque tienen un número muy pequeño de voluntarios que han sufrido la infección natural", por lo que es necesario que se expongan muchas más personas "y a lo largo de los meses tendremos más claro qué es lo que está ocurriendo".

Además, incidió en la importancia de que estas vacunas sean eficaces en pacientes graves. "Estas son las personas a las que queremos proteger y todavía están muy poco representadas entre los voluntarios de Pfizer o Moderna. Están tan poco representadas que aún no pueden adelantar un número sobre ellas, no se atreven a calcular porcentaje de protección sobre estas personas", destacó, pronosticando que "esos datos los iremos teniendo más adelante, no nos apresuremos, iremos viendo pequeños éxitos en las semanas o meses que viene".

Por último, también se refirió al hecho de que Pfizer "ha dado por cerrada la parte de seguridad a dos meses después de la vacunación" algo que "es muy importante, porque las vacunas cuando dan la cara con efectos adversos, y tenemos experiencia de muchas décadas, lo hacen en las primeras seis semanas o dos meses".

"Pfizer ha sido la primera en decir que está siendo segura en más de 30.000 personas, eso son palabras mayores y es la buena noticia de hoy", destacó. "Ya nos irá diciendo más adelante cómo protege frente a las enfermedades graves, que es también lo que queremos saber, pero lo primero es que sean seguras y después que sean eficaces", aseguró la experta.