Garzón prohibirá los anuncios de comida insana dirigidos a niños

El Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón prepara una norma para vetar los anuncios expresamente dirigidos a menores de 15 años de productos que sean perjudiciales para su alimentación, como los snacks, refrescos o bollos industriales, todos con altos niveles de azúcar.

Así ha podido saberlo 20minutos.es de fuentes de Consumo, que explican que la lista de productos prohibidos se elaborará en base al sistema Nutriscore. El Ministerio quiere implantar este sistema –una suerte de semáforo en el que los productos se califican como A,B, C, D o E, en función de su calidad nutricional– en España durante el año 2021.

Consumo vetará la publicidad todos los productos encuadrados en las categorías C, D y E siempre y cuando esté dirigida a los menores de 15 años o el propio producto esté diseñado para los niños. También prohibirá la participación de personas famosas y dibujos animados en estos espacios comerciales, tanto en televisión como en las salas de cine.

Es decir:una chocolatina destinada al público infantil no podría anunciarse a no ser que fuera sana y tuviera bajos niveles de azúcar o aceite de palma, por ejemplo. Por el contrario, una tableta de turrón en la Navidad sí podría seguir publicitándose –salvo en los programas infantiles– siempre y cuando en el comercial no aparezcan niños comiéndolo o se les inste expresamente a consumirlo.

Garzón está negociando con las empresas del sector para implantar esta medida en base a su código de autorregulación de la publicidad. No obstante, fuentes de Consumo recuerdan que tiene potestad para regular de manera unilateral si no hay acuerdo. "Hay un claro consenso entre expertos y especialistas en nutrición sobre el hecho de que el sistema no está funcionando adecuadamente porque la publicidad en alimentación infantil apenas tiene control", señaló hace unos días el propio ministro.

El 23,3% de los niños de entre 6 y 9 años tienen sobrepeso, y el 17,3 % sufre de obesidad, lo que implica que cuatro de cada diez niños tienen un peso excesivo para su edad, según un estudio del Ministerio de Consumo. Dentro de la obesidad, un 4,2 % de los escolares estudiados presentan obesidad severa. La prevalencia de sobrepeso es superior en niñas, mientras que la prevalencia de obesidad y obesidad severa es mayor entre los niños, señala este informe.