El epidemiólogo de referencia en Suecia pone fecha para la vuelta a la normalidad

Suecia es uno de los países que ha afrontado la pandemia de coronavirus de una manera más controvertida o, al menos, más diferente al resto de países de su entorno. Uno de los responsables de esa postura es Anders Tegnell, el epidemiólogo jefe de la Agencia de Salud Pública de Suecia, que ahora se ha atrevido a pronosticar cuándo volveremos a la normalidad.

La revista colombiana Bocasle ha entrevistado a Tegnell. A la pregunta de cuándo volveremos a la normalidad, éste responde así: "Si es que volvemos a la normalidad… Nunca es fácil predecir qué va a pasar, pero creo que va a tomar mucho tiempo. Una parte va a depender de cómo de efectiva es la vacuna y qué tan rápidamente se puede vacunar a suficiente gente como para que esto haga una diferencia. Pero estoy seguro de que estamos hablando de cuando menos un año, tal vez año y medio, incluso un poco más".

Tegnell ha despertado la polémica por cómo Suecia ha afrontado la pandemia. Por ejemplo, sobre el uso de las mascarillas, cuyo uso no recomienda: "No en la situación que tenemos actualmente en Suecia. Las mascarillas pueden ser un complemento útil si uno no puede evitar multitudes y ese tipo de cosas. Pero creo que las medidas que hemos dispuesto en Suecia funcionan muy bien: son sostenibles, no cuestan mucho, han funcionado muy bien en el contexto sueco y creo que también lo harían en muchos otros países".

Sus consejos, eso sí, tampoco difieren tanto de los habituales: "Creo que las recomendaciones que hemos estado dando en Suecia son buenas y pueden funcionar en cualquier país. Lo primero es quédate en casa si estás enfermo. Por muy pocos síntomas que tengas, quédate en casa por al menos un par de días. Si te puedes hacer un test de covid-19, hazlo, pero si estás enfermo no salgas a la calle y no te reúnas con otra gente".

Tegnell añade: "Mantén la distancia y evita multitudes y grandes concentraciones de gente. Y evita encontrarte de cerca con tus parientes más viejos. Esos son los tres consejos básicos que damos en Suecia. Y, claro, además de eso, la higiene de las manos. Lavarse las manos también es importante".